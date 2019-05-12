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Redmi’nin Snapdragon 855'li amiral gemisi resmen doğrulandı

Xiaomi'den ayrılarak yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Redmi yakında Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş üst sınıf bir telefon çıkaracak. Cihaz, Xiaomi yöneticisi tarafından da doğrulandı.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Redmi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefonuyla ilgili çok sayıda söylenti duyuyoruz. Cihazın bazı özellikleri hakkında ipuçları verilmiş olsa da hangi isimle piyasaya sürüleceği ve ne zaman çıkacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.
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Xiaomi yöneticisi Xu Jieyun, Redmi855 amiral gemisi için geri sayımın başladığını ve cihazın yakında piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. Jieyun tarafından kesin bir tarih açıklanmasa da akıllı telefonun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

İsim konusunda belirsizlik var

Snapdragon 855'ten güç alacak cihazın “Redmi X” olarak adlandırılacağına inanılıyordu ancak bu isim Redmi'nin patronu Lu Weibing tarafından hızlı bir şekilde reddedildi.
Marka henüz telefonun hangi isimle pazarlanacağını açıklamamış olsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı K20 Pro olabileceğini ortaya koymuştu. Açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geleceği belirtilen telefonun çok yakında tanıtılması planlanıyor.

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lazkopat324 4 hf.
Bu telefonu almayı planlıyorum bakalım.
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intel7mix 4 hf.
Böyle cihaz yaparlarsa, xiaomi cirosu düşer.
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DH Misafiri 4 hf.
Aksine güvenlik isteyenler için iyi bir seçenek. İstediğin zaman kameranı aç istemediğinde kapat.
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umtcnkrt 4 hf.
Bu kamera işinin gideceği nokta, ekranın şeffaflaşarak, ekran altına gizlenmiş kamera olacak.
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cngzmls 4 hf.
Meizu 16s de ne delik ne çentik ne de açılır kapanır mekanizma var. Ama ekran kasa oranı %91.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gravaze 4 hf.
Bu hamleler aslında direkt Xiaomi’nin fiyatlarını yukarıya çekmesinin ön hazırlığı. Her sene dolar bazında artan fiyatlar şimdi daha hızlı artıp kısa sürede 750-1000 dolar araşığına gelecek gibi görünüyor.
Huawei’nin Honor ile yaptığını yapmaya çalışacak ancak Xiaomi zaten ucuz telefon algısıyla buraya geldiği için ben şahsen kendi markaları ardına iyi olmayacağı kanaatindeyim.
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SPaCeLoRD 4 hf.
Teknoloji geriye gidiyor, sene olmuş nerdeyse 2020 açılır kapanır kamera gibi kullanım ömrü çok kısa olacakmış hissi veren saçmalığı kullanmaya başladılar.
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al-ozaria 1 ay
Açılır-kapanır ön kamera mekanizmalı telefonları, iğne deliği şeklindeki ön kamera teknolojisi ve o incelikte ön çerçeve yada delikli ekran seçenekleri varken hem görüntüde hem pratikte tercih edilmemesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum.
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dodofran 1 ay
açılır kapanır ön kamera zaten 2019 ve önümüzdeki yılların ana trendi olacak gibi. keşke mi 9 da böyle gelseydi o ucundan kaçırdı. oneplus ve bu telefon bayağı sağlam geliyor.
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dragons4 1 ay
Redmi X zaten olmamıştı çalıntı isim gibi ( İPhone X) daha kendine özgü isim bulsalar iyi olur.
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