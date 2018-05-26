Samsung Galaxy J7 Prime 2 Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı:

Ülkemizde Samsung’un yüksek satış rakamları elde ettiği Galaxy J7 Prime modelinin yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2, ülkemizde satışa sunuldu. Galaxy J7 Prime 2 fiyatı haberimizde.

13 MP çözünürlüğünde ön kamera ile gelen telefonun diğer özellikleri önceki model ile hemen hemen aynı kalmış. Aynı tasarım, aynı işlemci, aynı RAM ve depolama kapasitesi ile geliyor.

Exynos 7870 işlemcisine 3 GB RAM’in eşlik ettiği Galaxy J7 Prime 2, 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığında arka kameraya sahip.

3300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy J7 Prime 2, ilk etapta Hindistan’a özel olarak üretilmiş ve sadece burada satışa sunulmuştu. Cihaz kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Günümüz standartları gereği Android 8.0 ile çıkmasını beklerdik.

Galaxy J7 Prime 2 fiyatı

Geçtiğimiz gün Samsung Türkiye Garantili olarak ülkemize giriş yapan Galaxy J7 Prime 2’nin satış fiyatı 1550 TL olarak belirlenmiş. Önceki modelin fiyatına baktığımızda 1200 liraya alınabildiğini görüyoruz. Sadece ön kamera farkı için fazladan 300 lira vermek mantıklı olmayacaktır.