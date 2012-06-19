Galaxy S III için derlenmiş ilk CyanogenMod 9 ROM'u yayınlandı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III modeli şimdiden pek çok inceleme haberine konu oldu. Firmanın kendi optimize ettiği ROM ile satılan Galaxy S III modelinden istediği performansı alamayan kullanıcıların merakla beklediği CyanogenMod 9 kişisel ROM'unun derlenmiş son hali Xda sitesi tarafından yayınlandı.





Henüz resmi olmayan bu sürümde tema desteği, ekolayzer, kilit ekranında sürükleme kısayolları gibi bilindik özelliklerin yanında Android Açık Kaynak Projesi'ne - AOSP daha çok yaklaşan bir işletim sistemi görünümü ortaya konuyor.





Nightly olarak adlandırılan bir sürüm olduğu için bazı bug'lar barındırıyor. Sürümde FM radyo çalışmazken, LED flaş zaman zaman kilitlenmelere sebep oluyor. Ses tuşlarını kullanarak cihazı uykudan uyandırmak da şimdilik mümkün değil. Bazen WiFi özelliği de çalışmayabiliyor.





Yeni ROM'u denemek isteyenler kaynak linkinden gerekli açıklamaları inceleyebilir.