G.Skill'den 16GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti

Intel'in yaklaşan LGA2011 platform lansmanı, anakart üreticileri kadar bellek firmalarını da heyecanlandırmış durumda. Bilindiği üzere Intel, LGA2011 platformu kapsamında sunacağı Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil Core i7-3000 işlemcileriyle birlikte endüstride ilk defa dört kanal bellek kontrolcüsü kullanmaya başlıyor. Yeni işlemcilerdeki bu güncellemeye bağlı olarak anakart üreticileri de Sandy Bridge-E odaklı X79 modellerinde 4 veya 8 adet DIMM slotu kullanma yoluna gidiyor. Buradan hareket eden ünlü bellek üreticisi G.Skill, Intel'in yeni platformu için 4GB kapasiteli 4 adet modülden oluşan DDR3 bellek kiti hazırladı.

RipjawsZ serisi altında hazırlanan 16GB kapasiteli bellek kiti, 2,133 MHz (PC3-17000) hızında çalışıyor ve 9-11-9-18 zamanlamalarıyla geliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine RipjawsZ serisinin güncel üyelerindekiyle benzer soğutucu çözümüne yer verilen kitin, LGA2011 platformunun lanse edilmesi birlikte pazara sunulacağı belirtilirken, G.Skill cephesinden henüz tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.