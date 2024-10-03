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    DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı: Ne kadar sürecek?

    2024 başından bu yana devam eden DRAM fiyat artışının önümüzdeki süreçte sonlanması bekleniyor. The Elec'e göre fiyatlar son ayda yüzde 20 düşüş yaşadı. İşte detaylar...
    DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı: Ne kadar sürecek? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi COVID sonrası dönemde, zayıflayan talep ve tüketici ilgisi nedeniyle DRAM fiyatları inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı. Bu süreçte fiyat indirimleri yoluyla stoklar temizlenirken, fiyatların yavaş yavaş artışa geçtiğinden sizlere bahsetmiştik. Ancak yükseliş artık sonlanmaya başladı. The Elec'e göre DRAM ve NAND fiyatlarında son ayda neredeyse yüzde 20'ye kadar düşüş yaşandı.

    DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, arzın görece azalmasından dolayı 2024 yılı içerisinde çoğunlukla artış eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen son raporlar, piyasaların sakinleştiğini ve DRAM ve NAND fiyatlarının çift haneli yüzdelere düştüğünü bildiriyor.

    Detaylara gelirsek, analist firması DRAMeXchange'e göre DDR4 8Gb 1Gx8 modüllerinin fiyatı Eylül ayında %17,07 düşüşle 1,7 dolara geriledi. Bunun başlıca nedeni ise, tüketicilerin yeni nesil standartlara geçiş yapması. Bu da pazarın çok daha yavaş ilerlemesiyle sonuçlanıyor. Ayrıca DRAM fiyatları geçen yılın ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artış gösterirken, ilk kez yüzde 2,38 oranında düşüş yaşadı.

    Aynı zaman diliminde 128Gb 16Gx8 Flash NAND fiyatlarında ise %11,44 düşüş görüldü. Fiyatlardaki düşüşün ana nedeni ise bellek üreticilerinin hala envanter düzeltme aşamasında olması ve eski DDR4 standardına olan talebin düşmesi. DDR5 modüllerine ise şimdilik daha fazla talep var ancak ana akım olması için bir süre daha beklenmesi gerek.

    Sonuç olarak DRAM endüstrisinden gelen haberlerin olumlu olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca AI çılgınlığının başlamasıyla birlikte, pazarın çok daha fazla büyüyeceği belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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