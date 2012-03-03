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G.Skill'in RipjawsZ bellekleriyle yeni hız rekoru; 3736MHz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,1b
1
38
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Christian Ney isimli profesyonel hız aşırtmacı, G.Skill'in RipjawsZ serisi yüksek performans odaklı DDR3 bellekleriyle dünya rekoruna imza attı. AMD'nin çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K ve Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı üzerinden LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada, bellek çalışma frekansı 3736MHz seviyesine yükseltilerek tüm zamanların en yüksek DDR3 frekansına çıkılmış oldu.
Hynix H9C DRAM yongalarının kullanıldığı 4GB kapasiteli bellek ile -197 derecede gerçekleştirilen çalışma kapsamında rekor hıza ulaşabilmek adına Christian Ney'in bellek erişim sürelerini  CL11 13-13-36 olarak belirlediğini görmekteyiz. Henüz DDR4 belleklerle ilgili somur bir gelişme yok ancak gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak DDR3 belleklerle daha önce hayal olan hızlara çıkabilmeye başladı.  Dünya rekoruna çıkılan çalışmanın detaylarına erişmek için; http://hwbot.org/submission/2260215_christian_ney_memory_clock_ddr3_sdram_1868.3_mhz

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
azotu bastirip
voltaji verip
ayarlara getirdigin zaman oluyor saniyorsunuz degil mi ramlar 4000mhz..?
Ya ne kadar kolay saniyorsunuz herseyi ... ~~~
Bu tarz adamlari asus , gig yanlarina aliyor bu adamlardan bisiler ogrenebilirmiyiz , bizi temsil etsinler diye ,motherboardlari uretirken bunlardan haz alalim , bizim adimiza bu isi yapsinlar diye (oc isini)
Demekki adamlar bu isi , bu motherboardi ureten adamdan bile daha candan yapiyor..
Bazi seyleri anlamak bu kadar zor mu ?
Adam profesyonel hiz asirtmaci.. (bizim gibi duz hiz asirtmaci degil yane)
Bu adamlarda deli gibi elektronik bilgi , super tecrubeler mevcut.
Her oc yapan pro olabilir mi ?
Turkiyede bu tarz adamlar bir elin parmaklarini gecmiyor..
Ama gel gorki bizim arkadaslar banada verin bende yaparim diyor.
azotu bastiripvoltaji veripayarlara getirdigin zaman oluyor saniyorsunuz degil mi ramlar 4000mhz..?Ya ne kadar kolay saniyorsunuz herseyi ... ~~~
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1 Yanıt Yanıtla +14
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BraveHeart 7 yıl
Türkiye'de herkes mühendis, doktor, avukat zaten. Bir de overclockçu olsun çok mu ??
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II-SON3R-II 7 yıl
DDR4 bellekler nasıl olur siz düşünün :)
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aziz77 7 yıl
ramlar işlemcileri solladı be...
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cengiz_vga 7 yıl
değerler güzel ama ramler 2400mhz ram bu kadar oc olması bence iyi fazlada çıkılabilir belki.

ama ram zamanlamalarının 13 olması çok yüksek.oc yaılsa bile bu zamanlamalarda hız önemini yitiriyor bence
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iceman_54 7 yıl
Makarov06 arkadaşım lütfen hakkını ver hızaşırtma basitbir iş değildir kolay değildir. Tecrübe, bilgi, yetenek ve azim gerektirir. Sen yine "hadeyin len" tarzı muhabbetlere girersin amma velakin o adamlar bu hızlara ulaşırkenki sistemlerini görsen oturur ağlarsın (tabi multimetreyi saat, çıkan dumanlarıda yangın sanmazsan)ayrıca şöyle birşey var herkez eleştiriyor herkesin bir hobisi var niye saygı gösterilmiyor? Bilmiyormusunuz bazı teknolojiler böyle yapılıyor? Ama biz Türk milletiyiz kelime üzerinde Dünya'ya bedeliz fakat iş somutlaştırmaya geldiğinde sonuç=0 Bence bazı şeyleri aşmamız lazım...
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iceman_54 7 yıl
Bence teknoloji son noktasında değil şu anda, gün gelecek (bence o gün yaklaştı) öyle şeyler göreceğiz ki insan o teknolojiye saygı duyacak...Bilişim ve bilgisayar dünyasının yakın tarihte çığır açarak yeni bir döneme girileceğini düşünüyorum.Bu tipte ultra fantastic işler yapan adamların hakkını sonuna kadar veriyorum.Üst mesajlarda yazanlar olmuş deli gibi elektronik ve müthiş tecrübeleri var diye bence hislerini de kullanıyorlar.Bu dünyada kural çok basittir azim herşeyin anahtarıdır.
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Gelu 7 yıl iceman_54
iceman_54

