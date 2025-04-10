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    WhatsApp, sohbetler, aramalar ve kanallar için yeni özellikleri duyurdu

    WhatsApp, sohbetler, aramalar ve kanallar genelinde kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi yeni özellik duyurdu. Bu özelliklerden bazıları şu anda mevcut.
    whatsapp yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, grup sohbetleri, birebir görüşmeler, aramalar ve kanallar genelinde genel kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni güncelleme paketini duyurdu. Bu özellikler, anlık iletişimi iyileştirmek, etkileşimleri kolaylaştırmak ve kullanıcılara mesajlaşmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış. İşte WhatsApp’a yeni gelen/gelecek özellikler:

    WhatsApp’a gelen yeni özellikler

    • Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi
    • Gruplarda bildirimleri öne çıkarma
    • Birebir sohbetlerde etkinlik oluşturma
    • Dokunulabilir ifadeler
    • iPhone’da belge tarama
    • WhatsApp’ı iPhone’un varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması yapma
    • iPhone’da görüntülü aramalarda kıstırarak yakınlaştırma
    • Daha akıcı görüntülü aramalar
    • Kanallarda 60 saniyeye kadar video kaydedip paylaşma
    • Kanallarda sesli mesajların özetini alma
    • Kanallar için QR kod oluşturma

    Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi

    WhatsApp, grup sohbetlerinde artık gerçek zamanlı olarak kaç kişinin çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Bir sohbette kaç kişinin aktif olduğunu gösteren yeni “Çevrimiçi" göstergesi, grup adının altında yer alıyor. Grup bildirimleriyle bunalmış kullanıcılar için WhatsApp, özelleştirilebilir uyarı ayarları kullanıma sundu. Yeni bildirim seçeneği, kullanıcıların tüm bildirimleri veya yalnızca "Öne Çıkanlar"ı (@bahsetmeler, yanıtlar ve kayıtlı kişilerden gelen mesajları içerir) almayı seçmelerine olanak tanıyor.

    Etkinlik güncellemeleri

    WhatsApp, daha önce gruplarla sınırlı olan Etkinlikler özelliğini genişletti. Kullanıcılar artık birebir görüşmelerde etkinlikler oluşturabiliyor. Katılım durumunu "belki" olarak seçebiliyorlar, artı bir davet edebiliyor ve etkinlikleri doğrudan sohbetlere sabitleyebiliyor.

    Dokunulabilir ifadeler

    WhatsApp, iletişimi dokunulabilir ifadelerle daha etkileşimli hale getirdi. Birisi bir mesaja tepki verdiğinde, kullanıcılar kendi tepkilerini eklemek veya mevcut emojiye katılmak için tepkiye dokunabiliyor.

    Görüntülü arama iyileştirmeleri

    Görüntülü arama, donma ve kesilen aramaları azaltmak için tasarlanmış daha güvenilir bağlantı sistemi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler aldı. WhatsApp, en iyi bağlantı yolunu bulmak için yönlendirme sistemini optimize ettiğini ve internet hızı izin verdiğinde video kalitesini hızlıca HD kalitesine yükseltmek için bant genişliği algılamasını iyileştirdiğini söylüyor.

    iPhone'lara özel yenilikler

    iPhone kullanıcıları, görüntülü aramalar sırasında yakınlaştırmak için kıstırma ve doğrudan ek menüsünden belge tarama gibi platforma özgü özellikler kazanıyor. Kullanıcılar artık WhatsApp'ı iPhone’un varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayabiliyor.

    WhatsApp Kanallar'da kısa video paylaşımı, transkript, QR kod

    WhatsApp, Kanallar için yöneticilerin 60 saniyeye kadar uzunlukta kısa videolar kaydedip paylaşmaları, kolay kanal paylaşımı için benzersiz QR kod oluşturmaları ve sesli güncellemeleri dinleyemeyen takipçiler için sesli mesajların transkriptlerini sağlamaları için araçlar sunuyor.

    WhatsApp, bu özelliklerin çoğunu hem iPhone hem de Android kullanıcılarına sundu.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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