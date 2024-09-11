Samsung'un eski yöneticileri, Çin'e bellek teknolojilerini sızdırdığı iddiasıyla tutuklandı

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Tam Boyutta Gör Güney Kore'de, Samsung'un 3,2 milyar dolar değerindeki sırlarını Çin'e sızdırdığından şüphelenilen iki eski Samsung yöneticisi tutuklandı.

Yetkililer, tutuklanan şüphelilerden biri olan 66 yaşındaki Choi'nin, bazı yerel yetkililerle birlikte Çin'de çip üretimi için ortak girişim kurduğunu ve şirketin CEO'su olarak görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, fabrika tasarımı konusunda Oh isimli kişinin yardımda bulunduğu ve diğer Güney Koreli uzmanları işe almaya çalıştığı iddia edildi.

Bellek teknolojileri çalındı

Choi'nin tutuklanması, Chengdu Gaozhen isimli girişimin 20 nm DRAM çiplerini üretmek için Samsung bellek teknolojilerini sızdırdığından şüphelenilmesinin ardından gerçekleşti.

Seul polisi, olayın sadece Samsung'a zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda ülkeler küresel bir çip savaşındayken ülkenin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. Yetkililer, şirketin başkanının yakalanmasıyla girişimin faaliyetlerinin sona ereceğini iddia ediyor. Ancak müfettişler, bu davadan başka endüstriyel casusluk vakalarının ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemek için davayı hala araştırıyorlar.

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Daha önce de benzer olaylar yaşandı

Bu olay, Güney Koreli bir teknoloji şirketinin çalışanının ticari sırları çaldığı için tutuklanmasının ilk örneği değil. Geçtiğimiz mayıs ayında, eski bir SK hynix çalışanı, 3.000 sayfalık yarı iletken bilgilerini içeren belgelerle Güney Kore'deki bir havaalanında tutuklanmıştı. Yetkililer, verilerin Huawei'ye teslim edilmek üzere taşındığından şüphelendi, çalışan ise iddiaları reddetti.

Bunun dışında, Tayvan da Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığı yapmak ve kendi çip geliştirme hedeflerini ilerletmek için mühendislerini çalmakla defalarca suçladı. Çin bu konuda sessiz kaldı ancak ülke kendi yarı iletken teknolojisini geliştirmesi gerektiğinin bilincinde. Çünkü kritik çip üretim araçlarının neredeyse %99'u için Batı'ya dayanıyor. Dolayısıyla ülkenin çip endüstrisi, ABD'nin yaptırımlarından ciddi şekilde etkileniyor.

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Samsung'un eski yöneticileri, teknoloji hırsızlığından tutuklandı