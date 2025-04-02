AnTuTu açıkladı: Mart ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Mart 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Mart ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Mart ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu'nun 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.902.298 puan ile Vivo X200 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.885.754 puanla iQOO 13 ve 2.817.285 puanla iQOO Neo 10 Pro. Dördüncülük koltuğunda ise 2.789.969 puanla OnePlus 13 yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yonga seti tarafına baktığımızda, amiral gemisi rekabetinde MediaTek Dimensity 9400'ü kullanan telefonlar gözle görülür bir çoğunluğa sahip. Listede bulunan 10 telefondan 4'ü Dimensity 9400, 5'i Snapdragon 8 Elite ve 1'i Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Mart 2025'teki en gücülü amiral gemisi Android telefonlar:

Vivo X200 Pro

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro

OnePlus 13

OnePlus Ace 5 Pro

Realme GT7 Pro Speed Edition

Realme GT7 Pro

Oppo Find X8 Pro

Redmi K80 Pro

Oppo Find X8

Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.719.623 puanla Xiaomi Redmi Turbo 4'e ait. Onu 1.452.756 puanla OnePlus Ace 3V ve 1.373.372 puanla OPPO Reno 13 Pro takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en gücülü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Snapdragon 7+ Gen 3 ise orta ünlü segmentte önemli bir rakip olmaya devam ediyor.

Mart 2025'teki en gücülü orta segment Android telefonları:

Redmi Turbo 4

OnePlus Ace 3V

OPPO Reno 13 Pro

Redmi K70E

OPPO Reno 13

Redmi Note 12 Turbo

OPPO Reno 12

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro

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Aslına bakacak olursak Mart ayı listesinde önceki aya göre dikkat çeken değişiklikler var. OnePlus Ace 5 Pro, Şubat ayında zirvedeyken Mart ayında beşinci sıraya gerilemiş durumda. Vivo X200 Pro'nun ise birinci sırayı aldığı görülüyor. Orta segmentte ise Redmi Turbo 4 zirvedeki yerini koruyor ancak rakipler arasında Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan modellerin artış gösterdiği görülüyor.

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AnTuTu açıkladı: Mart ayının en güçlü Android telefonları