WhatsApp, sohbetler, aramalar ve kanallar için yeni özellikleri duyurdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, grup sohbetleri, birebir görüşmeler, aramalar ve kanallar genelinde genel kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni güncelleme paketini duyurdu. Bu özellikler, anlık iletişimi iyileştirmek, etkileşimleri kolaylaştırmak ve kullanıcılara mesajlaşmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış. İşte WhatsApp’a yeni gelen/gelecek özellikler:

WhatsApp'ın yeni özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor 5 gün önce eklendi

WhatsApp’a gelen yeni özellikler

Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi

Gruplarda bildirimleri öne çıkarma

Birebir sohbetlerde etkinlik oluşturma

Dokunulabilir ifadeler

iPhone’da belge tarama

WhatsApp’ı iPhone’un varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması yapma

iPhone’da görüntülü aramalarda kıstırarak yakınlaştırma

Daha akıcı görüntülü aramalar

Kanallarda 60 saniyeye kadar video kaydedip paylaşma

Kanallarda sesli mesajların özetini alma

Kanallar için QR kod oluşturma

Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi

WhatsApp, grup sohbetlerinde artık gerçek zamanlı olarak kaç kişinin çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Bir sohbette kaç kişinin aktif olduğunu gösteren yeni “Çevrimiçi" göstergesi, grup adının altında yer alıyor. Grup bildirimleriyle bunalmış kullanıcılar için WhatsApp, özelleştirilebilir uyarı ayarları kullanıma sundu. Yeni bildirim seçeneği, kullanıcıların tüm bildirimleri veya yalnızca "Öne Çıkanlar"ı (@bahsetmeler, yanıtlar ve kayıtlı kişilerden gelen mesajları içerir) almayı seçmelerine olanak tanıyor.

Etkinlik güncellemeleri

WhatsApp, daha önce gruplarla sınırlı olan Etkinlikler özelliğini genişletti. Kullanıcılar artık birebir görüşmelerde etkinlikler oluşturabiliyor. Katılım durumunu "belki" olarak seçebiliyorlar, artı bir davet edebiliyor ve etkinlikleri doğrudan sohbetlere sabitleyebiliyor.

Dokunulabilir ifadeler

WhatsApp, iletişimi dokunulabilir ifadelerle daha etkileşimli hale getirdi. Birisi bir mesaja tepki verdiğinde, kullanıcılar kendi tepkilerini eklemek veya mevcut emojiye katılmak için tepkiye dokunabiliyor.

Görüntülü arama iyileştirmeleri

Görüntülü arama, donma ve kesilen aramaları azaltmak için tasarlanmış daha güvenilir bağlantı sistemi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler aldı. WhatsApp, en iyi bağlantı yolunu bulmak için yönlendirme sistemini optimize ettiğini ve internet hızı izin verdiğinde video kalitesini hızlıca HD kalitesine yükseltmek için bant genişliği algılamasını iyileştirdiğini söylüyor.

iPhone'lara özel yenilikler

iPhone kullanıcıları, görüntülü aramalar sırasında yakınlaştırmak için kıstırma ve doğrudan ek menüsünden belge tarama gibi platforma özgü özellikler kazanıyor. Kullanıcılar artık WhatsApp'ı iPhone’un varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayabiliyor.

WhatsApp Kanallar'da kısa video paylaşımı, transkript, QR kod

WhatsApp, Kanallar için yöneticilerin 60 saniyeye kadar uzunlukta kısa videolar kaydedip paylaşmaları, kolay kanal paylaşımı için benzersiz QR kod oluşturmaları ve sesli güncellemeleri dinleyemeyen takipçiler için sesli mesajların transkriptlerini sağlamaları için araçlar sunuyor.

WhatsApp, bu özelliklerin çoğunu hem iPhone hem de Android kullanıcılarına sundu.

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WhatsApp, platforma eklenen yeni özellikleri duyurdu