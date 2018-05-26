Xiaomi'nin Türkiye macerası başladı!

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Fiyat performans ürünleriyle ciddi bir hayran kitlesine sahip Xiaomi, Fransa ve İtalya'da açtığı Mi Store mağazalarından sonra GearBest ortaklığında Türkiye'ye giriş yapacak.
Xiaomi, 6 Haziran'da başlayacak olan Games Week İstanbul Fuarı'nda sahne alacak!
6-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı Games Week 2018'in sürpriz bir konuğu olacak. E-ticaret sitesi GearBest ile ortak stant açacak olan Xiaomi, Türkiye pazarına adım atacağı ilk cihazı Redmi S2 akıllı cep telefonu modelini tanıtacak. GearBest'in, Xiaomi akıllı telefonlar ve ekosistem ürünler sergisini, 6-10 Haziran tarihleri arasında Gamesweek İstanbul'da gerçekleştireceği ve 6 Haziran tarihinde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Xiaomi'nin Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı'nı seçmesi yakın zamanda tanıtılan oyuncu telefonu Black Shark'ın sergileneceği iddialarını da doğuruyor.
Satışlar GearBest üzerinden olacak
Aşamalı olarak pazara giriş yapacak olan Xiaomi'nin başlangıçta 7 farklı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacağı söylenirken, diğer Xiaomi ürünlerinin de resmi olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürünlerin gönderimi direkt olarak Türkiye'den yapılacakken, teknik destek kısmında ise Genpa ile anlaşma sağlanıldığı belirtiliyor.
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Xiaomi 3000 TL olunca almanın ne anlamı var yazmış birisi. Emin ol Xiaomi 3000 olursa Samsung, Apple'ı 6000-7000 TL'den alamazsın
Defalarca yazıldı hala anlamak istemeyip fiyatlar çok artacak diyen var.
Ülkemizde şuan satış yapan ithalatçılar Çin piyasasından toplayıp getiriyor Xiaomi cihazları, yani daha en başında aracı giriyor. Üzerine birde kendi karlarını ekliyorlar iyice fiyat artıyor.
Xiaomi ise kendisi maliyetine getirebilir bu cihazları. Tabii ki küçük de olsa servis için bir artış olur ama bu söylediğim artıdan dolayı çok büyük bir fark görülmez.
Edit: Yalnız Gearbest olayı kafa karıştırıcı. Xiaomi İtalya ve Fransa'ya girmeden aylar önce resmi hesaplarından sürekli paylaşımlar yaptı geliyoruz diye. Türkiye hakkında ise hiçbir şey yok. Bu üstte yazdıklarım Xiaomi kendisi geliyorsa geçerliydi. Ancak bende oluşan hava Gearbest, Xiaomi adını kullanarak reklam yapmaya çalışıyor şeklinde oldu. Büyük ihtimalle bu olayın altından Gearbest'in Türkiye'de ithalatçılığa soyunması ve piyasaya yalan "Xiaomi Türkiye'ye geliyor." haberleri yollaması çıkacak.
Edit 2: Mi Türkiye isminde Facebook onaylı bir sayfa açılmış. Gearbest ile ortak çalışağını falan yazmışlar ama bilemedim: facebook.com/...
xiaomi girecek olsa kendi twitter ve en.miui.com/forum.php adresinde duyurusu yapılırdı.
genpa veya kvk farketmez, sonuçta xiaomi şirketi türkiye pazarına girmedi henüz. tüketiciyi yanıltmayın. gearbest'ten alacağınız avanta için milleti kandırmayın.