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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note II ve Galaxy Camera sahiplerine Dropbox'tan 50 GB'lik ücretsiz depolama alanı sunulacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içerisinde IFA 2012'de Samsung tarafından tanıtımı yapılan Galaxy Note II ve Galaxy Camera için sunulan fırsatlar kendini göstermeye başladı.

Bulut tabanlı depolama servisleri sunan Dropbox tarafından yapılan açıklama ile birlikte, söz konusu cihazları satın alan kullanıcılara iki yıl boyunca 50 GB'lık bir depolama alanının ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi. Her iki cihazda da ön yüklü olarak sunulacak olan Dropbox uygulaması ile kullanıcının çeşitli içerikleri Dropbox hesabı ile senkronize edilebilecek.

Birçok kullanıcının cihaz alım sebebini etkileyecek olan bu anlaşmanın daha önce Samsung'un Galaxy S III modelinde de uygulandığını belirtmekte fayda var. 

http://www.bgr.com/2012/08/31/samsung-dropbox-storage-galaxy-note-ii-galaxy-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma satış politikalarından biri. Ama şaşırmadım işin içinde bir apple bir de samsung olunca o ortamda mantık ve düşünce kalmıyor. Yani normal bir strateji.
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