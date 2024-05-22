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    DDR6 ve LPDDR6 dönemi başlıyor: 17,6 Gbps hızlara çıkacak

    Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC), LPDDR6 ve DDR6 için hazırlıkları tamamlamaya yaklaştı. Peki DDR6 standardından neler bekleniyor? İşte detaylar...
    DDR6 ve LPDDR6 dönemi başlıyor! 17,6 Gbps hızlara çıkacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yüksek ücretler nedeniyle DDR4 veya LPDDR4 standardı halen kullanılmaya devam ediyor. DDR5 ise halen beklenen paya ulaşabilmiş değil. Ancak DDR6 başta olmak üzere daha ötesi için çalışmalar aktif olarak devam ediyor. JEDEC'ten (Solid State Technology Association) alınan dahili bir sunumda ise, DDR6 ve LPDDR6 bellekler hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 

    17,6 Gbps hızlara ulaşacak

    Hatırlamak gerekirse, halihazırda mevcut olan LPDDR5 standardı, ilk olarak Şubat 2019'da duyuruldu ve kaydedilen iyileştirmeler arasında LPDDR4'e göre %50 performans ve %30 güç verimliliği artışı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LPDDR5T ise, hem verimlilik hem de frekans anlamında bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı. 

    DDR6 ve LPDDR6 dönemi başlıyor! 17,6 Gbps hızlara çıkacak Tam Boyutta Gör
    Sunumdan alınan görüntülere göre LPDDR6 bellekler, 10,667 Gbps'lik bir giriş hızıyla birlikte 14,4 Gbps hızlara ulaşacak. Raporda, yeni standardın iki adet 12-bit alt kanaldan destek alacağı belirtiliyor ve 38.4 GB/s'ye kadar giriş bant genişliği sunacak.

    DDR6'ya gelirsek, bellek için ilk taslağın bu yıl tanıtılması ve ilk sürümün 2025'in 2. çeyreğine kadar yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda 8,8 Gbps giriş hızına sahip olacak ve 17,6 Gbps'ye kadar çıkabilecek.

    Ancak bu hızların yalnızca başlangıç olacağını hatırlatalım. Öyle ki bu rakamın 21 Gbps'e kadar ulaşması bekleniyor. Bilmeyenler için şu anda en hızlı DDR5 bellek modülleri 9000 MT/s hızlara ulaşıyor ve 11.000 MT/s'e kadar hız aşırtma denemeleri mevcut. DDR6 ise bunu kolay bir şekilde 20.000 MT/s üzerine taşıyacak. 

    Masaüstü bilgisayarlar için CAMM2 geliyor

    DDR6 ve LPDDR6 dönemi başlıyor! 17,6 Gbps hızlara çıkacak Tam Boyutta Gör
    Sunumdan alınan başka bir görüntü ise çift kanallı CAMM2 bellek çözümlerine değiniyor. Kaçıranlar için CAMM2 bellekler, dikey olarak yerleştirilmek yerine yatay olarak yerleştirilecek ve şu anda iki adede kadar modüller sergileniyor. Dolayısıyla anakartlar için yepyeni bir yaklaşım gerektirecek. Ancak bunun yakın zamanda olmayacağını belirtmekte fayda var. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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