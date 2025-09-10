iPhone 17 Air ve 17 Pro Max'in batarya kapasitesi belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 17 serisinin batarya kapasitelerini her zamanki gibi paylaşmadı ancak yeni yasa gereği AB'deki iPhone ürün sayfalarında enerji etiketlerini yayınlamak zorunda.

Bu etiketler cihazların resmi mAh batarya kapasitelerini ortaya koyuyor. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin pil kapasitelerini artık resmi olarak biliyoruz.

iPhone 17 batarya kapasitesi Model Pil iPhone 17 3.692 mAh iPhone Air 3.149 mAh iPhone 17 Pro 4.252 mAh iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh

Kıyaslama açısından, iPhone 16, 3.561 mAh; iPhone 16 Plus, 4.674 mAh; iPhone 16 Pro, 3.582 mAh ve iPhone 16 Pro Max, 4.685 mAh bataryaya sahip.

Bu kapasiteler, Apple etkinliği öncesinde düzenleyici veritabanında ortaya çıkarılanlarla eşleşiyor ancak bu rakamların SIM kartlı mı yoksa yalnızca eSIM kartlı modeller için mi geçerli olduğu belirsiz. Avrupa ülkelerinde satılan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te hâlâ SIM kart yuvası bulunuyor; bu nedenle pil kapasitelerinin SIM kart yuvası olan modeller için olduğunu varsaymak mantıklı. Ancak düzenleyici veritabanı, bu pil kapasitelerinin yalnızca eSIM özellikli modeller için olduğunu gösterdiğinden durum şu anda belirsiz.

iPhone Air ise dünya çapında yalnızca eSIM özellikli olduğundan, pil kapasitesi satın alındığı tüm ülke veya bölgelerde aynı olacaktır. Apple, yeni iPhone'ların yalnızca eSIM özellikli modellerinin -fiziksel SIM kart yuvasının kapladığı alanı dolduran- daha büyük bir pille donatıldığını belirtiyor.

