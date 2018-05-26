Xiaomi'nin Türkiye macerası başladı!

Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Fiyat performans ürünleriyle ciddi bir hayran kitlesine sahip Xiaomi, Fransa ve İtalya'da açtığı Mi Store mağazalarından sonra GearBest ortaklığında Türkiye'ye giriş yapacak.

Xiaomi, 6 Haziran'da başlayacak olan Games Week İstanbul Fuarı'nda sahne alacak!

6-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı Games Week 2018'in sürpriz bir konuğu olacak. E-ticaret sitesi GearBest ile ortak stant açacak olan Xiaomi, Türkiye pazarına adım atacağı ilk cihazı Redmi S2 akıllı cep telefonu modelini tanıtacak. GearBest'in, Xiaomi akıllı telefonlar ve ekosistem ürünler sergisini, 6-10 Haziran tarihleri arasında Gamesweek İstanbul'da gerçekleştireceği ve 6 Haziran tarihinde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Xiaomi'nin Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı'nı seçmesi yakın zamanda tanıtılan oyuncu telefonu Black Shark'ın sergileneceği iddialarını da doğuruyor.

Satışlar GearBest üzerinden olacak

Aşamalı olarak pazara giriş yapacak olan Xiaomi'nin başlangıçta 7 farklı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacağı söylenirken, diğer Xiaomi ürünlerinin de resmi olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürünlerin gönderimi direkt olarak Türkiye'den yapılacakken, teknik destek kısmında ise Genpa ile anlaşma sağlanıldığı belirtiliyor.