DDR6 ve LPDDR6 dönemi başlıyor: 17,6 Gbps hızlara çıkacak

Hatırlamak gerekirse, halihazırda mevcut olan LPDDR5 standardı, ilk olarak Şubat 2019'da duyuruldu ve kaydedilen iyileştirmeler arasında LPDDR4'e göre %50 performans ve %30 güç verimliliği artışı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LPDDR5T ise, hem verimlilik hem de frekans anlamında bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı.
DDR6'ya gelirsek, bellek için ilk taslağın bu yıl tanıtılması ve ilk sürümün 2025'in 2. çeyreğine kadar yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda 8,8 Gbps giriş hızına sahip olacak ve 17,6 Gbps'ye kadar çıkabilecek.
Ancak bu hızların yalnızca başlangıç olacağını hatırlatalım. Öyle ki bu rakamın 21 Gbps'e kadar ulaşması bekleniyor. Bilmeyenler için şu anda en hızlı DDR5 bellek modülleri 9000 MT/s hızlara ulaşıyor ve 11.000 MT/s'e kadar hız aşırtma denemeleri mevcut. DDR6 ise bunu kolay bir şekilde 20.000 MT/s üzerine taşıyacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.