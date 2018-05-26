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Xiaomi'nin Türkiye macerası başladı!

Daha önce ithalatçı firmalar ile ülkemiz pazarına giriş yapan Xiaomi, artık resmen Türkiye'ye geliyor! İlgili şirketlerle anlaşmalarını tamamlayan Xiaomi, 6 Haziran'da sahneye çıkacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Fiyat performans ürünleriyle ciddi bir hayran kitlesine sahip Xiaomi, Fransa ve İtalya'da açtığı Mi Store mağazalarından sonra GearBest ortaklığında Türkiye'ye giriş yapacak. 

Xiaomi, 6 Haziran'da başlayacak olan Games Week İstanbul Fuarı'nda sahne alacak! 

6-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı Games Week 2018'in sürpriz bir konuğu olacak. E-ticaret sitesi GearBest ile ortak stant açacak olan Xiaomi, Türkiye pazarına adım atacağı ilk cihazı Redmi S2 akıllı cep telefonu modelini tanıtacak. GearBest'in, Xiaomi akıllı telefonlar ve ekosistem ürünler sergisini, 6-10 Haziran tarihleri arasında Gamesweek İstanbul'da gerçekleştireceği ve 6 Haziran tarihinde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Xiaomi'nin Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı'nı seçmesi yakın zamanda tanıtılan oyuncu telefonu Black Shark'ın sergileneceği iddialarını da doğuruyor. 

Satışlar GearBest üzerinden olacak

Aşamalı olarak pazara giriş yapacak olan Xiaomi'nin başlangıçta 7 farklı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacağı söylenirken, diğer Xiaomi ürünlerinin de resmi olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürünlerin gönderimi direkt olarak Türkiye'den yapılacakken, teknik destek kısmında ise Genpa ile anlaşma sağlanıldığı belirtiliyor.  

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Vergiler geliyor demek nasıl bir tutum anlamadım. Şuan satış yapan ithalatçılar vergi vermiyor mu sanıyorsunuz? Ya da dolar yükseliyor gelmesin diyen arkadaşlar, dolar sadece Xiaomi için mi yükseliyor? Xiaomi yine F/P kalacak her türlü...
Xiaomi 3000 TL olunca almanın ne anlamı var yazmış birisi. Emin ol Xiaomi 3000 olursa Samsung, Apple'ı 6000-7000 TL'den alamazsın

