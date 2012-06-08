Galaxy S III ve iPhone 4S'in dayanıklılık karşılaştırma testi

Haber Editörü
Akıllı cihazlar donanım ve yazılım tarafında her ne kadar gelişse de malzeme kalitesi ve herhangi bir darbeye karşı gösterdikleri dayanıklılık bu cihazların tercih sebebini önemli ölçüde etkiliyor.
SquareTrade ekibi tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testinde ise Samsung Galaxy S III ve iPhone 4S karşılaştırılıyor. Çeşitli testler uygulayan ekip 3 farklı aşama uyguluyor ve bu testlerin her birinde farklı Galaxy S III ve iPhone 4S kullanıyor. İlk olarak uygulanan kulak hizasından serbest düşme testinde iPhone 4S birkaç ufak sıyrık alırken Galaxy S III’ün ekranında ufak bir çatlak oluşuyor. İkinci test olan havaya fırlatmada ise iPhone 4S’in arka camında çatlaklar meydana gelirken Galaxy S 3’ün arka kapağı çıkıyor ve batarya cihazdan ayrılıyor. Son olarak arabanın hızlanmasıyla bagaj kapağından düşen iPhone 4S ufak hasar alırken, Galaxy S III’ün ön camı çatlıyor.
SquareTrade ekibi’nin gerçekleştirdiği testin sonucunda iPhone 4S'in Galaxy S III'e göre daha dayanıklı olduğu görülse de yüksek fiyatlar ile satışa sunulan bu cihazlardan daha dayanıklı olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır.
http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-drop-test-galaxy-s-iii-iphone-4-20120607,0,4866548.story Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) İlk elden yere düşürmede SG3 ekrandan darbe alıyor çatlıyor. 4S köşesi yere vuruyor e halile ufak sıyrıklarla atlatıyor. (Not: 4S şanslı)
2) Havaya fırlatma testinde SG3 dik düşüyor, haliyle hasar yok sadece kapak açılıyor. 4S arka yüzeyi çarpıyor tuzbuz oluyor.... (Not: SG3 şanslı)
3) Araç bagajından düşürme testinde SG3 yere düz düşüyor ekran tuzbuz, 4S dik düşüyor. (Not: 4S şanslı)
Sonuç olarak, her iki telefonuda yere atın ikiside kırılıyor. Yeterki ekran tam yere vursun sonuç pert
Telefonlar her 3 denemede de yere gelişi güzelbir şekilde düşüyor.Hatta ilk testte s3 direk yüz üstü düşerken iphone un kenarı denk geliyor.
Böyle testlerin bilimsel bir biçimde fizik laboratuvarlarında yapılması lazım.Basınç testi ağırlık testi ısı testi vb.
Bu video hangi telefonun daha şanslı olduğunu göstermekten başka hiç bir işe yaramaz