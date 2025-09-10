Giriş
    iPhone 17 Air ve 17 Pro Max'in batarya kapasitesi belli oldu

    Apple'ın AB'deki iPhone ürün sayfalarında enerji etiketlerinin yayınlanmasıyla birlikte merak edilen iPhone 17 Air pil kapasitesi ortaya çıktı. Tabii ki iPhone 17 Pro Max kaç mAh öğrenmiş olduk.

    iPhone 17 Air & 17 Pro Max batarya kaç mAh Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 17 serisinin batarya kapasitelerini her zamanki gibi paylaşmadı ancak yeni yasa gereği AB'deki iPhone ürün sayfalarında enerji etiketlerini yayınlamak zorunda.

    Bu etiketler cihazların resmi mAh batarya kapasitelerini ortaya koyuyor. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin pil kapasitelerini artık resmi olarak biliyoruz.

    iPhone 17 batarya kapasitesi
    Model Pil
    iPhone 17 3.692 mAh
    iPhone Air 3.149 mAh
    iPhone 17 Pro 4.252 mAh
    iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh

    Kıyaslama açısından, iPhone 16, 3.561 mAh; iPhone 16 Plus, 4.674 mAh; iPhone 16 Pro, 3.582 mAh ve iPhone 16 Pro Max, 4.685 mAh bataryaya sahip.

    Bu kapasiteler, Apple etkinliği öncesinde düzenleyici veritabanında ortaya çıkarılanlarla eşleşiyor ancak bu rakamların SIM kartlı mı yoksa yalnızca eSIM kartlı modeller için mi geçerli olduğu belirsiz. Avrupa ülkelerinde satılan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te hâlâ SIM kart yuvası bulunuyor; bu nedenle pil kapasitelerinin SIM kart yuvası olan modeller için olduğunu varsaymak mantıklı. Ancak düzenleyici veritabanı, bu pil kapasitelerinin yalnızca eSIM özellikli modeller için olduğunu gösterdiğinden durum şu anda belirsiz.

    iPhone Air ise dünya çapında yalnızca eSIM özellikli olduğundan, pil kapasitesi satın alındığı tüm ülke veya bölgelerde aynı olacaktır. Apple, yeni iPhone'ların yalnızca eSIM özellikli modellerinin -fiziksel SIM kart yuvasının kapladığı alanı dolduran- daha büyük bir pille donatıldığını belirtiyor.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

