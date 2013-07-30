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Galaxy S2 yeni bir güncelleme almayabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S2 yeni bir güncelleme almayabilir

Samsung'un iki yıl öncesinin amiral gemi modeli konumunda bulunan Galaxy S2, Android 4.1.2 sürümüne kadar iki önemli güncelleme alarak, devam güncellemelerini beklemeye başlamıştı. Samsung'un Android 4.2 sözü verdiği ve bir sonraki sürümü de alabileceği konuşulan Galaxy S2 ile ilgili kötü haberler var.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Android 4.1.2 modelin alabileceği son güncelleme olarak kalacak. Bunun en büyük sebebi ise Android 4.2 ile TouchWiz arayüzünde bazı ayarlama problemlerinin meydana gelmesi. Samsung bu problemlerin üstesinden gelemeyince güncellemeyi iptal etme kararı aldı.

Galaxy S2 ile birlikte aynı güncellemeyi bekleyen bir diğer model ise Galaxy Note. Note serisinin başlangıcı olan cihaz, Galaxy S2 ile aynı donanımı taşıdığı için kaynaklara göre güncelleme iptalinden kurtulamadı. Sadece daha güçlü bir donanım içeren Galaxy S2 Plus bu karardan kurtulmuş görünüyor. Galaxy S2 sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak olan bu yeni gelişme henüz Samsung tarafından doğrulanmadı. 

http://www.sammobile.com/2013/07/30/galaxy-s2-might-not-get-android-4-2-update-due-to-adjustment-problems-with-touchwiz Yorum Yaz
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SS10 6 yıl en beğenilen
Samsung'u Samsung yapan model Galaxy S'ten sonra, bugünkü konumda olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biriydin sen efsane S2. Seni unutmayacağız
Samsung'u Samsung yapan model Galaxy S'ten sonra, bugünkü konumda olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biriydin sen efsane S2. Seni unutmayacağız...
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Midgardian 6 yıl
Cyanogenmod ve xda geliştiricilerinin kafası samsung yazılımcılarından daha iyi çalışıyor ben bunu anlıyorum.Zaten bir kısmı samsung dan kopup gelen adamlar. Samsung un tw denen saçma arayüzü zaten hangi cihazda düzgün çalışıyor ki.Yani bunu bahane etmek çok saçma. ICS i vermeden önce de aynı yalanları söylediler ama baskıya dayanamadılar.Şimdi de aynı yalan. Gerçi benim için önemi yok CM varken samsung un saçma yazılımına ihtiyaç duymuyorum ama yine de 4.2.2 ile gelen özellikler açısından rom ile ilgilienmeyenler için kötü oldu bu. Kimse şimdi çıkıp demesin ki en çok güncellemeyi alan telefondur 4.2.2 almayıversin falan böyle saçma ve mantıksız konuşmalara gerek yok. SOnuç olarak bu cihaz bu yazılımı alacak iken tw yi bahane etmek acizliktir. Eğer bunu XDA daki geliştiricler oturup yapabiliyorsa ve samsung başımıza bela ettiği tw yi böyle bir telefona uyarlayamayıp sorun var diyorsa sorunu tw de değil samsung da ararım.
Cyanogenmod ve xda geliştiricilerinin kafası samsung yazılımcılarından daha iyi çalışıyor ben bunu anlıyorum.Zaten bir kısmı samsung dan kopup gelen adamlar. S...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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snomask 6 yıl
bu hızla giderse seneye s3 sahipleri de avucunu yalar.
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antonidas 6 yıl
Ben size tercüme edeyim.
S2 sahipleri gidin yeni telefon alın. Bizi güncelleme ile falan uğraştırmayın.
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RiséAgainst 6 yıl
Son güncellemeden sonra telefonda ısınma problemi olmaya başlamıştı zaten yerinde olmuş bu karar.
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h!j@cker 6 yıl
klasik android güncelleme sorunsalı gayet normal çekirdeği adam edemedikleri sürece 2-4-6-8 gb ramli android telefonlar 8-10-12 çekirdekli işlemciler cok uzak değil android 5 ile bu çekirdek problemini çözemez ise donanım canavarı bir sürü telefon çıkar hersene güncelleme gelsin diye bekleriz
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Leskodjer 6 yıl
Verirler bence Samsung zaten güncelleme desteği yüzünden kendine kitle yarattı S serisinin muhteşemliğinden değil.
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Dampierre 6 yıl
Bir daha üzerinde exynos chip bulunan samsung almayacağım kesinlikle, hem güncelleme vermiyor, hem exynos kaynak kodlarını yayınlamıyor, xda geliştiricileri de 4.2.2 olsun 4.3 olsun kusursuz rom çıkartamıyorlar. 1080p video oynatamama, düzgün çalışmayan fm radyo gibi kernel bağıntılı sorunlar baş gösteriyor CM, AOKP, AOSP romlarında.
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Nokia Specialist 6 yıl
Bu yüzden for ever iOS , Windows Phone
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Özgü® 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Bu yüzden for ever iOS , Windows Phone


3gs. son guncellemeyi almıycak diye billyorum.
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-BraveHeart- 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Bu yüzden for ever iOS , Windows Phone


İos tamamda Wp diyo ya
hem apple 3 guncelleme veriyor ama 3. Guncellemede telefonun içine ediyor
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atp96 6 yıl
Bu konuda samsung a kızmamak lazım 2 senelik cihaza jb bile verdi
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gorkem2626 6 yıl
Baktılar Kullanıcılar İçin Güncelleme Çok Değerli Birşey Haline Geldi Firmalar Tabiki Bunu Kullanıyor Samsung Hızlı Olmalı S4 Zart Zurt Diyene Kadar Hızlı Olsunlar.
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Strange Night 6 yıl
bir zahmet yetsin artık galaxy s bile 4.0 kaldırabilecekken 2.3'te bıraktılar
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
4.2.2'yi illa touchwiz ile verme zorunluluğu mu var?
madem uyarlıyamıyorsun çok güzel uyarlanmış CM var
senin kasan, şişen arayüzünden kat kat hızlı ve stabil
maksat vermiyoruza bahane bulmak tabii ki donanım yetersizliği diyemiyorlar, diyemezlerde.
tw veremiyorsan ver bakalım saf android arayüz yada benzer bir arayüz S2'ye..
yani yeni telefonları satmak için eskilere üvey evlat muamelesi yapacaklar
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1OOOOOO 6 yıl
Bunun en büyük sebebi ise Android 4.2 ile TouchWiz arayüzünde bazı ayarlama problemlerinin meydana gelmesi. Samsung bu problemlerin üstesinden gelemeyince


Böyle saçma iş mi olur ya nasıl üstesinden gelemiyorlar? Çalışan maaşlı yazılım mühendisleri yok mu orada? Sokaktan adam mı toplamışlar? Komple istifa etsin yazılım bölümü o zaman.
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rapidblaze 6 yıl
Biz güncelleme alamamanın ne demek olduğunuda iyi biliriz. Sonuna kadar arkandayız S2
-HTC Sensation kullanıcıları
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wolf silver 6 yıl
Samsung 1 hafta sonra 512 mb ram ve 1 ghz işlemcili telefona hem 4.2 hemde touchwizyi de koyar..
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