"Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi durduruldu, Galaxy Note 2 için ise ertelendi"





Samsung'un uzun süredir merakla beklenen Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini yayınlaması ile kullanıcıları bir heyecan dalgası sarmıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu heyecan çok kısa sürdü.





Bölge bölge dağıtıma başlayan Android 4.3 güncellemesinde batarya ömrünün azalması, uygulama çökmeleri, dengesiz WiFi bağlantıları, yavaşlayan performans ve kilit ekranında donma gibi problemler ortaya çıktığı kullanıcılar tarafından rapor ediliyor. Bu bakımdan dağıtımın durdurulduğu belirtiliyor.





Güncelleme uyarısının geldiği kullanıcıların bazıları bir sonraki gün kurulum yapmak istediklerinde cihazlarında en son yazılımın yüklü olduğu uyarısı ile karşılaşmaya başladı. Sorun forumlarda daha çok dile getirilmeye başlandığı için Samsung'un muhtemelen güncellemeyi çekmiş olabileceği düşünülüyor.





Galaxy S3 ile yaşanan sıkıntıların Galaxy Note 2'de de yaşanması muhtemel olduğu için tahminler Galaxy Note 2 güncellemesinin de ileri bir tarihe ertelendiği yönünde. Samsung'un soruna kısa bir süre içerisine çözüm bulması bekleniyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/12/galaxy-s3-android-4-3-update-pulled-note-2-delayed/