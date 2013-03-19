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Galaxy S4; HTC One'ı geçti, iPhone 5'i ikiye katladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
15,8b
1
554
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Galaxy S4; HTC One'ı geçti, iPhone 5'i ikiye katladı

Ön inceleme videomuzda DH olarak da kısaca değindiğimiz Geekbench testiyle ilgili daha ayrıntılı sonuçlar gelmeye başladı.Primate Labs'de yayınlanan sonuçlar, Samsung Galaxy S4'ün gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Geekbench yazılımını geliştiren Primate Labs'in kurucusu John Poole tarafından, firmanın bloğunda yayınlanan test sonuçlarına göre Geekbench 2 testinden Galaxy S4, 3163 puan almayı başarıyor. En rakibi ve tıpkı kendisi gibi 2013 model olan HTC One aynı testi 2687 puan ile tamamlarken, 2013'de satışa sunulan Z10 ise ancak 1480 puan alabilmekte. HTC One'a da tıpkı Galaxy S4'deki gibi Snapdragon 600 platformu eşlik etse de HTC One'ın işlemcisinin 1,7GHz frekansında, Galaxy S4'ün işlemcisinin ise 1,9GHz frekansında çalışmakta olduğunu belirtelim.

Galaxy S4, Samsung'un en büyük rakibi olan Apple'ın şu anki amiral gemisi olan iPhone 5'i de Geekbench 2 testinde 2'ye katlamayı başarmış durumda. Ancak Samsung Galaxy S4'ü iPhone 5'den ziyade haziran ayında tanıtılması muhtemelen olan 7.nesil iPhone ile kıyaslamak daha doğru. Eğer Apple, iPhone 4S'den iPhone 5'e geçerken ortaya koyduğu 2,5 katlık performans artışını bir kez daha 28nm'lik A7 işlemcisi ile koyabilirse; Galaxy S4, liderlik koltuğunu yeni iPhone'a bırakmak zorunda kalacak.

Öte yandan Geekbench 2'nin saf işlem gücünü ortaya koyan bir test olduğunu hatırlatalım.


http://www.primatelabs.com/blog/2013/03/samsung-galaxy-s-4-benchmarks/ Yorum Yaz
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Zogguko 6 yıl en beğenilen
işte yine başladı milisaniye yarışı, htc sayfayı 110mili saniyede açıyosa s4 100 ms de açıcak ama hala plastik o saçma şekli 6600dan bile dandik mono hoparlörü vs. aynı kafayla hiç bir şey koyma donanımı 1 adım önde tut yolla piyasaya yesin...
yav he he samsung he sensin..
işte yine başladı milisaniye yarışı, htc sayfayı 110mili saniyede açıyosa s4 100 ms de açıcak ama hala plastik o saçma şekli 6600dan bile dandik mono hoparlörü...
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4 Yanıt Yanıtla +75
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bozok_53_45 6 yıl
Adamlar en iyi performansı en iyi pil suresini en iyi guncelleme destegi alcak olan telefonu çıkarıyor bizim forumdakiler tutturmuş tutuş hissi diye.
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KayhanKaan 6 yıl
Naylon Gonzales

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BayZagor 6 yıl
Cok gerek var telefonda 8 cekirdege zaten goz boyama sadece. iPhone 5in acamadigi S4 un actigi bir oyun soyleyin farki gorelim.
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Şagop 6 yıl
1 yıl sonra SAmsung S-4 le iphone 4-s kıyaslanacak hale gelecek. 5 veya 5s le bile değil. Sonra Sams.S-5 çıkacak 20 çiğdemli (izmirde böyle ağalar) sürüp gidecek bu olay.
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bilal98 6 yıl
ExclusivePack@ hadi herşeyi geçtimde hangi oyunda kasiyor kardeşim ! bide sözüne ettiğin telefon iphone 5 ! benim 4S de daha bi kasilma görmedim sen neyin kafasini yaşiyorsun ?

