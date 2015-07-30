G.Skill'den 4000MHz'de çalışan çift kanal DDR4 bellek kiti

DDR4 bellekler çok yakında daha geniş kullanıcı kitlesine erişecek. Şu an için sadece Haswell-E serisi yüksek performanslı ama aynı zamanda yüksek maliyetli Intel işlemcilerin dört kanal konfigürasyonunda destek verdiği DDR4 belleklere, Intel'den yeni desteçiler geliyor.

Resmi lansmanı 5 Ağustos'ta yapılacak Skylake kodlu 6. nesil Core işlemci ailesi de DDR4 bellek desteğine sahip. Haswell-E'den farklı olarak dört kanal yerine çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemciler, farklı fiyat seviyesinde modeller ile geniş kitlelere ulaşacak.

Intel'in yeni işlemcileri için en az anakart üreticileri kadar heyecanlı olan ve ciddi hazırlık yapan bir diğer kesim ise bellek firmaları. Computex 2015 fuarında yeni modellerini duyuran üreticiler, 5 Ağustos'taki lansmanla birlikte kendilerin ön plana çıkarmak için çalışacaklar.

Yüksek performans sınıfında sektörün en iddialı üreticilerinden olan G.Skill de, 6. nesil Intel işlemciler için çok sayıda yeni bellek kiti hazırladı. Trident Z ve Ripjaws V serisi altında göreceğimiz bellekler, yüksek hız ve kapasite seçenekleriyle göz dolduruyor.

G.Skill'in yeni kitleri arasında özellikle 4000MHz yani 4GHz hızında çalışan model heyecan verici görünüyor. JEDEC tarafından belirlenen DDR4 teknik şartnamesinin 2133MHz başlangıç seviyesi frekans ve 15-15-15 erişim süreleri olduğunu dikkate aldığımızda G.Skill'in ne denli bir gelişim gösterdiği anlaşılabiliyor Tabi sadece frekans değil, böylesi yüksek saat hızlarında çalışabilmenin olumsuz taraftaki yansıması ise çalışma gerilimlerinin standardın üzerinde seyretmesi.

DDR4 resmi voltaj değeri 1.2V iken, örneğin 4000MHz hızındaki kit 1.35V-1.4V yani DDR3 standardına yakın bir düzeyde seyrediyor. 4GB x 2 yani 8GB'lık kapasite sunan Trident Z serisi bu belleğin dışında örneğin 3200MHz'e kadar 64GB kapasiteli kitler bulmak mümkün.

Yüksek performans sınıfında, agresif saat hızlarıyla çalışan tüm bellek kitlerinde DRAM yongalarını hassasiyetle test ederek özel işçilik yapan G.Skill, yüksek stabilite konusunda hız aşırtmacılarla da yakın işbirliği yaparak onların geri dönüşlerinden istade ediyor.

G.Skill'in yeni bellek kitleri Ağustos ayında raflarda olacak.