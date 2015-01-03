Galaxy Note 4'ün yeni versiyonu Snapdragon 810 işlemcisini kullanmıyor

Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri de Samsung Galaxy Note 4'ün Snapdragon 810 işlemcili yeni bir versiyonunun geleceği üzerineydi. S-LTE uzantılı yeni model, teorik olarak 450Mbps seviyesinde üç bant bağlantı desteği ile ön plana çıkmış ve buradan hareketle telefonun Snapdragon 810 işlemcili ilk telefon olacağı fikri kabul görmüştü.

Ancak gelen yeni bilgilere göre Galaxy Note 4'ün S-LTE uzantılı yeni versiyonu, Qualcomm'un Snapdragon 810 işlemcisi yerine Samsung'un Exynos 5433 işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki Galaxy Note 4 versiyonunda kullanılan bu işlemci, öyle görünüyor ki, Shannon 333 kodlu modem Intel imzası taşıyor. LTE-A sınıfı yeni nesil modemleriyle yükselişte olan Intel, daha önce Exynos 5430 işlemcili Galaxy Alpha modelinde de Samsung'un tedarikçisi olmuştu.

Ortaya çıkan görüntü, bize bir başka ilginç detay daha veriyor. Android 5.0.1 yazılım sürümüne yani 64-bit platforma sahip olan telefon, cihaz bilgileri kısmında 32-bit işlemci işareti veriyor. Bu durum ister istemez, uzun süredir tartışılan Exnos 5433 işlemcisi 64-bit çalışamayacak mı sorusunun yanıtını olumsuz tarafa çekiyor. Pek çok Galaxy Note 4 sahibinin umutla beklediği Android 5.0 Lollipop güncellemesi, Exynos 5433'ün 64-bit modunu aktif etmiyor gibi.

Peki Snapdragon 810 işlemcili ilk cihaz hangisi olacak ? Açıklası LG'nin G Flex 2 modelinde de üç bant yüksek hızlı LTE modem olacağı biliniyor. Kendi işlemcisini geliştiren LG de belki Intel ile işbirliğine gitmiş olabilir veya Qualcomm modemi kendi işlemcisinin yanına eklemiş te olabilir ancak eğer LG G Flex 2 de Snapdragon 810 olmaz ise gözler M9 Hima için HTC'de olacak.