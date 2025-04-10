WhatsApp, sohbetler, aramalar ve kanallar için yeni özellikleri duyurdu

- WhatsApp’a gelen yeni özellikler
- Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi
- Etkinlik güncellemeleri
- Dokunulabilir ifadeler
- Görüntülü arama iyileştirmeleri
- iPhone'lara özel yenilikler
- WhatsApp Kanallar'da kısa video paylaşımı, transkript, QR kod
- Yorumlar
WhatsApp’a gelen yeni özellikler
- Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi
- Gruplarda bildirimleri öne çıkarma
- Birebir sohbetlerde etkinlik oluşturma
- Dokunulabilir ifadeler
- iPhone’da belge tarama
- WhatsApp’ı iPhone’un varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması yapma
- iPhone’da görüntülü aramalarda kıstırarak yakınlaştırma
- Daha akıcı görüntülü aramalar
- Kanallarda 60 saniyeye kadar video kaydedip paylaşma
- Kanallarda sesli mesajların özetini alma
- Kanallar için QR kod oluşturma
Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi
WhatsApp, grup sohbetlerinde artık gerçek zamanlı olarak kaç kişinin çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Bir sohbette kaç kişinin aktif olduğunu gösteren yeni “Çevrimiçi" göstergesi, grup adının altında yer alıyor. Grup bildirimleriyle bunalmış kullanıcılar için WhatsApp, özelleştirilebilir uyarı ayarları kullanıma sundu. Yeni bildirim seçeneği, kullanıcıların tüm bildirimleri veya yalnızca "Öne Çıkanlar"ı (@bahsetmeler, yanıtlar ve kayıtlı kişilerden gelen mesajları içerir) almayı seçmelerine olanak tanıyor.
Etkinlik güncellemeleri
WhatsApp, daha önce gruplarla sınırlı olan Etkinlikler özelliğini genişletti. Kullanıcılar artık birebir görüşmelerde etkinlikler oluşturabiliyor. Katılım durumunu "belki" olarak seçebiliyorlar, artı bir davet edebiliyor ve etkinlikleri doğrudan sohbetlere sabitleyebiliyor.
Dokunulabilir ifadeler
WhatsApp, iletişimi dokunulabilir ifadelerle daha etkileşimli hale getirdi. Birisi bir mesaja tepki verdiğinde, kullanıcılar kendi tepkilerini eklemek veya mevcut emojiye katılmak için tepkiye dokunabiliyor.
Görüntülü arama iyileştirmeleri
Görüntülü arama, donma ve kesilen aramaları azaltmak için tasarlanmış daha güvenilir bağlantı sistemi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler aldı. WhatsApp, en iyi bağlantı yolunu bulmak için yönlendirme sistemini optimize ettiğini ve internet hızı izin verdiğinde video kalitesini hızlıca HD kalitesine yükseltmek için bant genişliği algılamasını iyileştirdiğini söylüyor.
iPhone'lara özel yenilikler
iPhone kullanıcıları, görüntülü aramalar sırasında yakınlaştırmak için kıstırma ve doğrudan ek menüsünden belge tarama gibi platforma özgü özellikler kazanıyor. Kullanıcılar artık WhatsApp'ı iPhone’un varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayabiliyor.
WhatsApp Kanallar'da kısa video paylaşımı, transkript, QR kod
WhatsApp, Kanallar için yöneticilerin 60 saniyeye kadar uzunlukta kısa videolar kaydedip paylaşmaları, kolay kanal paylaşımı için benzersiz QR kod oluşturmaları ve sesli güncellemeleri dinleyemeyen takipçiler için sesli mesajların transkriptlerini sağlamaları için araçlar sunuyor.
WhatsApp, bu özelliklerin çoğunu hem iPhone hem de Android kullanıcılarına sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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