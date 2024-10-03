DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı: Ne kadar sürecek?

DRAM ve NAND fiyatlarında düşüş başladı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi DRAM fiyatları, arzın görece azalmasından dolayı 2024 yılı içerisinde çoğunlukla artış eğilimi gösterdi. Ancak sektörden gelen son raporlar, piyasaların sakinleştiğini ve DRAM ve NAND fiyatlarının çift haneli yüzdelere düştüğünü bildiriyor.
Detaylara gelirsek, analist firması DRAMeXchange'e göre DDR4 8Gb 1Gx8 modüllerinin fiyatı Eylül ayında %17,07 düşüşle 1,7 dolara geriledi. Bunun başlıca nedeni ise, tüketicilerin yeni nesil standartlara geçiş yapması. Bu da pazarın çok daha yavaş ilerlemesiyle sonuçlanıyor. Ayrıca DRAM fiyatları geçen yılın ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artış gösterirken, ilk kez yüzde 2,38 oranında düşüş yaşadı.
Aynı zaman diliminde 128Gb 16Gx8 Flash NAND fiyatlarında ise %11,44 düşüş görüldü. Fiyatlardaki düşüşün ana nedeni ise bellek üreticilerinin hala envanter düzeltme aşamasında olması ve eski DDR4 standardına olan talebin düşmesi. DDR5 modüllerine ise şimdilik daha fazla talep var ancak ana akım olması için bir süre daha beklenmesi gerek.
Sonuç olarak DRAM endüstrisinden gelen haberlerin olumlu olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca AI çılgınlığının başlamasıyla birlikte, pazarın çok daha fazla büyüyeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.