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yilmaz94 6 yıl
Ya bu olay böyle değil bence bir fiat arabaya da her türlü donanımı koyarsın performansta en önde yaparsın atıyorum Bmw yi geçer ama Bmw Bmw dir sonuçta iPhone da öyle bir ismi bir şekli var
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antonidas 6 yıl
Aslında sadece sayılar bir çok kullanıcı için bir şey ifade etmiyor.
Önemli olan kullanıcı deneyimidir.
Elbetteki daha yüksek hızlı daha çok çekirdekli işlemci ve daha çok ram belliği daha iyi performans verir.
Ama adamın 2 çekirdekli telefonu diğerinin yaptığı 4 çekirdekli telefondan daha stabil çalışıyorsa, yemişim o kadar çekirdeği.
Düşünsenize telefon 10 çekirdekli ama stabil değil, diğer 2 çekirdekli ve daha stabil.
Burada ios işletim sisteminin hakkını vermek lazım.
Bir de olaya şöyle bakalım. Bana 2 telefon seçme hakkı verseler, üstelik parasız asla iphone 5'i seçmem, s4'ü seçerim.
Bir tüketici olarak ise s3 hem daha ucuz hem de bir çok özelliği iphone 5'e göre daha iyi. Giderim s3 alırım veya note 2 alırım.
Apple'ın önünde 2 seçenek var:
1) Ucuz ve büyük ekranlı telefonlar üreterek samsung ile kapışmak. Bence gitmesi gereken yol bu.
2)Sadece apple ürünleriyle çalışan telefonlar yapmak. Mesela iphone ve mac kombinasyonu gerektiren telefon ve yan ürünler yapmak. Böylece sadık kitlesini ve fanatiklerini koruyarak yavaş yavaş pazar payını azaltmak.
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mic 6 yıl
S3'te geçmişti, ama noldu kasmalardan telefon kullanılamadı. Bu testlerle hiçbir şey belli olmaz. Kullanmak gerekli.
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Behaviour 6 yıl
Zaten böyle bir şey bekliyordum peki ya xperia z?
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M.Uzun 6 yıl
Fark atsa ne yazar ya hız stabilite konusunda Apple'ı geçemedikten sonra
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ExclusivePack 6 yıl
java
Testlerde amuda kalsın isterse 10k puan alsın... Ön inceleme videonuzda belirttiğiniz gibi ana menude bile lag yaparken bence bu değerler hiçbirşey ifade etmiyor... Sözde 2 kat puan aldığı iPhone hiç takılmıyor ve tüm oyunlarda ondan daha iyi çalışacağı şimdiden garanti IOS sayesinde... Burada Samsungu babasını savunur gibi savunanlardan pek çoğu da dahil olmak üzere ülkedeki kaç kullanıcı telefonu bench yapmak için alıyor ki...? Eğer öyle bir varlık varsa aynı atmosferi paylaşmaktan utanç duyarım... Aynı zamanda gene bu süper kullanıcılarla dolu ülkemde hatta dünyada kaç kişi bahsedilen süper işlem gücünü kullanacak kaç uygulamaları kuracak ki o telefona... Tamam bende isterim hızlı olsun ama diğer tüm telefonlarda adam gibi arayüz ile yeterince hızlı olacak kapasitedeler... Şu an telefonlardaki işlemciler 6-7 sene önceki PClerde vardı... Bu gücü kullanacak yenilik hala yok ki telefonlarda... Bu durumda en basit kriterimiz hiçbir şekilde takılmayan en azından menude vs takılmayan bir cihaz olmalı ki S4 bu konuda tırt sizin lafınızla... Öte yandan S3 piyasaya sürüleli 1 yıl olmamasına karşın kampanyasıydı puandı vs hiç hesaba katmasak bile 1200 TL ye bulunabiliyor... Kaça piyasaya çıktı 2000... Peh peh peh... Bırak iPhone 5i 4S bile hala 1500 TL... Bir ürünün değerini koruması da önemli... O kadar küfür edilen HTC One X bile bu kadar düşmedi... Neden çünkü aslen ucuza mal edilip millete kakalanan bir alet ki S4 daha da ucuza mal olacaktır eskisinin neredeyse aynısı olması nedeniyle... Oturmuş bir seri üretim var... İşlemciyi ve rami değiştir al sana upgrade S3... Son olarak Bir ürün için herşey olmasa da nasıl hızlı işlemci vs önemliyse insan eline aldığında yaw ben buna 2000 TL verdim ama helal olsun çok ta şık alet demek ister... Bunu başkasına hava atmak için değil kendisi için ister... Yok ben naylon parçasına i7 Extreme işlemciyi dürüm yapsınlar böyle seviyorum diyen varsa da söyleyecek söz bulamıyorum... Eğer aksini düşünen varsa yani görünümü hava atma aracı olarak gören varsa hızlı işlemciyi de hava atmak için istiyor demektir ki böylelerine hava atacak herhangi bir özellik yeter... Zaten küçük beyinlilerdir, ne kadar paraları olsa da kullanmayacakları hatta kullanamayacakları bir alete tomarla para vermeyi adamlık sanmaktadırlar...

işte oyuzden note 2 de bütün oyunları takılmadan oynaıp iphone 5 gibi gerizekalı bir telefon laglı şekilde oynatıo onuda geçtim renkler okadar soluk ve cansız ki ona baktıktan sonra note 2 nin ekranına bakınca gözlerim bayram ediyor. iphone nun bataryasından tut dokunmatiğine kadar samsung üretirken hala nasıl iphone samsungdan iyi diyebiliyorsunuz anlamıyorum. bunun da samsung fanıyla olmakla bi alakası yok meyve veren ağaç taşlanır. siz hala iphone htc diyin. adam işlemciyide kandi yapsın ramlerini her donanım parçasını kendisi yapsın siz hala samsungu kötüleyin.
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Avienova 6 yıl ExclusivePack
ExclusivePack

java

Testlerde amuda kalsın isterse 10k puan alsın... Ön inceleme videonuzda belirttiğiniz gibi ana menude bile lag yaparken bence bu değerler hiçbirşey ifade etmiyor... Sözde 2 kat puan aldığı iPhone hiç takılmıyor ve tüm oyunlarda ondan daha iyi çalışacağı şimdiden garanti IOS sayesinde... Burada Samsungu babasını savunur gibi savunanlardan pek çoğu da dahil olmak üzere ülkedeki kaç kullanıcı telefonu bench yapmak için alıyor ki...? Eğer öyle bir varlık varsa aynı atmosferi paylaşmaktan utanç duyarım... Aynı zamanda gene bu süper kullanıcılarla dolu ülkemde hatta dünyada kaç kişi bahsedilen süper işlem gücünü kullanacak kaç uygulamaları kuracak ki o telefona... Tamam bende isterim hızlı olsun ama diğer tüm telefonlarda adam gibi arayüz ile yeterince hızlı olacak kapasitedeler... Şu an telefonlardaki işlemciler 6-7 sene önceki PClerde vardı... Bu gücü kullanacak yenilik hala yok ki telefonlarda... Bu durumda en basit kriterimiz hiçbir şekilde takılmayan en azından menude vs takılmayan bir cihaz olmalı ki S4 bu konuda tırt sizin lafınızla... Öte yandan S3 piyasaya sürüleli 1 yıl olmamasına karşın kampanyasıydı puandı vs hiç hesaba katmasak bile 1200 TL ye bulunabiliyor... Kaça piyasaya çıktı 2000... Peh peh peh... Bırak iPhone 5i 4S bile hala 1500 TL... Bir ürünün değerini koruması da önemli... O kadar küfür edilen HTC One X bile bu kadar düşmedi... Neden çünkü aslen ucuza mal edilip millete kakalanan bir alet ki S4 daha da ucuza mal olacaktır eskisinin neredeyse aynısı olması nedeniyle... Oturmuş bir seri üretim var... İşlemciyi ve rami değiştir al sana upgrade S3... Son olarak Bir ürün için herşey olmasa da nasıl hızlı işlemci vs önemliyse insan eline aldığında yaw ben buna 2000 TL verdim ama helal olsun çok ta şık alet demek ister... Bunu başkasına hava atmak için değil kendisi için ister... Yok ben naylon parçasına i7 Extreme işlemciyi dürüm yapsınlar böyle seviyorum diyen varsa da söyleyecek söz bulamıyorum... Eğer aksini düşünen varsa yani görünümü hava atma aracı olarak gören varsa hızlı işlemciyi de hava atmak için istiyor demektir ki böylelerine hava atacak herhangi bir özellik yeter... Zaten küçük beyinlilerdir, ne kadar paraları olsa da kullanmayacakları hatta kullanamayacakları bir alete tomarla para vermeyi adamlık sanmaktadırlar...




