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Galaxy Note 4 modeline ait kılıf aksesuarının sızdırıldığı iddia edildi

4 yıl
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23
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 4 modeline ait kılıf aksesuarının sızdırıldığı iddia edildi

Samsung'un Eylül ayında lanse etmesi beklenen Galaxy Note 4 modeli için hacimli üretimin başladığına dair bilgiler gelirken, modele ait bir kılıf aksesuarının sızdırıldığı iddia edildi. 

Fotoğrafı çeken kaynak ürün kutusunu hareket halinde iken acil bir şekilde görüntülediğini belirtiyor ve bu bakımdan fotoğraftan çok fazla detay çıkarmak mümkün değil. 

Ancak klasik S-View kılıflarının aksine bu yeni kılıfta oval bir ekran penceresi görülüyor. Bu bakımdan LG'nin G3 için hazırladığı Quick Circle ile benzer bir fonksiyon icra edebileceği düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Quick Circle ile bildirimlere ulaşmak, zamanı kontrol etmek, arama yapmak, mesaj göndermek, müziği kontrol etmek ve fotoğraf çekmek mümkündü. 

Samsung'un kılıflarında ise kare ekran çerçevesi üzerinde müzik kontrolü, kamera ve not alma gibi kısıtlı özellikler yer alıyor. Yeni sistem ile Samsung'un Note 4 kılıflarına daha fazla fonksiyon eklemek istediği belirtiliyor. 

Diğer bir dikkat çeken nokta ise kılıfta ön kamera için de yer açılmış olması. Böylece özçekim tutkunları fotoğraf çekerken kılıfı açmak zorunda kalmayacak. Şimdilik kılıf ile ilgili herhangi bir resmi teyit bulunmazken Galaxy Note 4 lansmanı sonrasında kılıfın da resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/07/galaxy-note-4-smart-cover-leaked-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Qnzxt00w 4 yıl en beğenilen
Çamaşır makinesine benziyor :) Kare pencereli kılıflar daha şık değil miydi?
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Balawitz 4 yıl
Sizdirilmiyor, sizdirildigi iddia ediliyor
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DoNaNıMcı 4 yıl
samsung tutarda note 4 dede terlikimsi plastik malzeme kullanırsa ıphone gibi tökezler

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furkann20 4 yıl
Rehbere kaç dakikada girdiği de sızdırılmış mı? Pardon sızdırıldığı iddia edilmiş mi?
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Guest-334F3CF19 4 yıl
Gerçekten çok kötü.
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cesseray 4 yıl
Ben telefonu bekliyorum begenmedigim kılıfıda kullanmam :D
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McLaren64 4 yıl
Şurada kapaklı kılıfı Samsung'dan çalan üreticilere kimse birşey demez. Samsung kılıftaki pencereyi köşeliden ovale çevirince: Bu kez LG'den çalmışlar yeaaa diyorlar. Neyse. Note 3 bile hala mükemmel bir cihazken Note 4 piyasayı sallar.
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ganja77 4 yıl
note 4'ün tasarımında samsung'un beyaz eşya bölümü çalışmış sanırım
çamaşır makinesi gibi:)
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dark dragon 4 yıl
Son gelen haberlere göre ise, telefonun kılıfının sızdırlmasının düşünüldüğünün sızdırıldığı iddia ediliyor sayın seyirciler.
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Guest-5B59C177F 4 yıl
sızıntı şeyleri neden hep hesap makinesiyle çekiyorlar la

hiçmii kamera yok hiçmi galaxy ace gibi telefonun yok ace bile 5mp idare ederdi
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-VesselaM- 4 yıl
Önceden sızdırmalar haber olurdu şimdi sızdırmanın ihtimali ''haber'' oluyor...
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Captain_Ivy 4 yıl
Oval boşluk mu var? G3 gibi
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anlakpnrr 4 yıl
S5 CANDIR CAN
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The Times 4 yıl
Bu senede g3'ten çalalım.
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Adittorie 4 yıl The Times
The Times
Bu senede g3'ten çalalım.

Ulan LG ekranlı kılıfları çalarken Samsung'tan " çoğhoş xd " diyorsunuz .
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zulfiquarr 4 yıl
o değil de ios8 beta 3 ne zaman yayınlanacak?
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