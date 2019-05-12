Redmi’nin Snapdragon 855'li amiral gemisi resmen doğrulandı

Redmi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefonuyla ilgili çok sayıda söylenti duyuyoruz. Cihazın bazı özellikleri hakkında ipuçları verilmiş olsa da hangi isimle piyasaya sürüleceği ve ne zaman çıkacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.

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Xiaomi yöneticisi Xu Jieyun, Redmi855 amiral gemisi için geri sayımın başladığını ve cihazın yakında piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. Jieyun tarafından kesin bir tarih açıklanmasa da akıllı telefonun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

İsim konusunda belirsizlik var

Snapdragon 855'ten güç alacak cihazın “Redmi X” olarak adlandırılacağına inanılıyordu ancak bu isim Redmi'nin patronu Lu Weibing tarafından hızlı bir şekilde reddedildi.

Marka henüz telefonun hangi isimle pazarlanacağını açıklamamış olsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı K20 Pro olabileceğini ortaya koymuştu. Açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geleceği belirtilen telefonun çok yakında tanıtılması planlanıyor.