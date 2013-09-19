GT Racing 2: The Real Car Experience, Android ve iOS platformları için duyuruldu

Mobil platformun önde gelen geliştiricilerinden Gameloft, "GT Racing 2: The Real Car Experience" adlı oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Geliştirici duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınladı.





İlk olarak 2011 yılında karşımıza çıkan GT Racing: Motor Academy'nin devam oyunu niteliğindeki GT Racing 2: The Real Car Experience, yarış simülasyonlarından hoşlanan mobil oyunculara farklı bir alternatif sunacak gibi görünüyor.

Mercedes-Benz ortaklığıyla geliştirilen GT Racing 2'de 37 farklı üreticinin elinden çıkan toplamda 67 farklı aracın yer edineceği belirtiliyor. Ayrıca, gerçek pistlerden esinlenilerek geliştirilen pistlerin, tek ve çok oyunculu modların GT Racing 2'de bizleri karşılayacağı da oyunla ilgili diğer detaylar arasında yer alıyor.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan GT Racing 2'nin yıl bitmeden Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı belirtiliyor.