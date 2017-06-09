Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir





Yaz mevsiminin son haftalarında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Note 8, Çinli bir kaynak tarafından ortaya atılan yeni iddialara göre Snapdragon’un en yeni modeli olacak Snapdragon 836’dan güç alacak. Henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 836’nın, 835 modelinden biraz daha gelişmiş olacağı ve Qualcomm’un en yeni teknolojisiyle üretileceği tahmin ediliyor.

Snapdragon 836’nın sekiz çekirdeğe ve 2.45 GHz Snapdragon 835’ten farklı olarak 2.5 GHz işlemci hızına sahip olması bekleniyor. Bunun yanı sıra 740 MHz hızlı GPU’nun Snapdragon 836’ya eşlik edeceği de iddia ediliyor.

Galaxy Note 8’in ardından LG V30’un ve ikinci nesil Google Pixel modellerinin de Snapdragon 836’dan güç alacağı tahmin ediliyor. LG V30, Galaxy Note 8’e benzer bir şekilde Snapdragon 835’ten güç alacağı söylentileriyle gündeme gelmişti.

http://www.gsmarena.com/new_rumor_says_samsung_galaxy_note8_will_be_first_snapdragon_836powered_phone-news-25503.php