Bence teknoloji son noktasında değil şu anda, gün gelecek (bence o gün yaklaştı) öyle şeyler göreceğiz ki insan o teknolojiye saygı duyacak...Bilişim ve bilgisayar dünyasının yakın tarihte çığır açarak yeni bir döneme girileceğini düşünüyorum.Bu tipte ultra fantastic işler yapan adamların hakkını sonuna kadar veriyorum.Üst mesajlarda yazanlar olmuş deli gibi elektronik ve müthiş tecrübeleri var diye bence hislerini de kullanıyorlar.Bu dünyada kural çok basittir azim herşeyin anahtarıdır.

En yukardaki en begenilen ilk mesaj benimdir.Alt katta dizustunden yazmistim.Beni desteliyorsunuz cok tesekkur ederim. Ekleme yapiyorsunuz ve hislerinide kunlaniyor diyosunuz.Bunu yazmayi tamamen unutmusum , kesinlikle haklisiniz.Iste o hislerde deneyimlerle oluyor saniyorum.
Sayet ben dunya rekorunu cikabilcegimi bilsem isterse 10bin $ a mal olsun bunu yapardim.Ama istersem milyon yatiriyim , yapamiycagimi biliyorum.En azindan o rekoru gecemiycem.(o rekoru gecemiyceksemde hicbir anlami yok para harcamanin) .Cunki yukarda atilan iddialar su sekilde.Ram ve azotu yolla geciyim sana..

Ya 2-3 litre azot ve kaliteli ram kac para allahaskina..? Madem bu kadar mukemmel yaratmis allah sizi o zaman gosterin kendinizi , ben sadece gurur duyarim.

Bende 2500k yi ilk alanlardanim ve usendigimden google dan bakip oc yapmistim.10 dakikami almisti ve makinam 4400mhz de gunluk calismaya basladi.Maximum 4580lere ciktim.Ama kendimi hicbir zaman kingpin in yerine koymadim.O adamin isi bu.Mutlaka

bu isden cok iyi anliyan arkadaslar gelcektir bu topic e(dunya derecelerine girenler) ve onlarla umarim benle ayni seyleri soylerler.Umarim daha fazla tartisma cikmaz bu konuda.
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artcraft35 7 yıl
TrMhMt
Ya hala su azotla hiz asirtmayi ve kirilan rekorlari vay beah diye izleyenlere hayretler icinde izliyorum. Bu makinalari ureten muhendisler hic bir zaman manyagin biri sirf egosunu tatmin etsin diye o kartlari tasarlamiyor. Adamlar normal sogutma teknikleri ile max. sogutma sagliyarak gunluk sorunsuz calistirmanin derdinde urettikleri makinalari Allan manyaginin biri azot basip -100 kusurlere indirip bilmeme kac W elektirik verip bilmem ne hizlara ciksin Bak nasil rekor kirdim diye post kassin diye yapmiyorlar. Neymis efendim adamda bilmeme ne bilgisi varmista bilmem ne tecrubesi varmista bu hizlara cikiyormus AZOT ile. Okadar bilgili ise amd veya intele muhendis olsunda bu hizlari normal sartlar altinda saglayan CPU falan yapsinda teknolojik gelismenin bir basamagini olustrsun. Yukarida sadece bir muhendisin gozunden goruneni aktardim. Haaa birde olayin firma tarafindan gorunen tarafi varki tamamen farkli tamamen ve tamamen reklam.....

tabi bağla sıvı soğutmayı çek değerleri zirveye herşey okadar basit.
adam ramleri takıyor ona en uygun gücü verecek anakartı işlemciyi titizlikle seçiyor.
siz ise elektirik birimi olan voltu watt zannederken bu mükemmel azim gerektiren muazzam başarıları beğenmiyorsunuz. gidin kumda oynayın
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Makarov06 7 yıl artcraft35
artcraft35

