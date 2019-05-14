Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı

Samsung’un bu yıl merakla beklenen Note 10 serisini tanıtmasına birkaç ay kaldı fakat sızıntılar hâlâ pek fazla sayılmaz. Şimdiye kadar elde edilen küçük küçük bilgilere göre pil kapasitesinde artış ve daha hızlı şarj özellikleri beklenirken yeni HTML5 testine göre ekran çözünürlüğü olmasa da en-boy oranı ortaya çıktı.

Geçen yıl Galaxy Note 9 ile S-Pen’e odaklanan Samsung’un bu yıl arka kameralara odaklanacağı tahmin ediliyor. Çinli üreticilerin, başta Huawei olmak üzere sektör lideri kameralar ortaya çıkarmasıyla Samsung’un satışları düşmeye başlamıştı. Galaxy Note 10 ile iyi bir cevap vereceğini düşündüğümüz Samsung, ne yapacak kesin bir bilgimiz yok.

SM-N976V kod adlı bir cihazın çalıştırdığı HTML5 testine göre cihaz, Android 9 sürümüne sahip ve ekran çözünürlüğü 412x869. Bu pencereli yürütülmüş teste göre Galaxy Note 10, tıpkı S10 ailesi gibi 19:9 en-boy oranına sahip olacak. Samsung’un bu en boy oranına ek olarak Infinity-O paneli bu modelde de kullanması bekleniyor.

https://wccftech.com/galaxy-note-10-html5-leak-answers-resolution-aspect-ratio-questions/

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Galaxy S10 serisiyle şimdiki bilgilere göre bu kadar benzer olacak bir Note 10, kendisini nasıl ayırt edilir hâle getirecek henüz bir fikrimiz yok. Buna ek olarak bilgilere göre bu yıl standart Note 10 modelinin yanı sıra bir de Note 10 Pro çıkarmasını beklediğimiz Samsung, bu iki modelin de 5G varyantlarını eklediğimizde toplam dört farklı Note ile karşımıza çıkacak. Tasarım anlamında Galaxy S10+ ile çok benzer olacağını beklediğimiz bu cihazlar, kullanıcıların akıllarını şüphesiz karıştıracaktır.