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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi durduruldu, Galaxy Note 2 için ise ertelendi"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4b
1
200
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un uzun süredir merakla beklenen Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini yayınlaması ile kullanıcıları bir heyecan dalgası sarmıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu heyecan çok kısa sürdü.

Bölge bölge dağıtıma başlayan Android 4.3 güncellemesinde batarya ömrünün azalması, uygulama çökmeleri, dengesiz WiFi bağlantıları, yavaşlayan performans ve kilit ekranında donma gibi problemler ortaya çıktığı kullanıcılar tarafından rapor ediliyor. Bu bakımdan dağıtımın durdurulduğu belirtiliyor. 

Güncelleme uyarısının geldiği kullanıcıların bazıları bir sonraki gün kurulum yapmak istediklerinde cihazlarında en son yazılımın yüklü olduğu uyarısı ile karşılaşmaya başladı. Sorun forumlarda daha çok dile getirilmeye başlandığı için Samsung'un muhtemelen güncellemeyi çekmiş olabileceği düşünülüyor.

Galaxy S3 ile yaşanan sıkıntıların Galaxy Note 2'de de yaşanması muhtemel olduğu için tahminler Galaxy Note 2 güncellemesinin de ileri bir tarihe ertelendiği yönünde. Samsung'un soruna kısa bir süre içerisine çözüm bulması bekleniyor. 

http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/12/galaxy-s3-android-4-3-update-pulled-note-2-delayed/ Yorum Yaz
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gs_tutkunu 6 yıl en beğenilen
EmreTheBand
Gec olsun guc olmasin, Applein ios 7 ile 4s ve onun assagi modellerine yaptigi zulumu bilmeyen yoktur sanirim, Htcnin 1 yillik Htc OneXe guncelleme vermemesi vb

HTC One X i takip etmediğin ne kadar da belli. Telefon zaten çıkalı 1 sene 6 ay civarı oldu ki bu süre içerisinde Telefon 4.0.4 sürümü Sense 4 arayüzü - 4.1.2 Sense 4+ arayüzü ve Yeni amiral HTC One modelinde kullanılan yenilenmiş Sense 5 arayüzünü de HTC One X kullanıcılarına Ağustos gibi 4.2.2 sürümü ile güncelleme verdiler. Telefonu ilk aldığımızdaki Sense 4+ da ki menüler ikonlar geçişler, 1,5 sene sonra Sense 5'in gelmesi ile tamamen değişti. İnsanlar yeni bir telefon almışlar gibi oldu.
Gelelim samsungun s3'üne. Telefonu ilk alındığında TouchWiz arayüzü ile geldi. Sürüm olmuş 4.3 halen TouchWiz arayüzünde değişen bi nokta yok.
Durum bu iken samsungun ne kadar kendini geliştirdiğinden bahsedebilirsiniz ki ?
Ortada TouchWiz kalıbı var sürekli bu kalıbın üstüne andorid sürümleri yerleştirmekten öteye gidemiyor samsung.
HTC her yeni gelen android sürümünde Sense arayüzüne bişeyler katarak kullanıcıya sunuyor.
Elinizdeki telefondan başka telefonları da kullanın araştırın takip edin.
Sonra gel buraya Samsungu savun, diğer firmaları kötüleyerek kendini avut.
EmreTheBandGec olsun guc olmasin, Applein ios 7 ile 4s ve onun assagi modellerine yaptigi zulumu bilmeyen yoktur sanirim, Htcnin 1 yillik Htc O...
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pepe7115 6 yıl
apple her güncellemesine laf eden arkadaşlar nerde acaba görünmüyolar :D yoksa cihazları kurtarmayamı gittiniz
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damn2u 6 yıl
Fark etmez 4.1.2 her türlü işi görüyor, en ufak bir problem söz konusu değil Note 2 için. Eğer ki 4.3 ile ilgili düzenlemelerde problem çıkacaksa 4.4 bile beklenir, mevcut kullandığımız sürümde problem olmadığı için beklemekten ölmeyiz.
Fark etmez 4.1.2 her türlü işi görüyor, en ufak bir problem söz konusu değil Note 2 için. Eğer ki 4.3 ile ilgili düzenlemelerde problem çıkacaksa 4.4 bile b...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar merhaba samsung note 2 kullaniyorum hicbir problem yasamadim daha önce ancak az önce bir uyarı geldi ve batarya çöktü dedi guncelleme indir falan dedi anlayamadim pek iptal ettim ne yapmam gerekir acaba
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DH Misafiri 5 yıl
Note 2 icin gear ve S.pen ozellikleri gelecekmis bekliyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
Müjde not 2 ye güncelleme bu gün geldi...
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cemoktem 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Müjde not 2 ye güncelleme bu gün geldi...

Türkiye için mi geldi bana gelmedi de hala? Yüklediyseniz bi sorun var mı s3 gibi olmasında sonra ona göre yükleyeyim bende
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mr.1996 6 yıl
Note 2 bugün başladı. S3 te artık devam eder sanırım arkadaşlar.
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deadric 6 yıl
Galaxy S3 aldığıma pişman değilim çıktıktan 1 sene sonra paralel ithalat almıştım. Sıkıntı çıkarmadı ama bu güncelleme mevzusu insanın canını sıkıyor. Özellikle çıktı dağıtılıyor haberlerinin ardından gelen durdurma haberi. 6 aydır orjinal romunu kullanıyorum. Bütün romları denemiştim ama orjinalinin en iyisi olduğuna karar vermiştim.
Bir daha akıllı telefon alacağım zaman Samsung'un bu yaptıkları aklıma gelecek. Yeni hedefim mini bir akıllı telefon + tablet.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaş millet ne bilenmiş Samsung'a. "Vurmayın, öldü..." :D :D
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44yunus44 6 yıl
Ne oldu la samsung güncelleme dağıtırken bile donmaya takılmaya mı başladı.
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htepe 6 yıl
bu kadar yaygaranın sebebini anlamıyorum. prangalı iOS değil ki bu bi ton emek ver geriye dönüş için. çöktü mü kardeşim telefonun bi odin herşeyi çözer. 15 dakikada evinde sıcacık kalorifer peteğinin yanında telefonunu eski haline getirebilirsin. ister froyo'ya dön ister gingerbread'e istersen jelly bean'e. hiç bir kısıtlama yok. android de üreticiye bile bağlı değilsin. ben galaxy s i9000 telefonum ile kitkatı test ediyorum şu an CyananogenMod sağolsun varolsun.
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OguzhanDURSUN 6 yıl htepe
htepe
bu kadar yaygaranın sebebini anlamıyorum. prangalı iOS değil ki bu bi ton emek ver geriye dönüş için. çöktü mü kardeşim telefonun bi odin herşeyi çözer. 15 dakikada evinde sıcacık kalorifer peteğinin yanında telefonunu eski haline getirebilirsin. ister froyo'ya dön ister gingerbread'e istersen jelly bean'e. hiç bir kısıtlama yok. android de üreticiye bile bağlı değilsin. ben galaxy s i9000 telefonum ile kitkatı test ediyorum şu an CyananogenMod sağolsun varolsun.

Kardes galaxy s de en stabil calisan rom hangisi
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Nokia Specialist 6 yıl
Siz yine iyisiniz Samsung sizi ipliyor s2 kullanıcılarının suçu ne?
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Tony Starkk 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Siz yine iyisiniz Samsung sizi ipliyor s2 kullanıcılarının suçu ne?

Hocam s2 almalı güncelleme bence de ama en çok da s2 almıştır heralde samsung tarafından 2.3 4.0 4.1 note 2 4.1 ile çıktı geçen sene hala 4.1 ki bana kalırsa bu 4.3 son güncelleme olur o da Gear için veriliyor
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