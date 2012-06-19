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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S III için derlenmiş ilk CyanogenMod 9 ROM'u yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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16
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III modeli şimdiden pek çok inceleme haberine konu oldu. Firmanın kendi optimize ettiği ROM ile satılan Galaxy S III modelinden istediği performansı alamayan kullanıcıların merakla beklediği CyanogenMod 9 kişisel ROM'unun derlenmiş son hali Xda sitesi tarafından yayınlandı.

Henüz resmi olmayan bu sürümde tema desteği, ekolayzer, kilit ekranında sürükleme kısayolları gibi bilindik özelliklerin yanında Android Açık Kaynak Projesi'ne - AOSP daha çok yaklaşan bir işletim sistemi görünümü ortaya konuyor.

Nightly olarak adlandırılan bir sürüm olduğu için bazı bug'lar barındırıyor. Sürümde FM radyo çalışmazken, LED flaş zaman zaman kilitlenmelere sebep oluyor. Ses tuşlarını kullanarak cihazı uykudan uyandırmak da şimdilik mümkün değil. Bazen WiFi özelliği de çalışmayabiliyor.

Yeni ROM'u denemek isteyenler kaynak linkinden gerekli açıklamaları inceleyebilir.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1714354 Yorum Yaz
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
sertacaygun
Bir S2 kullanıcı olarak diyorum ki; Özgürlük cep bilgisayarına aynı işletim sistemine farklı kısayollar vs. atadığı için yükleyip garanti dışı çıkartmak, özgürlük değildir.

sadece kısayolmu? +sarj süresi +performans touchwizden kurtarması..
ayrıca s2 nize android 5.0 çıkmayınca anlarsınız cyanogenmod un değerini.
sertacaygunBir S2 kullanıcı olarak diyorum ki; Özgürlük cep bilgisayarına aynı işletim sistemine farklı kısayollar vs. atadığı için yükleyip ga...
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Pardus Linux 7 yıl
Yazılım stabilse stock rom tercihimdir eğer ki Android sürümü geride kalmışsa o zaman custom rom yardıma koşuyor...
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_|DERON|_ 7 yıl
Yaşasın 'android'
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chaluri 7 yıl
Ben de cyanogenmod hastasıyım ve bugün s3'e sahip olucam. Tam stabil rom çıkana kadar orjinalini kullanma taraftarıyım.
Bu arada bir gün gelecek şirketler cyanogenmod takımından kendileri için rom düzenlemesi yapmasını isteyecekler. Mesela cyanogenmod'un başındaki kişi samsung'da işe girdi ;)
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emiLL 7 yıl
Birincisi stok rom gayet stabil ve sorunsuz

Ikincisi ses tuşları normaldede uykudan uyandirmiyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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jovanovic 7 yıl emiLL
AIainPROST

Birincisi stok rom gayet stabil ve sorunsuz

Ikincisi ses tuşları normaldede uykudan uyandirmiyor


Olur mu hocam stock rom ile kullanmak ayıp yahu ülkemizde... İlla değişecek o rom...
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MoTW 7 yıl
Sadece arayüz için CM9 yüklüyorsanız hiç gerek yok. Marketten Holo Launcher'ı indirin ICS görünümüne kavuşun, mükemmel bence. TouchWiz'i de telefonunuz rootluysa kolaylıkla silebilirsiniz ki gerek yok... Ama CM9'la performans artışları da oluyor sadece arayüz değil.
Ben Galaxy W sahibiyim, telefonuma ICS gelmeyecek, o yüzden CM9'u tamamlanınca yükleyeceğim. Telefonu tekrar garanti kapsamına almak çok kolay bu arada.
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ketrp 7 yıl
galaxy s3 ün stock rom u cok güzeldi aslında
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tetrajur58 7 yıl
ayrıca s2 nize android 5.0 çıkmayınca anlarsınız cyanogenmod un değerini.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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manyakurt 7 yıl
sertacaygun
Bir S2 kullanıcı olarak diyorum ki; Özgürlük cep bilgisayarına aynı işletim sistemine farklı kısayollar vs. atadığı için yükleyip garanti dışı çıkartmak, özgürlük değildir.

Telefonun arayüzü içime sinmedikten sonra, garantili kullanmışım ne yazar. Masa üstü ekranımızdaki resmi değiştirince bile bir hafta mutlu oluyoruz değişiklik insanı mutlu ediyor. Açıkcası bir sII kullanıcısı olarak CM9 dan hayet de memnunum, aldığım 3.cü gün falan lightining rom' atarak girmiştim bu işe. Birkez xda'nın tozlu yollarına girdiğinizde, stock rom kadar igrenç bir şey yok anlayacaksınız. (: Ayrıca garanti dışı oldığundan da tam emin değilim, çevrede örnekleri var diye biliyorum farklı romlarla garantide sorun çıkmayan yerler. Tamamen servisdeki elemanın insiyatifine bağlı. Elinizde bir jig olsun, ünlem işaretiniz olmasın telefonda yeter.
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pergamonist 7 yıl
Deneyenlerden yorumları aliriz. Şuan stabil çalışan sistemimi bozmak saçma olur gibi geliyor. Yanlız bol bol siyah kullansınlar lütfen şarj süremiz inanılmaz değişiyor. :)
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
sertacaygun
Bir S2 kullanıcı olarak diyorum ki; Özgürlük cep bilgisayarına aynı işletim sistemine farklı kısayollar vs. atadığı için yükleyip garanti dışı çıkartmak, özgürlük değildir.

sadece kısayolmu? +sarj süresi +performans touchwizden kurtarması..
ayrıca s2 nize android 5.0 çıkmayınca anlarsınız cyanogenmod un değerini.
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