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Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı

Samsung'un yaz sonunda tanıtması beklenen Galaxy Note 10 ve Note 10 Pro modelleri, yeni bir HTML5 testinin sonuçlarına göre tıpkı S10 ailesi gibi 19:9 en-boy oranına sahip olacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un bu yıl merakla beklenen Note 10 serisini tanıtmasına birkaç ay kaldı fakat sızıntılar hâlâ pek fazla sayılmaz. Şimdiye kadar elde edilen küçük küçük bilgilere göre pil kapasitesinde artış ve daha hızlı şarj özellikleri beklenirken yeni HTML5 testine göre ekran çözünürlüğü olmasa da en-boy oranı ortaya çıktı.
Geçen yıl Galaxy Note 9 ile S-Pen’e odaklanan Samsung’un bu yıl arka kameralara odaklanacağı tahmin ediliyor. Çinli üreticilerin, başta Huawei olmak üzere sektör lideri kameralar ortaya çıkarmasıyla Samsung’un satışları düşmeye başlamıştı. Galaxy Note 10 ile iyi bir cevap vereceğini düşündüğümüz Samsung, ne yapacak kesin bir bilgimiz yok.
SM-N976V kod adlı bir cihazın çalıştırdığı HTML5 testine göre cihaz, Android 9 sürümüne sahip ve ekran çözünürlüğü 412x869. Bu pencereli yürütülmüş teste göre Galaxy Note 10, tıpkı S10 ailesi gibi 19:9 en-boy oranına sahip olacak. Samsung’un bu en boy oranına ek olarak Infinity-O paneli bu modelde de kullanması bekleniyor.
Galaxy S10 serisiyle şimdiki bilgilere göre bu kadar benzer olacak bir Note 10, kendisini nasıl ayırt edilir hâle getirecek henüz bir fikrimiz yok. Buna ek olarak bilgilere göre bu yıl standart Note 10 modelinin yanı sıra bir de Note 10 Pro çıkarmasını beklediğimiz Samsung, bu iki modelin de 5G varyantlarını eklediğimizde toplam dört farklı Note ile karşımıza çıkacak. Tasarım anlamında Galaxy S10+ ile çok benzer olacağını beklediğimiz bu cihazlar, kullanıcıların akıllarını şüphesiz karıştıracaktır.

https://wccftech.com/galaxy-note-10-html5-leak-answers-resolution-aspect-ratio-questions/ Yorum Yaz
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Adoring 3 hf. en beğenilen
Samsung,telefonlarının kullanım ömrünü arttırabilecek atılımlar yapması gerekiyor yazılım tarafında.
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borukuzen 3 hf.
Samsung keşke, "nasıl bir Note istersiniz" diye bir araştırma yapsa da kullanıcının isteklerini net anlasa...
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cabriyo 3 hf.
üst düzey telefonlar hep büyük kasa çıkınca note daha bir alınabilir telefon oldu artık. kalemide çok kullanışlı. ancak şu delikli ekrandan gelip geçici bir tasarım. ve berbat.
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terimer 3 hf.
Bir sonraki telefonum guzelce sekilleniyor :-)
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Adoring 3 hf. en beğenilen
Samsung,telefonlarının kullanım ömrünü arttırabilecek atılımlar yapması gerekiyor yazılım tarafında.
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khaos 3 hf.
Daha yüksek çözünürlükle ve daha büyük sensörlü kamera şart google sayesinde gece çekimi öne çıkan ayırt edici bir özellik haline dönüştü. Huawei akıllı davrandı bunu ekmeğini de yiyor ancak malesef samsung her zamanki gibi ayakta uyumaya devam ediyor.
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Mr. Jingles 3 hf. khaos
Yüksek çözünürlük tam tersine piksellerin boyutlarını küçültür. Pikseller ne kadar küçük olurlarsa o kadar az ışık alırlar. Yüksek çözünürlüğün gece çekime hiçbir etkisi yoktur. Hatta kumlanma ihtimalini de artırır.
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borukuzen 3 hf.
Samsung keşke, "nasıl bir Note istersiniz" diye bir araştırma yapsa da kullanıcının isteklerini net anlasa...
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