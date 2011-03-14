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Galaxy 1GHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti HOF modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy 1GHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti HOF modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, incelemesini yayınladığımız özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modeline ek olarak, yüksek çalışma frekansına sahip özel bir çözüm daha hazırladı. GeForce GTX 550 Ti HOF (Hall of Fame) olarak isimlendirilen yeni model, tasarımı ve saat hızlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 192x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

1GB GDDR5 bellekle gelen özel tasarımlı ekran kartı, yukarıda da belirttiğimiz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 1000MHz'de çalışan kartın paralel işlem birimleri 2000MHz ve bellekleri de 4600MHz'de görev yapıyor. 3+1 fazlı güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen kart, metal kaplı özel soğutucu tasarımı ve beyaz renkli baskılı devresiyle, GeForce GTX 550 Ti tabanlı referans modellerden ayrılmayı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen GeForce GTX 550 Ti HOF (Hall of Fame) için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Galaxy 1GHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti HOF modelini kullanıma sunuyor
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diemcizone 8 yıl
Aslında çift gpulu ucuz versiyonları çıksa, ne güzel olurdu? (:
ölü gpu aslında bunlar ama, olsun bütçesi dar gelirliler için iyi fiyatlandırmalarla satılabilrdi, maliyet yükseleceğinden GTX 470 fiyatına satarlardı ve kimse almazdı, ama o grafik kartının maksimum üretim maliyeti çin'de : 27$ Çok sömürüyorlar bizleri, çoook!
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JrMaster 8 yıl
soğutucuya uygun fanıda aynı rekte boyasalarmış tamamdır derdim 7/10 zaten bu karta bu kadar makyaj olmasa satamazlar
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DH Misafiri 8 yıl
aynı filmlerdeki işte böle olmalı oem dediğin
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Hk@n 8 yıl
kart şekil olmuş
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hapocod 8 yıl
Kullanılan soğutma sistemi ile PCB uzunluğu diğer modele göre daha uzun doğal olarak.
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