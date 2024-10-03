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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi COVID sonrası dönemde, zayıflayan talep ve tüketici ilgisi nedeniyle DRAM fiyatları inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı. Bu süreçte fiyat indirimleri yoluyla stoklar temizlenirken, fiyatların yavaş yavaş artışa geçtiğinden sizlere bahsetmiştik. Ancak yükseliş artık sonlanmaya başladı. The Elec'e göre DRAM ve NAND fiyatlarında son ayda neredeyse yüzde 20'ye kadar düşüş yaşandı.

DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, arzın görece azalmasından dolayı 2024 yılı içerisinde çoğunlukla artış eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen son raporlar, piyasaların sakinleştiğini ve DRAM ve NAND fiyatlarının çift haneli yüzdelere düştüğünü bildiriyor.

Detaylara gelirsek, analist firması DRAMeXchange'e göre DDR4 8Gb 1Gx8 modüllerinin fiyatı Eylül ayında %17,07 düşüşle 1,7 dolara geriledi. Bunun başlıca nedeni ise, tüketicilerin yeni nesil standartlara geçiş yapması. Bu da pazarın çok daha yavaş ilerlemesiyle sonuçlanıyor. Ayrıca DRAM fiyatları geçen yılın ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artış gösterirken, ilk kez yüzde 2,38 oranında düşüş yaşadı.

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Aynı zaman diliminde 128Gb 16Gx8 Flash NAND fiyatlarında ise %11,44 düşüş görüldü. Fiyatlardaki düşüşün ana nedeni ise bellek üreticilerinin hala envanter düzeltme aşamasında olması ve eski DDR4 standardına olan talebin düşmesi. DDR5 modüllerine ise şimdilik daha fazla talep var ancak ana akım olması için bir süre daha beklenmesi gerek.

Sonuç olarak DRAM endüstrisinden gelen haberlerin olumlu olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca AI çılgınlığının başlamasıyla birlikte, pazarın çok daha fazla büyüyeceği belirtiliyor.

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DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı: Ne kadar sürecek?