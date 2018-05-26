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Samsung Galaxy J7 Prime 2 Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı:

Galaxy J7 Prime 2 fiyatı belli oldu. Samsung'un ülkemizde çok satan Galaxy J7 Prime modelinin yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2, çok tartışılacak fiyattan satışa sunuldu. Galaxy J7 Prime 2 fiyatı:
12 ay
30,2b
1
17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizde Samsung’un yüksek satış rakamları elde ettiği Galaxy J7 Prime modelinin yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2, ülkemizde satışa sunuldu. Galaxy J7 Prime 2 fiyatı haberimizde.

13 MP çözünürlüğünde ön kamera ile gelen telefonun diğer özellikleri önceki model ile hemen hemen aynı kalmış. Aynı tasarım, aynı işlemci, aynı RAM ve depolama kapasitesi ile geliyor.

Exynos 7870 işlemcisine 3 GB RAM’in eşlik ettiği Galaxy J7 Prime 2, 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığında arka kameraya sahip.

3300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy J7 Prime 2, ilk etapta Hindistan’a özel olarak üretilmiş ve sadece burada satışa sunulmuştu. Cihaz kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Günümüz standartları gereği Android 8.0 ile çıkmasını beklerdik.

Galaxy J7 Prime 2 fiyatı

Geçtiğimiz gün Samsung Türkiye Garantili olarak ülkemize giriş yapan Galaxy J7 Prime 2’nin satış fiyatı 1550 TL olarak belirlenmiş. Önceki modelin fiyatına baktığımızda 1200 liraya alınabildiğini görüyoruz. Sadece ön kamera farkı için fazladan 300 lira vermek mantıklı olmayacaktır.


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alperenxx 12 ay en beğenilen
Hmmm
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Emin KOÇ 12 ay
Fiyatının yarısı logo :D inşallah kimse almaz söyleyin almasınlar.
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3qzotix 12 ay alperenxx
+ Yazarımızın matematiğinde de ciddi sıkıntılar var. 1550-1200=300 sonucunu elde etmiş. Belki verdiği fiyat bile yanlış olabilir.
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Ogzx005 2 ay yeni yorumcu
Bu tip telefonları alanlar 50 yaş üstü ve 16 yaş altı
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mesken01 2 ay
Samsun bu modellerle kalitesini çok çok düşürdü ve pazarda liderliği huawei ye kaptırdı galiba. Artık daha yeni ve kaliteli modellere geçmeli. Lazım olur belki Samsung J1, J2, J3, J5 ve J7 Ekran Görüntüsü Alma
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Golden Gate 12 ay
Demek ki satılıyor ki adamlar aynı telefonu iteleyip duruyor.
Sadece TÜrkiye olarak bakmayın. Adamlar zaten Hindistan'a itelemiş, satacağını satmış, satılmayanları bizim gibi teknoloji cahili çok olan ülkelere getiriyorlar.
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circassianmen 12 ay
İlla ki samsung istiyorum derseniz bu fiyatlarda en iyi c5-c7 pro.
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ozansirin89 12 ay
Ekran kasa oranı düşmüş alt ve ustden kalınlaşmış daha iyi olması gerekirken bende j7 prime var daha iyi tek sorunu ekran aydınlatması yetersiz gündüz güneş altında ve donma yapıyor uygulamalara girerken hata veriyor 3 aylık telefon gerisini siz düşünün bu modelini almayın samsung un
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Xtrud 12 ay
Resmi satış fiyatı 1750 lira cihazın stoklara girdi. 2018'deyiz TFT ekran kullanıyor hala. Teknoloji özürlü orta yaş ve üzeri Samsung dışında marka bilmeyen cahil kesime hitap ediyor ilk nesli gibi. Tuş aydınlatması dahi yok o derece çöp bir alet. Çervenizdeki o kitleye en azından Huawei P Smart gibi cihazlara yönlendirinde şu piyasa gelişsin biraz.
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dila.hanım 2 ay Xtrud
Huawei P Smart kötü bir cihaz mı?
Geçen sene kaskosuyla birlikte 1600 liraya aldık.
Aptallık mı yaptık sizce?
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mavizaman 12 ay
zamzung piyasayı fonlamaya devam ediyor bilmem kaçıncı birbirinin kopyası model.
babalara amcalara satarlar gsm shoplarda.
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psicik96 12 ay
Şu çöplere 1500 2000 arası verileceğine dispratör garantili OP5T Mi note 3 - Mi A1
Refmi note 5 Pro gibi F/P cihazlara yönelmek daha mantıklı .
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canguler917 12 ay
oreo önceki modele de gelmişti halbuki. ne gerek vardı buna ?
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Whippoorwill 12 ay
Oreo verip bakın güncelledik diyecekler birde.
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