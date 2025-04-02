AnTuTu açıkladı: Mart ayının en güçlü Android telefonları

Mart ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu'nun 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.902.298 puan ile Vivo X200 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.885.754 puanla iQOO 13 ve 2.817.285 puanla iQOO Neo 10 Pro. Dördüncülük koltuğunda ise 2.789.969 puanla OnePlus 13 yer alıyor.
- Vivo X200 Pro
- iQOO 13
- iQOO Neo 10 Pro
- OnePlus 13
- OnePlus Ace 5 Pro
- Realme GT7 Pro Speed Edition
- Realme GT7 Pro
- Oppo Find X8 Pro
- Redmi K80 Pro
- Oppo Find X8
Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.719.623 puanla Xiaomi Redmi Turbo 4'e ait. Onu 1.452.756 puanla OnePlus Ace 3V ve 1.373.372 puanla OPPO Reno 13 Pro takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en gücülü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Snapdragon 7+ Gen 3 ise orta ünlü segmentte önemli bir rakip olmaya devam ediyor.
Mart 2025'teki en gücülü orta segment Android telefonları:
- Redmi Turbo 4
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno 13 Pro
- Redmi K70E
- OPPO Reno 13
- Redmi Note 12 Turbo
- OPPO Reno 12
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
Aslına bakacak olursak Mart ayı listesinde önceki aya göre dikkat çeken değişiklikler var. OnePlus Ace 5 Pro, Şubat ayında zirvedeyken Mart ayında beşinci sıraya gerilemiş durumda. Vivo X200 Pro'nun ise birinci sırayı aldığı görülüyor. Orta segmentte ise Redmi Turbo 4 zirvedeki yerini koruyor ancak rakipler arasında Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan modellerin artış gösterdiği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo