"Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi durduruldu, Galaxy Note 2 için ise ertelendi"

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Samsung'un uzun süredir merakla beklenen Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini yayınlaması ile kullanıcıları bir heyecan dalgası sarmıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu heyecan çok kısa sürdü.
Bölge bölge dağıtıma başlayan Android 4.3 güncellemesinde batarya ömrünün azalması, uygulama çökmeleri, dengesiz WiFi bağlantıları, yavaşlayan performans ve kilit ekranında donma gibi problemler ortaya çıktığı kullanıcılar tarafından rapor ediliyor. Bu bakımdan dağıtımın durdurulduğu belirtiliyor.
Güncelleme uyarısının geldiği kullanıcıların bazıları bir sonraki gün kurulum yapmak istediklerinde cihazlarında en son yazılımın yüklü olduğu uyarısı ile karşılaşmaya başladı. Sorun forumlarda daha çok dile getirilmeye başlandığı için Samsung'un muhtemelen güncellemeyi çekmiş olabileceği düşünülüyor.
Galaxy S3 ile yaşanan sıkıntıların Galaxy Note 2'de de yaşanması muhtemel olduğu için tahminler Galaxy Note 2 güncellemesinin de ileri bir tarihe ertelendiği yönünde. Samsung'un soruna kısa bir süre içerisine çözüm bulması bekleniyor.
http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/12/galaxy-s3-android-4-3-update-pulled-note-2-delayed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC One X i takip etmediğin ne kadar da belli. Telefon zaten çıkalı 1 sene 6 ay civarı oldu ki bu süre içerisinde Telefon 4.0.4 sürümü Sense 4 arayüzü - 4.1.2 Sense 4+ arayüzü ve Yeni amiral HTC One modelinde kullanılan yenilenmiş Sense 5 arayüzünü de HTC One X kullanıcılarına Ağustos gibi 4.2.2 sürümü ile güncelleme verdiler. Telefonu ilk aldığımızdaki Sense 4+ da ki menüler ikonlar geçişler, 1,5 sene sonra Sense 5'in gelmesi ile tamamen değişti. İnsanlar yeni bir telefon almışlar gibi oldu.
Gelelim samsungun s3'üne. Telefonu ilk alındığında TouchWiz arayüzü ile geldi. Sürüm olmuş 4.3 halen TouchWiz arayüzünde değişen bi nokta yok.
Durum bu iken samsungun ne kadar kendini geliştirdiğinden bahsedebilirsiniz ki ?
Ortada TouchWiz kalıbı var sürekli bu kalıbın üstüne andorid sürümleri yerleştirmekten öteye gidemiyor samsung.
HTC her yeni gelen android sürümünde Sense arayüzüne bişeyler katarak kullanıcıya sunuyor.
Elinizdeki telefondan başka telefonları da kullanın araştırın takip edin.
Sonra gel buraya Samsungu savun, diğer firmaları kötüleyerek kendini avut.