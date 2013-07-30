Galaxy S2 yeni bir güncelleme almayabilir





Samsung'un iki yıl öncesinin amiral gemi modeli konumunda bulunan Galaxy S2, Android 4.1.2 sürümüne kadar iki önemli güncelleme alarak, devam güncellemelerini beklemeye başlamıştı. Samsung'un Android 4.2 sözü verdiği ve bir sonraki sürümü de alabileceği konuşulan Galaxy S2 ile ilgili kötü haberler var.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Android 4.1.2 modelin alabileceği son güncelleme olarak kalacak. Bunun en büyük sebebi ise Android 4.2 ile TouchWiz arayüzünde bazı ayarlama problemlerinin meydana gelmesi. Samsung bu problemlerin üstesinden gelemeyince güncellemeyi iptal etme kararı aldı.





Galaxy S2 ile birlikte aynı güncellemeyi bekleyen bir diğer model ise Galaxy Note. Note serisinin başlangıcı olan cihaz, Galaxy S2 ile aynı donanımı taşıdığı için kaynaklara göre güncelleme iptalinden kurtulamadı. Sadece daha güçlü bir donanım içeren Galaxy S2 Plus bu karardan kurtulmuş görünüyor. Galaxy S2 sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak olan bu yeni gelişme henüz Samsung tarafından doğrulanmadı.

http://www.sammobile.com/2013/07/30/galaxy-s2-might-not-get-android-4-2-update-due-to-adjustment-problems-with-touchwiz