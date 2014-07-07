Galaxy Note 4 modeline ait kılıf aksesuarının sızdırıldığı iddia edildi





Samsung'un Eylül ayında lanse etmesi beklenen Galaxy Note 4 modeli için hacimli üretimin başladığına dair bilgiler gelirken, modele ait bir kılıf aksesuarının sızdırıldığı iddia edildi.





Fotoğrafı çeken kaynak ürün kutusunu hareket halinde iken acil bir şekilde görüntülediğini belirtiyor ve bu bakımdan fotoğraftan çok fazla detay çıkarmak mümkün değil.





Ancak klasik S-View kılıflarının aksine bu yeni kılıfta oval bir ekran penceresi görülüyor. Bu bakımdan LG'nin G3 için hazırladığı Quick Circle ile benzer bir fonksiyon icra edebileceği düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Quick Circle ile bildirimlere ulaşmak, zamanı kontrol etmek, arama yapmak, mesaj göndermek, müziği kontrol etmek ve fotoğraf çekmek mümkündü.





Samsung'un kılıflarında ise kare ekran çerçevesi üzerinde müzik kontrolü, kamera ve not alma gibi kısıtlı özellikler yer alıyor. Yeni sistem ile Samsung'un Note 4 kılıflarına daha fazla fonksiyon eklemek istediği belirtiliyor.





Diğer bir dikkat çeken nokta ise kılıfta ön kamera için de yer açılmış olması. Böylece özçekim tutkunları fotoğraf çekerken kılıfı açmak zorunda kalmayacak. Şimdilik kılıf ile ilgili herhangi bir resmi teyit bulunmazken Galaxy Note 4 lansmanı sonrasında kılıfın da resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/galaxy-note-4-smart-cover-leaked-rumor/?utm_source=mobilerepublic