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Galaxy Note 4'ün yeni versiyonu Snapdragon 810 işlemcisini kullanmıyor

4 yıl
8,1b
1
66
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy Note 4'ün yeni versiyonu Snapdragon 810 işlemcisini kullanmıyor
Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri de Samsung Galaxy Note 4'ün Snapdragon 810 işlemcili yeni bir versiyonunun geleceği üzerineydi. S-LTE uzantılı yeni model, teorik olarak 450Mbps seviyesinde üç bant bağlantı desteği ile ön plana çıkmış ve buradan hareketle telefonun Snapdragon 810 işlemcili ilk telefon olacağı fikri kabul görmüştü.
Ancak gelen yeni bilgilere göre Galaxy Note 4'ün S-LTE uzantılı yeni versiyonu, Qualcomm'un Snapdragon 810 işlemcisi yerine Samsung'un Exynos 5433 işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki Galaxy Note 4 versiyonunda kullanılan bu işlemci, öyle görünüyor ki, Shannon 333 kodlu modem Intel imzası taşıyor. LTE-A sınıfı yeni nesil modemleriyle yükselişte olan Intel, daha önce Exynos 5430 işlemcili Galaxy Alpha modelinde de Samsung'un tedarikçisi olmuştu.
Ortaya çıkan görüntü, bize bir başka ilginç detay daha veriyor. Android 5.0.1 yazılım sürümüne yani 64-bit platforma sahip olan telefon, cihaz bilgileri kısmında 32-bit işlemci işareti veriyor. Bu durum ister istemez, uzun süredir tartışılan Exnos 5433 işlemcisi 64-bit çalışamayacak mı sorusunun yanıtını olumsuz tarafa çekiyor. Pek çok Galaxy Note 4 sahibinin umutla beklediği Android 5.0 Lollipop güncellemesi, Exynos 5433'ün 64-bit modunu aktif etmiyor gibi.
Peki Snapdragon 810 işlemcili ilk cihaz hangisi olacak ? Açıklası LG'nin G Flex 2 modelinde de üç bant yüksek hızlı LTE modem olacağı biliniyor. Kendi işlemcisini geliştiren LG de belki Intel ile işbirliğine gitmiş olabilir veya Qualcomm modemi kendi işlemcisinin yanına eklemiş te olabilir ancak eğer LG G Flex 2 de Snapdragon 810 olmaz ise gözler M9 Hima için HTC'de olacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
ellerinize sağlık müthiş bir test videosu olmuş emeği geçen herkese teşekkürler.
izmir/sertaç gezgin
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R.Sambora 4 yıl
Arkadaslar ben Norvecteyim ve burada sadece snaodragonlu note 4 ile note edge var. Sizce bu telefon alinirmi?? Edge dusunuyordum fakat sag elde tutmak sorun olucak sanirim. Bu islemciyide devamli kotuluyorsunuz forumda. Telefon alamaz oldum yaww
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ALBAY 4 yıl
Note 4 ü eline almayanlar gelmiş touchwizi kötülüyor. Cihaz yağ gibi akıyor. Gidin alın elinize inceleyin önce sonra yorum yapın. Ayrıca 64 bit olayına çok takılıyorsunuz.Değişen hiçbir olmaz emin olun.
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yasinaka 4 yıl
koreden aldığım telefon.
lte a3 ve exynos
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alp0007 4 yıl
Hem haberi hem yorumları okudum, Note 2 ye devam öyleyse....
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bytradm 4 yıl
samsung pik evresini geçti.
çöküş hızını merak edim.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
0 dan başlayacaklar sözde fakat icraat yok. madem 5433 te lte desteği var 64 bit normalde s805 i kullanma. Tek sorun lte gibi görünüyordu o da çözüldüğüne göre firma yönetimi ne kullanıyor acaba.
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gcb1903 4 yıl
Alin oğlu Z3 almış gece gece şov yapıyor yiyen kendi telefonuyla koysun da reelde işler nasıl görek. Ama bakıyorum kimse laftan öteye gidemiyor.
Ben zenfone 6 ile yemedim yani çektim iğrenç oldu adamın fotoya bak ayıptır koymaya utandım. i5s olaydı koyardım ama.
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Nate Dogg 4 yıl
Şu samsung un son senelerde hiçbir itibarı karizması kalmadı. Her gün cihaz çıkarıyo herifler
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sfgsfgsfg 4 yıl
mipa90
Hocam z3'ün kamerası note 4ün yanında çocuk oyuncağı
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mipa90 4 yıl sfgsfgsfg
sfgsfgsfg

mipa90
Hocam z3'ün kamerası note 4ün yanında çocuk oyuncağı


lafa değil icraate bakarım at bakalım aynı koşullarda bi foto bakalım kim kimin yanında oyuncak kalıcak
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lido 4 yıl
810 kullanılanı da yaparlar versiyon bitmez samsungta
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