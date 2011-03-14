Galaxy 1GHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti HOF modelini kullanıma sunuyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, incelemesini yayınladığımız özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modeline ek olarak, yüksek çalışma frekansına sahip özel bir çözüm daha hazırladı. GeForce GTX 550 Ti HOF (Hall of Fame) olarak isimlendirilen yeni model, tasarımı ve saat hızlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 192x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

1GB GDDR5 bellekle gelen özel tasarımlı ekran kartı, yukarıda da belirttiğimiz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 1000MHz'de çalışan kartın paralel işlem birimleri 2000MHz ve bellekleri de 4600MHz'de görev yapıyor. 3+1 fazlı güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen kart, metal kaplı özel soğutucu tasarımı ve beyaz renkli baskılı devresiyle, GeForce GTX 550 Ti tabanlı referans modellerden ayrılmayı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen GeForce GTX 550 Ti HOF (Hall of Fame) için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.