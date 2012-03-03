G.Skill'in RipjawsZ bellekleriyle yeni hız rekoru; 3736MHz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Christian Ney isimli profesyonel hız aşırtmacı, G.Skill'in RipjawsZ serisi yüksek performans odaklı DDR3 bellekleriyle dünya rekoruna imza attı. AMD'nin çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K ve Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı üzerinden LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada, bellek çalışma frekansı 3736MHz seviyesine yükseltilerek tüm zamanların en yüksek DDR3 frekansına çıkılmış oldu.
Hynix H9C DRAM yongalarının kullanıldığı 4GB kapasiteli bellek ile -197 derecede gerçekleştirilen çalışma kapsamında rekor hıza ulaşabilmek adına Christian Ney'in bellek erişim sürelerini CL11 13-13-36 olarak belirlediğini görmekteyiz. Henüz DDR4 belleklerle ilgili somur bir gelişme yok ancak gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak DDR3 belleklerle daha önce hayal olan hızlara çıkabilmeye başladı. Dünya rekoruna çıkılan çalışmanın detaylarına erişmek için; http://hwbot.org/submission/2260215_christian_ney_memory_clock_ddr3_sdram_1868.3_mhz
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voltaji verip
ayarlara getirdigin zaman oluyor saniyorsunuz degil mi ramlar 4000mhz..?
Ya ne kadar kolay saniyorsunuz herseyi ... ~~~
Bu tarz adamlari asus , gig yanlarina aliyor bu adamlardan bisiler ogrenebilirmiyiz , bizi temsil etsinler diye ,motherboardlari uretirken bunlardan haz alalim , bizim adimiza bu isi yapsinlar diye (oc isini)
Demekki adamlar bu isi , bu motherboardi ureten adamdan bile daha candan yapiyor..
Bazi seyleri anlamak bu kadar zor mu ?
Adam profesyonel hiz asirtmaci.. (bizim gibi duz hiz asirtmaci degil yane)
Bu adamlarda deli gibi elektronik bilgi , super tecrubeler mevcut.
Her oc yapan pro olabilir mi ?
Turkiyede bu tarz adamlar bir elin parmaklarini gecmiyor..
Ama gel gorki bizim arkadaslar banada verin bende yaparim diyor.