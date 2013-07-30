Galaxy S2 yeni bir güncelleme almayabilir

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Samsung'un iki yıl öncesinin amiral gemi modeli konumunda bulunan Galaxy S2, Android 4.1.2 sürümüne kadar iki önemli güncelleme alarak, devam güncellemelerini beklemeye başlamıştı. Samsung'un Android 4.2 sözü verdiği ve bir sonraki sürümü de alabileceği konuşulan Galaxy S2 ile ilgili kötü haberler var.
Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Android 4.1.2 modelin alabileceği son güncelleme olarak kalacak. Bunun en büyük sebebi ise Android 4.2 ile TouchWiz arayüzünde bazı ayarlama problemlerinin meydana gelmesi. Samsung bu problemlerin üstesinden gelemeyince güncellemeyi iptal etme kararı aldı.
Galaxy S2 ile birlikte aynı güncellemeyi bekleyen bir diğer model ise Galaxy Note. Note serisinin başlangıcı olan cihaz, Galaxy S2 ile aynı donanımı taşıdığı için kaynaklara göre güncelleme iptalinden kurtulamadı. Sadece daha güçlü bir donanım içeren Galaxy S2 Plus bu karardan kurtulmuş görünüyor. Galaxy S2 sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak olan bu yeni gelişme henüz Samsung tarafından doğrulanmadı.
http://www.sammobile.com/2013/07/30/galaxy-s2-might-not-get-android-4-2-update-due-to-adjustment-problems-with-touchwiz Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S2 sahipleri gidin yeni telefon alın. Bizi güncelleme ile falan uğraştırmayın.
3gs. son guncellemeyi almıycak diye billyorum.
İos tamamda Wp diyo ya hem apple 3 guncelleme veriyor ama 3. Guncellemede telefonun içine ediyor
madem uyarlıyamıyorsun çok güzel uyarlanmış CM var
senin kasan, şişen arayüzünden kat kat hızlı ve stabil
maksat vermiyoruza bahane bulmak tabii ki donanım yetersizliği diyemiyorlar, diyemezlerde.
tw veremiyorsan ver bakalım saf android arayüz yada benzer bir arayüz S2'ye..
yani yeni telefonları satmak için eskilere üvey evlat muamelesi yapacaklar
Böyle saçma iş mi olur ya nasıl üstesinden gelemiyorlar? Çalışan maaşlı yazılım mühendisleri yok mu orada? Sokaktan adam mı toplamışlar? Komple istifa etsin yazılım bölümü o zaman.
-HTC Sensation kullanıcıları
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