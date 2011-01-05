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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gainward özel tasarımlı GeForce GTX 580 GOOD modelini duyurdu

8 yıl
14,7b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Gainward, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 modelini duyurdu. GOOD (Gainward Optimized Own Design) serisi altında sunulan DirectX 11 destekli ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alıyor ve 512x paralel işlem birimiyle geliyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 4020MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Özel tasarımlı soğutucu kapsamında 80mm çapında iki adet fana sahip olan kartın, referans modellere göre daha serin ve sessiz çalıştığı ifade ediliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI başta olmak üzere CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan yeni model, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Gainward'ın GeForce GTX 580 tabanlı üçüncü modeli olan GOOD markalı GTX 580'inin fiyatı ise açıklanadı.


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canpinar 8 yıl
Palit'in çakması X)
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otoyolsb54 8 yıl
pekte ahım şahım bi tasarım değil.
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DH Misafiri 8 yıl
serinin diğer üyelerinden pek bi farkı yok gibi... sadece daha fazla satmak için isim değiştirmiş adeta...
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2kol3bacak 8 yıl
Çift fanlı iki slotluk bir kart. Bu tasarımı 570-560 a uygularlarsa sli göz kırpar...
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KODTECH 8 yıl
Gayet başarılı bir tasarıma sahip.
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Rey Leon 8 yıl
Şöyle sarı pirinç renginde parlak bir model çıkarsalar çok guzel durur bence
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aterikasedi 8 yıl
Fanlar cok sık duruyor
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K0rkunc 8 yıl
tasarım iyide renkler çok kötü olmuş
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