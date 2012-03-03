G.Skill'in RipjawsZ bellekleriyle yeni hız rekoru; 3736MHz

Christian Ney isimli profesyonel hız aşırtmacı, G.Skill'in RipjawsZ serisi yüksek performans odaklı DDR3 bellekleriyle dünya rekoruna imza attı. AMD'nin çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K ve Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı üzerinden LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada, bellek çalışma frekansı 3736MHz seviyesine yükseltilerek tüm zamanların en yüksek DDR3 frekansına çıkılmış oldu.

Hynix H9C DRAM yongalarının kullanıldığı 4GB kapasiteli bellek ile -197 derecede gerçekleştirilen çalışma kapsamında rekor hıza ulaşabilmek adına Christian Ney'in bellek erişim sürelerini CL11 13-13-36 olarak belirlediğini görmekteyiz. Henüz DDR4 belleklerle ilgili somur bir gelişme yok ancak gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak DDR3 belleklerle daha önce hayal olan hızlara çıkabilmeye başladı. Dünya rekoruna çıkılan çalışmanın detaylarına erişmek için; http://hwbot.org/submission/2260215_christian_ney_memory_clock_ddr3_sdram_1868.3_mhz