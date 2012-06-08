Galaxy S III ve iPhone 4S'in dayanıklılık karşılaştırma testi





Akıllı cihazlar donanım ve yazılım tarafında her ne kadar gelişse de malzeme kalitesi ve herhangi bir darbeye karşı gösterdikleri dayanıklılık bu cihazların tercih sebebini önemli ölçüde etkiliyor.

SquareTrade ekibi’nin gerçekleştirdiği testin sonucunda iPhone 4S'in Galaxy S III'e göre daha dayanıklı olduğu görülse de yüksek fiyatlar ile satışa sunulan bu cihazlardan daha dayanıklı olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır.







http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-drop-test-galaxy-s-iii-iphone-4-20120607,0,4866548.story

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SquareTrade ekibi tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testinde ise Samsung Galaxy S III ve iPhone 4S karşılaştırılıyor. Çeşitli testler uygulayan ekip 3 farklı aşama uyguluyor ve bu testlerin her birinde farklı Galaxy S III ve iPhone 4S kullanıyor. İlk olarak uygulanan kulak hizasından serbest düşme testinde iPhone 4S birkaç ufak sıyrık alırken Galaxy S III’ün ekranında ufak bir çatlak oluşuyor. İkinci test olan havaya fırlatmada ise iPhone 4S’in arka camında çatlaklar meydana gelirken Galaxy S 3’ün arka kapağı çıkıyor ve batarya cihazdan ayrılıyor. Son olarak arabanın hızlanmasıyla bagaj kapağından düşen iPhone 4S ufak hasar alırken, Galaxy S III’ün ön camı çatlıyor.