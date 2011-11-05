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G.Skill'den 16GB kapasiteli dört kanal DDR3 bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
1
10
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yaklaşan LGA2011 platform lansmanı, anakart üreticileri kadar bellek firmalarını da heyecanlandırmış durumda. Bilindiği üzere Intel, LGA2011 platformu kapsamında sunacağı Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil Core i7-3000 işlemcileriyle birlikte endüstride ilk defa dört kanal bellek kontrolcüsü kullanmaya başlıyor. Yeni işlemcilerdeki bu güncellemeye bağlı olarak anakart üreticileri de Sandy Bridge-E odaklı X79 modellerinde 4 veya 8 adet DIMM slotu kullanma yoluna gidiyor. Buradan hareket eden ünlü bellek üreticisi G.Skill, Intel'in yeni platformu için 4GB kapasiteli 4 adet modülden oluşan DDR3 bellek kiti hazırladı.
RipjawsZ serisi altında hazırlanan 16GB kapasiteli bellek kiti, 2,133 MHz (PC3-17000) hızında çalışıyor ve 9-11-9-18 zamanlamalarıyla geliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine RipjawsZ serisinin güncel üyelerindekiyle benzer soğutucu çözümüne yer verilen kitin, LGA2011 platformunun lanse edilmesi birlikte pazara sunulacağı belirtilirken, G.Skill cephesinden henüz tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.  

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KaNKaWaReZ 8 yıl en beğenilen
4 Kanal Bellek Kontrolcüsü Çok İyi. İstanbul /Ankara Ulaşımı Daha mı Hızlı Gidip Gelecez ?
AMD Bulldozer 2. Revizyonu 4 Kanal Destekli Olsun Yoksa İntele Geçecem Sana İnat Olsun. İntel'den Güzel Haberleri Görünce AMD'den Soğumaya Başlıyorum.
4 Kanal Bellek Kontrolcüsü Çok İyi. İstanbul /Ankara Ulaşımı Daha mı Hızlı Gidip Gelecez ?AMD Bulldozer 2. Revizyonu 4 Kanal Destekli Olsun Yoksa İntel...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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xLmNt13 7 yıl
4x2 gb gskill sniper cl7 1600 mhz ram kullanıyorum ramlar çok iyi ama oyunlarda çok bişey farketmiyor. yani örnek vermek gerekirse intel 2600k işlemciniz var bu işlemci 1333 mhz ddr 3 destekliyor. 4x2 gb 133 mhz cl 9 lu normal ram ouyunda 55 fps alıyorsa benim cl 7 gskill im 56-57 fps alıyor. peki fiyat farkı ne kadar 2 katı felan :). Yani çok ta gerekli değil çok pahalı ram almak. Fiyatıyla doğru oranlı bir hız artışı yok :). ama dual 3 lü yada 4 kanal olması extradan hız kazandırır. Onun için tek slot ram yerine dual ram daha iyidir yeni çıkan intel işlemcileriyle 4 kanal ram desteği geliyor.
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MxFxOx 8 yıl
ddr3'ler ayadüştü 2gb 25 tl oldu.artık ddr4 ler gelsin çok kanaldan fayda yok bize
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carloska 8 yıl
3 yada 4 kanal belleğin performansa etkisi hakkında bilgisi olan vr mı... yanlış hatırlamıyorsam maliyetli bir özellik ve performansa etkisi az
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Firaristt 8 yıl
AMD BD de performans konusunda pek dişli çıkmayınca intel tarafından da iyi haberler gelmeye devam ediyor. İntel yine fiyatları şişirecek.
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KaNKaWaReZ 8 yıl en beğenilen
4 Kanal Bellek Kontrolcüsü Çok İyi. İstanbul /Ankara Ulaşımı Daha mı Hızlı Gidip Gelecez ?
AMD Bulldozer 2. Revizyonu 4 Kanal Destekli Olsun Yoksa İntele Geçecem Sana İnat Olsun. İntel'den Güzel Haberleri Görünce AMD'den Soğumaya Başlıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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metaxa171 8 yıl
KaNKaWaReZ

4 Kanal Bellek Kontrolcüsü Çok İyi. İstanbul /Ankara Ulaşımı Daha mı Hızlı Gidip Gelecez ?
AMD Bulldozer 2. Revizyonu 4 Kanal Destekli Olsun Yoksa İntele Geçecem Sana İnat Olsun. İntel'den Güzel Haberleri Görünce AMD'den Soğumaya Başlıyorum.


+111
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Snaru 8 yıl KaNKaWaReZ
KaNKaWaReZ

4 Kanal Bellek Kontrolcüsü Çok İyi. İstanbul /Ankara Ulaşımı Daha mı Hızlı Gidip Gelecez ?
AMD Bulldozer 2. Revizyonu 4 Kanal Destekli Olsun Yoksa İntele Geçecem Sana İnat Olsun. İntel'den Güzel Haberleri Görünce AMD'den Soğumaya Başlıyorum.


bendede tersi oldu i5 beni tamamen anti intel yaptı
yalnız g.skill'ci olarak buna aşık oldum



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