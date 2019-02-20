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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı

Samsung, San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. İşte Güney Koreli şirketin ilk katlanabilir telefonu ile ilgili tüm detaylar...
2 ay
19,8b
1
94
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Electronics yeni bir akıllı telefon kategorisi oluşturan ve merakla beklenen yeni Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7.3 inç Katlanabilir Sonsuz Ekranı ile sunulacak. Cihaz video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.
Galaxy Fold, kullanıcıların hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip olacağı yepyeni bir akıllı telefon kategorisi başlatıyor. Ayrıca Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor.
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı
Yeni Ekran Malzemeleri: Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.
Yeni Menteşe Mekanizması: Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.
Yeni Tasarım Unsurları: Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.

Yepyeni Bir Deneyim

Galaxy Fold, dilediğiniz an ihtiyacınız olan ekrana dönüşüyor. Tek elle aramalar, mesajlar ve işlevselliğin öne çıktığı anlarda katlı halde kullanabiliyor; sunumlar, dijital içerikler, filmler ve AR içeriği gibi işlevsellik kadar görselliğin de öne çıktığı durumlarda ise açılarak yüksek kalitede büyük bir ekran deneyimi sunuyor.
Özellikle Galaxy Fold için oluşturulan benzersiz arayüz, akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını sunuyor:
Çoklu Aktif Pencere: Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV dizileri arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.
Uygulama Sürekliliği: Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.
Samsung, kullanıcıların popüler sosyal medya uygulama ve hizmetlerinin Galaxy Fold’un ara yüzünde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Google ve Android geliştirici topluluğu ile birlikte çalıştı.
 
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı

Katlanmak için Yaratılan Premium Performans

Galaxy Fold tümü yüksek performans gerektiren en ağır ve yoğun işler için yaratıldı. Güçlü donanıma sahip olan Galaxy Fold, görevin üstesinden gelmeye hazır.
Daha Fazlasını Yap: Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold’u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarladı. Sofistike çift batarya sistemi, sizin hızına ayak uydurmak için özel olarak geliştirildi. Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.
Mükemmel Multimedya Deneyimi: Galaxy Fold eğlence için tasarlandı. Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen net ve kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor.
Bugüne Dek En Yetenekli Kameramız: Cihazı, açık veya kapalı, hangi yönde tutarsanız tutun, bir kamera daima çekim yapmaya hazır olacak, siz de hiçbir anı kaçırmayacaksınız. Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold'un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor. Galaxy Fold, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor.
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı

Galaxy Fold ile Her Şeyi Yap

Galaxy Fold bir akıllı telefondan çok daha fazlasını temsil ediyor. Tüketicilerin daha önce yapamadığı şeyleri yapmasını kolaylaştırmak için yıllardır geliştirdiği bağlantılı cihazlar ve hizmetlerden oluşan Samsung evrenine açılan bir portal vazifesi görüyor. PC benzeri bir deneyimle daha fazla üretkenlik için Samsung DeX  ile eşleştirebiliyorsunuz.
Bixby , ihtiyaçlarınızı öngörmenize yardımcı olmak için Bixby Routines gibi yeni kişisel zeka işlevleriyle desteklendi. Samsung Knox ise, verilerinizi ve bilgilerinizi güvende tutuyor. Samsung Health ile sağlıklı yaşam değerlerinizi takip etmeye imkan sağlıyor.
Galaxy Fold’un 2019'un ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise 1.980 dolar olarak açıklandı.

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The Balance 2 ay en beğenilen
Nihayet yeni bir sürece daha girdik. Phablet,infinity display gibi şeylerden sonra foldable telefonlar piyasayı değiştirecekler. Böylece tıkanmış piyasa biraz daha açılır.
Nihayet yeni bir sürece daha girdik. Phablet,infinity display gibi şeylerden sonra foldable telefonlar piyasayı değiştirecekler. Böylece tıkanmış piyasa biraz d...
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alaz1903 2 ay ARES007
Telefona 19-20 bin lira verdin de metrobüste yazacağın whatsap mesajını mı düşünüyorsun. Bravo vizyon reyiz :)
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CaptainJack 2 ay
Kapalı konumdaki ekran-kasa oranı hariç oldukça başarılı olmuş.
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Jlozde 1 hf.
Alırken 50 kere düşünmek lazım, fiyatı da cabası. Katlanırken bir şey olursa samsung ilgilenmeyebilir. Örnekle sabit,
forum.donanimhaber.com/...
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RANCH SOS 2 ay
Bu ne abi. Nerede bunun mobilliği taşınılabilirliği. Açıldığında daha büyük olab ele sığmayan bir cihazın işlevselliği nerede?
Tamam katlanır bir ekran ütet. Bu güzel bir icat ama bunu daha mantıklı alanlarda kullan. Cep telefonunda gayet saçma. Kullanacaksan da kapalı hali günümüz telefonlarının yarı haline gelsinde açtığımızda elimizde tutabileceğimiz bir cihaz olsun. Bunun gibi kazulet bir şey olmasın
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ReverseSlashN 2 ay
Bilmiyenler için ilk katlanabilir telefonu apple yaptı
Samsung yine kopyalıyor
Bkz iphone 6 plus
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BatuhanXxX 2 ay
Başlangıç için başarılı duruyor. Gelecekte geliştirmeler ile Tablet - Telefon ayrımı kalkabilir. Daha ince daha hafif olursa Telefonu yanında Tablet sahibi olmak isteyenlerin tercihi olacaktır. Özellikle iş dünyasında kullanılır bu tür ürünler.
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WB 2 ay
Kac gr bu cihaz? Yuksekligi?
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expressimo 2 ay
Çok pahalı. Donanımı bu kadar üst tutmadan 1000 dolar a satsalırdı keşke. Sırf pahalı olsun diye maliyet arttırılmış. 512gb belleği kim kullancacak ? Siz daha x64 ve x86 mimarisini sunamamışsınız bize. 128gb bile baya yetiyor hatta artıyor. 128gb gb depolama, 8gb ram koysalardı 1000 dolardan peynir ekmek gibi satardı yurtdışında. 750 dolara da 32gb ve 6gb ram modeli iyi olurdu.
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chengineer 2 ay
Bu cihazın üst modelleri kesinlikle spen desteklemeli. İlla cihaza dahil etmelerine gerek de yok kalemi ayrı satsın Apple gibi. O zaman yanımızda gerçek anlamda telefon-defter taşımaya başlarız. Benim en çok beklediğim şey bu.
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Morichannnn 2 ay
Ağzı olan konuşuyor. Bilmiyor musunuz teknoloji geliştirmek emek işi. O katlanılabilir ekranı üretmek kolay ama onu katlanabilir bir telefona entegre etmek, işte en büyük iş o.
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scorpion20 2 ay
50 yıl sonra tvleri katlayıp cebimize koyarız artık
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C.CEMİL 2 ay
benim için hala büyük ,dört katlanır yaptıklarında ve batarya da asgari 3-4 gün dayandığı bir telefon yaparlarsa ,akıllı telefon almamak için bir mazeretim kalmayacak :)
şaka bir yana bence çok güzel bir gelişme ,diğer türlü sürekli ekran büyütülüyor ve adeta tablet gibi bir şey olmuştu
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