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Galaxy S III ve iPhone 4S'in dayanıklılık karşılaştırma testi

6 yıl
24,5b
1
197
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Akıllı cihazlar donanım ve yazılım tarafında her ne kadar gelişse de malzeme kalitesi ve herhangi bir darbeye karşı gösterdikleri dayanıklılık bu cihazların tercih sebebini önemli ölçüde etkiliyor. 

SquareTrade ekibi tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testinde ise Samsung Galaxy S III ve iPhone 4S karşılaştırılıyor. Çeşitli testler uygulayan ekip 3 farklı aşama uyguluyor ve bu testlerin her birinde farklı Galaxy S III ve iPhone 4S kullanıyor. İlk olarak uygulanan kulak hizasından serbest düşme testinde iPhone 4S birkaç ufak sıyrık alırken Galaxy S III’ün ekranında ufak bir çatlak oluşuyor. İkinci test olan havaya fırlatmada ise iPhone 4S’in arka camında çatlaklar meydana gelirken Galaxy S 3’ün arka kapağı çıkıyor ve batarya cihazdan ayrılıyor. Son olarak arabanın hızlanmasıyla bagaj kapağından düşen iPhone 4S ufak hasar alırken, Galaxy S III’ün ön camı çatlıyor.

SquareTrade ekibi’nin gerçekleştirdiği testin sonucunda iPhone 4S'in Galaxy S III'e göre daha dayanıklı olduğu görülse de yüksek fiyatlar ile satışa sunulan bu cihazlardan daha dayanıklı olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır.
 


http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-drop-test-galaxy-s-iii-iphone-4-20120607,0,4866548.story Yorum Yaz
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Dangerousx 6 yıl en beğenilen
bence eşit şartlarda bir test olmamış. Sonuçta kimisi dik düşmüş kimisi tam ekranın üstüne düşmüş. Çok saçma bir sağlamlık testi olmuş


1) İlk elden yere düşürmede SG3 ekrandan darbe alıyor çatlıyor. 4S köşesi yere vuruyor e halile ufak sıyrıklarla atlatıyor. (Not: 4S şanslı)

2) Havaya fırlatma testinde SG3 dik düşüyor, haliyle hasar yok sadece kapak açılıyor. 4S arka yüzeyi çarpıyor tuzbuz oluyor.... (Not: SG3 şanslı)

3) Araç bagajından düşürme testinde SG3 yere düz düşüyor ekran tuzbuz, 4S dik düşüyor. (Not: 4S şanslı)

Sonuç olarak, her iki telefonuda yere atın ikiside kırılıyor. Yeterki ekran tam yere vursun sonuç pert
bence eşit şartlarda bir test olmamış. Sonuçta kimisi dik düşmüş kimisi tam ekranın üstüne düşmüş. Çok saçma bir sağlamlık testi olmuş1)...
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3 Yanıt Yanıtla +123
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orhankara95 6 yıl
ccc 3310 ccc
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Oxeman 6 yıl
testi hangi süper zekalar yaptıysa ellerine sağlık.
Telefonlar her 3 denemede de yere gelişi güzelbir şekilde düşüyor.Hatta ilk testte s3 direk yüz üstü düşerken iphone un kenarı denk geliyor.
Böyle testlerin bilimsel bir biçimde fizik laboratuvarlarında yapılması lazım.Basınç testi ağırlık testi ısı testi vb.
Bu video hangi telefonun daha şanslı olduğunu göstermekten başka hiç bir işe yaramaz
testi hangi süper zekalar yaptıysa ellerine sağlık.Telefonlar her 3 denemede de yere gelişi güzelbir şekilde düşüyor.Hatta ilk testte s3 direk yüz üstü düşe...
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DH Misafiri 6 yıl
şu testi yapan adamlar sağolsun 2 telefondanda tiskinmeme neden oldu rezil ettiler telefonları reklam profesyonel kişiler yapsa daha iy olurdu Oxeman katılıyorum
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EyesOnYou-TR 6 yıl
hikaye bunlar dostlar. ikiside ekranı üzerine düşse ikisininde ekran küçük büyük hasar alır. "ahaha benimki 2cm daha az çatladı" dicek fanboylarda yoktur aranızda. Tamir masrafı olarak samsung çok daha esnek bu da gerçek
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dayseeh 6 yıl
keşke fiyat indirimini de biraz düşünse firmalar...
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TanrıTürktür 6 yıl
3310 4ever


s3 ve i4s game over
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tr-ance_ 6 yıl
Galaksi s3 iphone dan performansli bi telefon olduguna gore galaksi s3 Amcamiz dayanikli olmak zorunda bence
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
xperia v, go, active ve acro s e bu testi yapsan tınlamazlar
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DH Misafiri 6 yıl
SLM ,AMERIKADAN GETIRDIGIM 1 KAYITLI DIGERI KAYITSIZ I PHONE 4S LERIMI KARTI TAKIP BUTUN SEBEKELERDE CALISTIRDIM KAYIT YAPTIRMAMIZA GEREK KALMADI
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EyesOnYou-TR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
SLM ,AMERIKADAN GETIRDIGIM 1 KAYITLI DIGERI KAYITSIZ I PHONE 4S LERIMI KARTI TAKIP BUTUN SEBEKELERDE CALISTIRDIM KAYIT YAPTIRMAMIZA GEREK KALMADI

youtube.com/...
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b437 6 yıl
Çok aptalca bir test ve bütün iPhone'lar 4s değildi, bazıları 4tü.
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tibitermo 6 yıl b437
b437

Çok aptalca bir test ve bütün iPhone'lar 4s değildi, bazıları 4tü.

4s olsaydı 2. anten kurtaracaktı.
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This Time 6 yıl b437
b437
Çok aptalca bir test ve bütün iPhone'lar 4s değildi, bazıları 4tü.

4s olsa ne olacakti onu anlamadim
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PAUL WALKER 6 yıl
HALA S2


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Berethor 6 yıl
böyle dayanıklık testimi olurmuş len biyere sabitliceksin onları sonra üstüne bam küt 3310 atıcaksın bakalım hangisi daha dayanıklı :D
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bahoho 6 yıl
o kadar para verenler telefonu düşürmez mantığı nedir ya
beyin yok valla.Bugattiler ferrariler hiç kaza yapmıyor zaten
Evet çok saçma olmuş test. ikisinide aynı şartlarda atılması gerekirdi.mesela çocukların attıklarında iphone daha yükseğe gidiyor,diğer testlerde ekran üstüne düşmüyor falan.her şekilde kılıfsız kullanmayacaksın.Madem 4.7 yada 3.5 büyük değil 5 mmlik koruyucuyuda takıcaksın.
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Umutcan 6 yıl
Yanlız S2'de kullanılan gorilla glass cam daha dayanıklı gibi geldi bana testlere bakılırsa. S2 ile 4s test edildiğinde S2 çatlaksız, çiziksiz kurtulmuştu.
Sanırım yeni gorilla glass 2'de daha iyi görüntü, incelik sağlamak adına dayanıklılıktan fedakarlık edildi.
Sağlamlık üstüne nokia'nın eski modelleri üstüne tanımam yanlız, bizim eski 1650 modeli yanlışlıkla 5. kat penceresinden aşağı betona düşmüştü.
Gidip aldık sadece arka kapağı ve bataryası çıkmıştı. Geri taktık sorunsuz çalışıyordu, yeni cihazlarla düşünemiyorum tuz buz olur
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