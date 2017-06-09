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Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir

Yakın tarihte tanıtılması beklenen Galaxy Note 8, gündeme gelen yeni bir iddiaya göre Snapdragon 836 işlemciden güç alan ilk telefon olabilir. Snapdragon 836’nın özellikleri haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yaz mevsiminin son haftalarında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Note 8, Çinli bir kaynak tarafından ortaya atılan yeni iddialara göre Snapdragon’un en yeni modeli olacak Snapdragon 836’dan güç alacak. Henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 836’nın, 835 modelinden biraz daha gelişmiş olacağı ve Qualcomm’un en yeni teknolojisiyle üretileceği tahmin ediliyor.
Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir

Snapdragon 836’nın sekiz çekirdeğe ve 2.45 GHz Snapdragon 835’ten farklı olarak 2.5 GHz işlemci hızına sahip olması bekleniyor. Bunun yanı sıra 740 MHz hızlı GPU’nun Snapdragon 836’ya eşlik edeceği de iddia ediliyor.

Galaxy Note 8’in ardından LG V30’un ve ikinci nesil Google Pixel modellerinin de Snapdragon 836’dan güç alacağı tahmin ediliyor. LG V30, Galaxy Note 8’e benzer bir şekilde Snapdragon 835’ten güç alacağı söylentileriyle gündeme gelmişti.


http://www.gsmarena.com/new_rumor_says_samsung_galaxy_note8_will_be_first_snapdragon_836powered_phone-news-25503.php Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl
Oyunlarda değişiklik olmazsa isterse Snapdragon 5238 gelsin S800'den farkı olmaz
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smart1978 2 yıl
Bence de daha guncel bir islemci ve gpu ile olmasi gerekir . Sonucta hiz asirtilmis bir modelde olsa Snapdragon 835 mi olsun 836 mi denilirse kimse 835 demez ...
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axaxa 2 yıl
Yeni cihaz yeni işlemci modeli imajı
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eric13 2 yıl
Bu arada gear iconx kulakliklarla gelecek note 8
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12 Angry Men 2 yıl
Çok güzel telefon olacak, 10 yıl sonra alacagım ılk telefon olacak. :D
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Tolgá 2 yıl
oc yüzünden sık sık hız düşürmesin de.
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St Batuhan 2 yıl
İşlemci hızındaki artış anlamsız, gpu için belirtmemişsiniz normal değeri ama şöyle iliştireyim:
Adreno™ 540 GPU : 710 MHz
Yani bu da küçük bir artış ama işlemciye göre iyidir. Tamamen aynı güç tüketimindeyse ya da daha iyi bir şekilde verimlilik arttıysa ne mutlu bize ama öbür türlü hiçbir niteliği yok.
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aycibin 2 yıl
820 ile 821 ve hatta 835 arasındaki farkı farkedebilen var mı?835'in farkını ancak pil performansında görüyoruz.836 da aynı şeyin mavisi
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ssonerb 2 yıl
note 7 deki sıkıntılardan sonra beklentimiz cok yüksek umarım karsılar :D
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