Defalarca yazıldı hala anlamak istemeyip fiyatlar çok artacak diyen var.
Ülkemizde şuan satış yapan ithalatçılar Çin piyasasından toplayıp getiriyor Xiaomi cihazları, yani daha en başında aracı giriyor. Üzerine birde kendi karlarını ekliyorlar iyice fiyat artıyor.
Xiaomi ise kendisi maliyetine getirebilir bu cihazları. Tabii ki küçük de olsa servis için bir artış olur ama bu söylediğim artıdan dolayı çok büyük bir fark görülmez.
Edit: Yalnız Gearbest olayı kafa karıştırıcı. Xiaomi İtalya ve Fransa'ya girmeden aylar önce resmi hesaplarından sürekli paylaşımlar yaptı geliyoruz diye. Türkiye hakkında ise hiçbir şey yok. Bu üstte yazdıklarım Xiaomi kendisi geliyorsa geçerliydi. Ancak bende oluşan hava Gearbest, Xiaomi adını kullanarak reklam yapmaya çalışıyor şeklinde oldu. Büyük ihtimalle bu olayın altından Gearbest'in Türkiye'de ithalatçılığa soyunması ve piyasaya yalan "Xiaomi Türkiye'ye geliyor." haberleri yollaması çıkacak.
Edit 2: Mi Türkiye isminde Facebook onaylı bir sayfa açılmış. Gearbest ile ortak çalışağını falan yazmışlar ama bilemedim: facebook.com/...
Vergiler geliyor demek nasıl bir tutum anlamadım. Şuan satış yapan ithalatçılar vergi vermiyor mu sanıyorsunuz? Ya da dolar yükseliyor gelmesin diyen arkadaşlar...
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4 Yanıt Yanıtla +220
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antoffensive 1 yıl theJuDGe_41
Dolar dayanmış 5 TL’ye, 2750 TL’ye satamıyeeeah (!)
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emre1393 1 yıl
bu gearbestin paralel ithalata soyunmasıdır, xiaomi hala türkiye'ye girmedi.
xiaomi girecek olsa kendi twitter ve en.miui.com/forum.php adresinde duyurusu yapılırdı.
genpa veya kvk farketmez, sonuçta xiaomi şirketi türkiye pazarına girmedi henüz. tüketiciyi yanıltmayın. gearbest'ten alacağınız avanta için milleti kandırmayın.
bu gearbestin paralel ithalata soyunmasıdır, xiaomi hala türkiye'ye girmedi.xiaomi girecek olsa kendi twitter ve en.miui.com/forum.php adresinde duyurusu y...
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HSeldon 9 ay
Ankara Kızılay'da bir dükkanın önünde MI amblemi var. Büyük bir mağaza değil.İçerde Genpa tshirtli çalışanlar var ama olay nedir bilmiyorum.
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Bandogge 9 ay
mi turkiye adinda mavi tik almis bir sayfa var instagramda biliyorsunuzdur.
O sayfa 27 marta kadar ingilizce fotograf ve etiketlerle paylasim yapiyordu ve mavi tiki yoktu, bir ay sonra birden mavi tike sahip oldu ve ismi mi turkiye oldu. 27k fake bot hesap ile takip ettirildi.
takipcilerine girip asd qwe vb. aratirsaniz fakeleri gorursunuz.
boyle bir sayfanin herhangi bir markanin resmi bir sayfasi olmasi bana hic inandirici gelmiyor, keza benzer durum fb daki sayfa icinde gecerli.
varsa bir ali cengiz oyunu elbet kokusu cikacak.
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cenkakay08 9 ay
Bunlar ithalatçı , Xiaomi globalde hiçbir açıklama yapmadı. Koskoca Xiaomi bir ülkeye gelecek ve hiç reklam yapmayacak çok komik .
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dj.trust.06 9 ay
Xiaomi telefonlarda Türkiye resmi distribütörü Evofone olup, teknik servis olarak GENPA ile anlaştığını açıkladılar
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MaterialScience 9 ay
Xiaomi avmlere kendi mağaza açarken neden evo vs gibi bir şirketle anlaşmaya gitsin ki? Ortada bi saçmalık dönüyor. Benim önerim almayın şimdilik. Tahtakale esnafı tipinde firmalar bunlar.
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Akid 9 ay
Evofone tam da tahmin ettiğim gibi tiyatro sergilemiş :
webtekno.com/...
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paldov 9 ay Akid
eger bu dogru ise, xiaomi davayi yapistirir.
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gezfotek 9 ay
Redmi 5 plus aldım. Xiaomi Türkiye garantili yazıyor ve Genpa kitapçığı var. Dağıtım Evo, teknik servise Genpa bakacak sanırım.
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kizilat 9 ay gezfotek
Nereden kaca aldiniz
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codred 9 ay
facede bu yeni evo ve mi Türkiye olayının hikaye olduğunu okudum. ne derece doğru bilemem ama çin xiaomi trde resmen olduklarını hatta distribütörün dahi olduğunu teyid etmemiş. bakalım milleti tokatlama girişimimi çıkar kokusu yakında. mi sitede Türkiye ile ilgili haber seçenek falan gören varmı?
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fabrizo 9 ay
bu markanın fırsatlığı kalmadı ki ilk çıktığında vergisiz ucuza alıyordu millet şimdi resmi olarak gelip ülkemizde satış yapacaksa hiç alınmaz 4-5 ay önce 1300 liraya alınan note 3 şimdi 1900 den satılıyor çin malı için çok fazla
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