TrMhMt

Ya hala su azotla hiz asirtmayi ve kirilan rekorlari vay beah diye izleyenlere hayretler icinde izliyorum. Bu makinalari ureten muhendisler hic bir zaman manyagin biri sirf egosunu tatmin etsin diye o kartlari tasarlamiyor. Adamlar normal sogutma teknikleri ile max. sogutma sagliyarak gunluk sorunsuz calistirmanin derdinde urettikleri makinalari Allan manyaginin biri azot basip -100 kusurlere indirip bilmeme kac W elektirik verip bilmem ne hizlara ciksin Bak nasil rekor kirdim diye post kassin diye yapmiyorlar. Neymis efendim adamda bilmeme ne bilgisi varmista bilmem ne tecrubesi varmista bu hizlara cikiyormus AZOT ile. Okadar bilgili ise amd veya intele muhendis olsunda bu hizlari normal sartlar altinda saglayan CPU falan yapsinda teknolojik gelismenin bir basamagini olustrsun. Yukarida sadece bir muhendisin gozunden goruneni aktardim. Haaa birde olayin firma tarafindan gorunen tarafi varki tamamen farkli tamamen ve tamamen reklam.....


tabi bağla sıvı soğutmayı çek değerleri zirveye herşey okadar basit.
adam ramleri takıyor ona en uygun gücü verecek anakartı işlemciyi titizlikle seçiyor.
siz ise elektirik birimi olan voltu watt zannederken bu mükemmel azim gerektiren muazzam başarıları beğenmiyorsunuz. gidin kumda oynayın

Ya bırakın bu işleri Titizlikle seçiyormuş çok zor bi iş sanki
azot soğutmam olsun ve kullandığım işlemciyi iyi tanıyım aynı zamanda anakartım o.c ye yatkın olsun bende yaparım bunu hiçbiriniz o.c yapmadınız heralde :D bukadar zor değil arkadaşlar prof o.c ci falan deyince çok komik duruyor
Elektronik bilgisi ile hiçbir ilgisi yok bu işin sadece bios u iyi tanısın deneme yanılma yöntemi ile bile yapılır yani
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gkn_ymz 7 yıl
OC ile ilgisi alakası olmayanlar yorum yapınca çok komik duruyor, OC nedir ? benim için bir zevktir çıkabileceği tepe noktayı görmenin vermiş olduğu hazdır.
Her OC konusun altında değişilmez hep aynı yorumlar ne gerek var günlük kullanmadıktan sonra, sıvı azotum olsa bende yaparım.Hava soğutma olmadıkça önemi yok tarzı.
Geçende de HD 7970'i hava soğutma ile 1.3 ghz yapmışlar oraya da 1.3 ne ki bende 1.3ghz kullanıyorum diyenler olmuştu çok acayip çelişkili yorumlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Ya arttırılması falan çok iyi bir başarı ama bir arkadaşımızında söylediği gibi bu full böyle değil elbet te adı üstünde aşırtılmış hali heran azot basıcak halimiz yok ya..):)
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TrMhMt 7 yıl
Ya hala su azotla hiz asirtmayi ve kirilan rekorlari vay beah diye izleyenlere hayretler icinde izliyorum. Bu makinalari ureten muhendisler hic bir zaman manyagin biri sirf egosunu tatmin etsin diye o kartlari tasarlamiyor. Adamlar normal sogutma teknikleri ile max. sogutma sagliyarak gunluk sorunsuz calistirmanin derdinde urettikleri makinalari Allan manyaginin biri azot basip -100 kusurlere indirip bilmeme kac W elektirik verip bilmem ne hizlara ciksin " Bak nasil rekor kirdim" diye post kassin diye yapmiyorlar.

Neymis efendim adamda bilmeme ne bilgisi varmista bilmem ne tecrubesi varmista bu hizlara cikiyormus AZOT ile. Okadar bilgili ise amd veya intele muhendis olsunda bu hizlari normal sartlar altinda saglayan CPU falan yapsinda teknolojik gelismenin bir basamagini olustrsun.

Yukarida sadece bir muhendisin gozunden goruneni aktardim. Haaa birde olayin firma tarafindan gorunen tarafi varki tamamen farkli tamamen ve tamamen reklam.....
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saasc 7 yıl
@inuh o zaman nasil rekor kiriyor adam herkes yapsaydi
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MxFxOx 7 yıl
bellek hız aşırtma işlemciye göre daha zor bir olay benim anlamadığım bellekler -197 nasıl dayabiliyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
show (gösteri) amaçlı işler, boş işler !
24 saat aralıksız çalışabiliyor mu deseniz !?
1 saat sonra sıvı azot buhar olacağında !
bu hikayenin gerisi yalan olacaktır !
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Makarov06 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

show (gösteri) amaçlı işler, boş işler !

24 saat aralıksız çalışabiliyor mu deseniz !?
1 saat sonra sıvı azot buhar olacağında !
bu hikayenin gerisi yalan olacaktır !


Anlamadığım da bu zaten yapıcan ne oluyorsa Adamlar prof overclock cu canım
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