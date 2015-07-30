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G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
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19
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR4 bellekler çok yakında daha geniş kullanıcı kitlesine erişecek. Şu an için sadece Haswell-E serisi yüksek performanslı ama aynı zamanda yüksek maliyetli Intel işlemcilerin dört kanal konfigürasyonunda destek verdiği DDR4 belleklere, Intel'den yeni desteçiler geliyor.
Resmi lansmanı 5 Ağustos'ta yapılacak Skylake kodlu 6. nesil Core işlemci ailesi de DDR4 bellek desteğine sahip. Haswell-E'den farklı olarak dört kanal yerine çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemciler, farklı fiyat seviyesinde modeller ile geniş kitlelere ulaşacak.
 
G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti
Intel'in yeni işlemcileri için en az anakart üreticileri kadar heyecanlı olan ve ciddi hazırlık yapan bir diğer kesim ise bellek firmaları. Computex 2015 fuarında yeni modellerini duyuran üreticiler, 5 Ağustos'taki lansmanla birlikte kendilerin ön plana çıkarmak için çalışacaklar. 
Yüksek performans sınıfında sektörün en iddialı üreticilerinden olan G.Skill de, 6. nesil Intel işlemciler için çok sayıda yeni bellek kiti hazırladı. Trident Z ve Ripjaws V serisi altında göreceğimiz bellekler, yüksek hız ve kapasite seçenekleriyle göz dolduruyor.
G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti
 
G.Skill'in yeni kitleri arasında özellikle 4000MHz yani 4GHz hızında çalışan model heyecan verici görünüyor. JEDEC tarafından belirlenen DDR4 teknik şartnamesinin 2133MHz başlangıç seviyesi frekans ve 15-15-15 erişim süreleri olduğunu dikkate aldığımızda G.Skill'in ne denli bir gelişim gösterdiği anlaşılabiliyor Tabi sadece frekans değil, böylesi yüksek saat hızlarında çalışabilmenin olumsuz taraftaki yansıması ise çalışma gerilimlerinin standardın üzerinde seyretmesi.
DDR4 resmi voltaj değeri 1.2V iken, örneğin 4000MHz hızındaki kit 1.35V-1.4V yani DDR3 standardına yakın bir düzeyde seyrediyor. 4GB x 2 yani 8GB'lık kapasite sunan Trident Z serisi bu belleğin dışında örneğin 3200MHz'e kadar 64GB kapasiteli kitler bulmak mümkün. 
G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti
 
G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti
 
Yüksek performans sınıfında, agresif saat hızlarıyla çalışan tüm bellek kitlerinde DRAM yongalarını hassasiyetle test ederek özel işçilik yapan G.Skill, yüksek stabilite konusunda hız aşırtmacılarla da yakın işbirliği yaparak onların geri dönüşlerinden istade ediyor. 
G.Skill'in yeni bellek kitleri Ağustos ayında raflarda olacak. 

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experiment67 4 yıl en beğenilen
After effect ve photoshop gibi programlarda ramdeki mhz farkını anlayabilirsiniz.
3d's max işlemci ağırlıklı çalışan program olup ramdeki mhz farkı programda küçük farklar yaratacaktır.
Oyunlarda 2800mhzden daha yüksek mhz değerlerinin gözle görülür bir fark yaratacağını sanmıyorum sanmıyorum.
After effect ve photoshop gibi programlarda ramdeki mhz farkını anlayabilirsiniz.3d's max işlemci ağırlıklı çalışan program olup ramdeki mhz farkı programd...
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sensation45 3 yıl
x99 sistemde hangi anakart 4000 mhz ram çaliştirir
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sensation45 3 yıl
trident z 4000mhz ram siparişi verdim x99 sistem kuracagim
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homebird 3 yıl
8 GB 1066 mhz ddr2 ile mutluyum
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Tolgá 4 yıl
iyide işlemcinin kabul edeceği max bellek voltajı kaç acaba?

Cache miydi system agent voltaji mi neydi unuttum.
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OverClocK1ng 4 yıl
V4LKyR
Orijinalden alıntı: silver0021SSD takar keyfime bakarım. Ddr4 5 yil sonra girer artik hayatimiza. Suanlik pekte ihtiyac duymadigim bölüm.
Haberde RAM diyor. SSD ile ne alaka?

DDR3 RAM leri çıkartıp DDR4 taktığın zaman bir şey fark etmez, etmezsin ama SSD taktığın zaman çok büyük fark olur. O yüzden SSD takarım, keyfime bakarım demiş arkadaş.
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OverClocK1ng 4 yıl
Hem Voltaj, hem CAS hem de hız dengesi olarak en ideal model TridentZ 3800 MHz.
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TITAN291 4 yıl
tasarım, grafik işi yapanların belki ilgisini çeker ama standart ev kullanıcısı ve oyun oynayanlar için gerekli olduğunu sanmıyorum. 2x8=16 gb 1600 mhz bana laptopun ömrü bitene kadar yeter.
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wolwes 4 yıl
1866 cl9 ddr3 bile fazla fazla iş görürken bence fantazi şuan için
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mehmet4428 4 yıl
5 GHZ hızda olsunlar o zaman bir farkı olur tabi gecikme değerleri de önemli.
Veriyolu daha hızlı olursa bu APU'lar için çok iyi olacaktır yada üst üste bellek eklesinler bir şeyler yapsınlar şu anki GPU belleklerinden hızlı bellekler yapsınlar o zaman daha farklı yönlere varabiliriz.
Yani GPU ve CPU belleği ortak kullanacak işlemci değiştirir gibi GPU değiştirsek ayrı bir soğutma takabilsek fena mı olurdu. :D
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DonsuzBalık 4 yıl
ram enerji verimliliği nedir ya.ddr 2 bile 5 wat harcıyor,tutturmuşunuz verimlilik,verimlilik la bi gidin
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