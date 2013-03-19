Galaxy S4; HTC One'ı geçti, iPhone 5'i ikiye katladı

Ön inceleme videomuzda DH olarak da kısaca değindiğimiz Geekbench testiyle ilgili daha ayrıntılı sonuçlar gelmeye başladı.Primate Labs'de yayınlanan sonuçlar, Samsung Galaxy S4'ün gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Geekbench yazılımını geliştiren Primate Labs'in kurucusu John Poole tarafından, firmanın bloğunda yayınlanan test sonuçlarına göre Geekbench 2 testinden Galaxy S4, 3163 puan almayı başarıyor. En rakibi ve tıpkı kendisi gibi 2013 model olan HTC One aynı testi 2687 puan ile tamamlarken, 2013'de satışa sunulan Z10 ise ancak 1480 puan alabilmekte. HTC One'a da tıpkı Galaxy S4'deki gibi Snapdragon 600 platformu eşlik etse de HTC One'ın işlemcisinin 1,7GHz frekansında, Galaxy S4'ün işlemcisinin ise 1,9GHz frekansında çalışmakta olduğunu belirtelim.

Galaxy S4, Samsung'un en büyük rakibi olan Apple'ın şu anki amiral gemisi olan iPhone 5'i de Geekbench 2 testinde 2'ye katlamayı başarmış durumda. Ancak Samsung Galaxy S4'ü iPhone 5'den ziyade haziran ayında tanıtılması muhtemelen olan 7.nesil iPhone ile kıyaslamak daha doğru. Eğer Apple, iPhone 4S'den iPhone 5'e geçerken ortaya koyduğu 2,5 katlık performans artışını bir kez daha 28nm'lik A7 işlemcisi ile koyabilirse; Galaxy S4, liderlik koltuğunu yeni iPhone'a bırakmak zorunda kalacak.

Öte yandan Geekbench 2'nin saf işlem gücünü ortaya koyan bir test olduğunu hatırlatalım.

http://www.primatelabs.com/blog/2013/03/samsung-galaxy-s-4-benchmarks/