Samsung'un eski yöneticileri, Çin'e bellek teknolojilerini sızdırdığı iddiasıyla tutuklandı

Yetkililer, tutuklanan şüphelilerden biri olan 66 yaşındaki Choi'nin, bazı yerel yetkililerle birlikte Çin'de çip üretimi için ortak girişim kurduğunu ve şirketin CEO'su olarak görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, fabrika tasarımı konusunda Oh isimli kişinin yardımda bulunduğu ve diğer Güney Koreli uzmanları işe almaya çalıştığı iddia edildi.
Bellek teknolojileri çalındı
Choi'nin tutuklanması, Chengdu Gaozhen isimli girişimin 20 nm DRAM çiplerini üretmek için Samsung bellek teknolojilerini sızdırdığından şüphelenilmesinin ardından gerçekleşti.
Seul polisi, olayın sadece Samsung'a zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda ülkeler küresel bir çip savaşındayken ülkenin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. Yetkililer, şirketin başkanının yakalanmasıyla girişimin faaliyetlerinin sona ereceğini iddia ediyor. Ancak müfettişler, bu davadan başka endüstriyel casusluk vakalarının ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemek için davayı hala araştırıyorlar.
Daha önce de benzer olaylar yaşandı
Bu olay, Güney Koreli bir teknoloji şirketinin çalışanının ticari sırları çaldığı için tutuklanmasının ilk örneği değil. Geçtiğimiz mayıs ayında, eski bir SK hynix çalışanı, 3.000 sayfalık yarı iletken bilgilerini içeren belgelerle Güney Kore'deki bir havaalanında tutuklanmıştı. Yetkililer, verilerin Huawei'ye teslim edilmek üzere taşındığından şüphelendi, çalışan ise iddiaları reddetti.
Bunun dışında, Tayvan da Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığı yapmak ve kendi çip geliştirme hedeflerini ilerletmek için mühendislerini çalmakla defalarca suçladı. Çin bu konuda sessiz kaldı ancak ülke kendi yarı iletken teknolojisini geliştirmesi gerektiğinin bilincinde. Çünkü kritik çip üretim araçlarının neredeyse %99'u için Batı'ya dayanıyor. Dolayısıyla ülkenin çip endüstrisi, ABD'nin yaptırımlarından ciddi şekilde etkileniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/former-samsung-execs-arrested-for-allegedly-using-stolen-memory-tech-to-build-chip-factory-in-china-suspects-leaked-dollar32b-worth-of-samsung-secrets https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-10/ex-samsung-execs-arrested-for-allegedly-stealing-tech-for-china?sref=HrWXCALa&embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.