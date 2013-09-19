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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GT Racing 2: The Real Car Experience, Android ve iOS platformları için duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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48
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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GT Racing 2: The Real Car Experience, Android ve iOS platformları için duyuruldu
Mobil platformun önde gelen geliştiricilerinden Gameloft, "GT Racing 2: The Real Car Experience" adlı oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Geliştirici duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınladı.

İlk olarak 2011 yılında karşımıza çıkan GT Racing: Motor Academy'nin devam oyunu niteliğindeki GT Racing 2: The Real Car Experience, yarış simülasyonlarından hoşlanan mobil oyunculara farklı bir alternatif sunacak gibi görünüyor.
Mercedes-Benz ortaklığıyla geliştirilen GT Racing 2'de 37 farklı üreticinin elinden çıkan toplamda 67 farklı aracın yer edineceği belirtiliyor. Ayrıca, gerçek pistlerden esinlenilerek geliştirilen pistlerin, tek ve çok oyunculu modların GT Racing 2'de bizleri karşılayacağı da oyunla ilgili diğer detaylar arasında yer alıyor. 

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan GT Racing 2'nin yıl bitmeden Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı belirtiliyor.  

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Birkaç yıl evvel bilgisayarda göremediğimiz grafikleri telefonlarda görmeye başladık. Hey gözünü yediğim teknoloji

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1Kedi7Beni 6 yıl
Windows Phone a da bekleriz
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dreameren 4 yıl
Çok güzel oyun, herkese teşekkür ederim.
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Odysseus348 3 yıl
bunun multiplayer ı yalan mı nedir? oyun sırasında yarışı duraklatıp 10 dakika sonra geliyorum, gene aynı oyuncularla yarış devam ediyor nasıl multi bu?
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Şaka maka PS Vita'da böyle grafikli oyun yok
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fivestars 4 yıl
Bu oyunda kokpit kamerası var mı?
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dreameren 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Şaka maka PS Vita'da böyle grafikli oyun yok


Aynen yahu.
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multiTYRT 5 yıl
Grafikler şu ankinden fazla değil, oynanabilirlik ve fizik motoru gelişirse alınabilir


Not: Bazı kısımları Final Cut Pro kullanarak hazırlamışlar
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$php 5 yıl
Oyun mükemmel ipad mini de oynuyorum neden beğenmediniz anlamadım :)
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senersongur 5 yıl
Oyunun grafikleri ve sürüş dinamikleri çok zayıf.
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TnesQuare 6 yıl
Bana oyun iyi geldi beyler sürüşü güzeldi niye beğenmediniz anlamadım.
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kemaloztin 6 yıl
Asphalt 8 mi iyi bumu buysa indiririm
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MuratbanK 6 yıl kemaloztin
kemaloztin
Asphalt 8 mi iyi bumu buysa indiririm

Asphalt 8 buna 5; Real Racing 3 de buna 15 basar. GT Racing 2 olmamış ve hatta diyebilirim ki: Gameloft'un yüz karası olmuş. Resmen berbat ötesi grafikleriyle çakma RR3 olmuş.
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Inque 6 yıl
Sürüş olarak Real Racing daha gerçekçi.

Grafik renkleri olarak da Real Racing daha iyi.

Yani kisaca Real Racing hala en gerçekçi oyun.
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BekirTemel 6 yıl
iPad ile denedim ,gayet oynanabilir oyun olmus,arac secenegi fazla,grafikler iyi.
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kesbi 6 yıl
Androidciler: play.google.com/...
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Guest-C17E5A7D6 6 yıl
Real racing gibi olmuş
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