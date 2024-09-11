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    Samsung'un eski yöneticileri, Çin'e bellek teknolojilerini sızdırdığı iddiasıyla tutuklandı

    Güney Kore'de, Samsung'un 3,2 milyar dolar değerindeki bellek teknolojisi sırlarını Çin'e sızdırdığından şüphelenilen iki eski Samsung yöneticisi tutuklandı.      
    Samsung'un eski yöneticileri, teknoloji hırsızlığından tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'de, Samsung'un 3,2 milyar dolar değerindeki sırlarını Çin'e sızdırdığından şüphelenilen iki eski Samsung yöneticisi tutuklandı.

    Yetkililer, tutuklanan şüphelilerden biri olan 66 yaşındaki Choi'nin, bazı yerel yetkililerle birlikte Çin'de çip üretimi için ortak girişim kurduğunu ve şirketin CEO'su olarak görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, fabrika tasarımı konusunda Oh isimli kişinin yardımda bulunduğu ve diğer Güney Koreli uzmanları işe almaya çalıştığı iddia edildi.

    Bellek teknolojileri çalındı

    Choi'nin tutuklanması, Chengdu Gaozhen isimli girişimin 20 nm DRAM çiplerini üretmek için Samsung bellek teknolojilerini sızdırdığından şüphelenilmesinin ardından gerçekleşti.

    Seul polisi, olayın sadece Samsung'a zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda ülkeler küresel bir çip savaşındayken ülkenin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. Yetkililer, şirketin başkanının yakalanmasıyla girişimin faaliyetlerinin sona ereceğini iddia ediyor. Ancak müfettişler, bu davadan başka endüstriyel casusluk vakalarının ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemek için davayı hala araştırıyorlar.

    Daha önce de benzer olaylar yaşandı

    Bu olay, Güney Koreli bir teknoloji şirketinin çalışanının ticari sırları çaldığı için tutuklanmasının ilk örneği değil. Geçtiğimiz mayıs ayında, eski bir SK hynix çalışanı, 3.000 sayfalık yarı iletken bilgilerini içeren belgelerle Güney Kore'deki bir havaalanında tutuklanmıştı. Yetkililer, verilerin Huawei'ye teslim edilmek üzere taşındığından şüphelendi, çalışan ise iddiaları reddetti.

    Bunun dışında, Tayvan da Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığı yapmak ve kendi çip geliştirme hedeflerini ilerletmek için mühendislerini çalmakla defalarca suçladı. Çin bu konuda sessiz kaldı ancak ülke kendi yarı iletken teknolojisini geliştirmesi gerektiğinin bilincinde. Çünkü kritik çip üretim araçlarının neredeyse %99'u için Batı'ya dayanıyor. Dolayısıyla ülkenin çip endüstrisi, ABD'nin yaptırımlarından ciddi şekilde etkileniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/former-samsung-execs-arrested-for-allegedly-using-stolen-memory-tech-to-build-chip-factory-in-china-suspects-leaked-dollar32b-worth-of-samsung-secrets https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-10/ex-samsung-execs-arrested-for-allegedly-stealing-tech-for-china?sref=HrWXCALa&embedded-checkout=true
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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