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G.Skill'in hız aşırtma etkinliğinde MSI X99A GODLIKE GAMING anakart ile 7 rekor kırıldı

3 yıl
3,3b
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8
Anakart
Oğuz Avcı
Editör
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G.Skill'in hız aşırtma etkinliğinde MSI X99A GODLIKE GAMING anakart ile 7 rekor kırıldı
 
Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen hız aşırtma etkinliği G.Skill Overclocking World Record Stage 2015'de dünyaca ünlü hız aşırtma ustaları yarışırken, MSI üst seviye anakartı X99A GODLIKE GAMING ile 7 farklı dünya rekoru kırıldığını duyurdu.
Uluslararası hız aşırtma yarışması 4. yılını tamamlarken hayret verici performanslara ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Asus, Gigabyte, ASRock gibi üreticilerin de anakartları kullanılırken MSI'ın X99A GODLIKE GAMING anakartı 7 dünya rekoruna zemin hazırlayarak öne çıkmayı başardı. X99A XPOWER AC anakartı ise bellek hız aşırtma kategorisinde DDR4-4400 bariyerini aşan ilk anakart oldu.
GeForce GTX Titan X ekran kartı ile birlikte 2D ve 3D performanslarında da dünya rekorları kırılırken Benchbros, Wizerty, Vivi ve Zzolio gibi hız aşırtma konusunda adını duyurmuş isimlerin skorlarına ulaşmak ve daha detaylı bilgiler almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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OldGamers86 3 yıl
Kim tutar sizi... :)
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hakanbalcı82 3 yıl
ne zaman gelecek acaba
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doctor_bey 3 yıl
Yemekte yapıyor mu?
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Lana-Del-Rey 3 yıl
Helal size MSI Bey.
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tricore 3 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
Helikopter görevi bu kart+ i7 5960x ile yapılır mı ki?

helikoptere gerekyok vatan millet sakarya bile der ;)
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deniz_sea 3 yıl
Biraz daha detay verseniz daha iyi olurdu yinede teşekkürler...
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ALBAY 3 yıl
İşlemci iyiymiş
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Helikopter görevi bu kart+ i7 5960x ile yapılır mı ki?
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