işte oyuzden note 2 de bütün oyunları takılmadan oynaıp iphone 5 gibi gerizekalı bir telefon laglı şekilde oynatıo onuda geçtim renkler okadar soluk ve cansız ki ona baktıktan sonra note 2 nin ekranına bakınca gözlerim bayram ediyor. iphone nun bataryasından tut dokunmatiğine kadar samsung üretirken hala nasıl iphone samsungdan iyi diyebiliyorsunuz anlamıyorum. bunun da samsung fanıyla olmakla bi alakası yok meyve veren ağaç taşlanır. siz hala iphone htc diyin. adam işlemciyide kandi yapsın ramlerini her donanım parçasını kendisi yapsın siz hala samsungu kötüleyin.


iPhone lag?
Retine ekran soluk, cansız?

Samsung hissenmi var kardeş




1 Yanıt Yanıtla
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hook1903 6 yıl ExclusivePack
ExclusivePack
java
Testlerde amuda kalsın isterse 10k puan alsın... Ön inceleme videonuzda belirttiğiniz gibi ana menude bile lag yaparken bence bu değerler hiçbirşey ifade etmiyor... Sözde 2 kat puan aldığı iPhone hiç takılmıyor ve tüm oyunlarda ondan daha iyi çalışacağı şimdiden garanti IOS sayesinde... Burada Samsungu babasını savunur gibi savunanlardan pek çoğu da dahil olmak üzere ülkedeki kaç kullanıcı telefonu bench yapmak için alıyor ki...? Eğer öyle bir varlık varsa aynı atmosferi paylaşmaktan utanç duyarım... Aynı zamanda gene bu süper kullanıcılarla dolu ülkemde hatta dünyada kaç kişi bahsedilen süper işlem gücünü kullanacak kaç uygulamaları kuracak ki o telefona... Tamam bende isterim hızlı olsun ama diğer tüm telefonlarda adam gibi arayüz ile yeterince hızlı olacak kapasitedeler... Şu an telefonlardaki işlemciler 6-7 sene önceki PClerde vardı... Bu gücü kullanacak yenilik hala yok ki telefonlarda... Bu durumda en basit kriterimiz hiçbir şekilde takılmayan en azından menude vs takılmayan bir cihaz olmalı ki S4 bu konuda tırt sizin lafınızla... Öte yandan S3 piyasaya sürüleli 1 yıl olmamasına karşın kampanyasıydı puandı vs hiç hesaba katmasak bile 1200 TL ye bulunabiliyor... Kaça piyasaya çıktı 2000... Peh peh peh... Bırak iPhone 5i 4S bile hala 1500 TL... Bir ürünün değerini koruması da önemli... O kadar küfür edilen HTC One X bile bu kadar düşmedi... Neden çünkü aslen ucuza mal edilip millete kakalanan bir alet ki S4 daha da ucuza mal olacaktır eskisinin neredeyse aynısı olması nedeniyle... Oturmuş bir seri üretim var... İşlemciyi ve rami değiştir al sana upgrade S3... Son olarak Bir ürün için herşey olmasa da nasıl hızlı işlemci vs önemliyse insan eline aldığında yaw ben buna 2000 TL verdim ama helal olsun çok ta şık alet demek ister... Bunu başkasına hava atmak için değil kendisi için ister... Yok ben naylon parçasına i7 Extreme işlemciyi dürüm yapsınlar böyle seviyorum diyen varsa da söyleyecek söz bulamıyorum... Eğer aksini düşünen varsa yani görünümü hava atma aracı olarak gören varsa hızlı işlemciyi de hava atmak için istiyor demektir ki böylelerine hava atacak herhangi bir özellik yeter... Zaten küçük beyinlilerdir, ne kadar paraları olsa da kullanmayacakları hatta kullanamayacakları bir alete tomarla para vermeyi adamlık sanmaktadırlar...

işte oyuzden note 2 de bütün oyunları takılmadan oynaıp iphone 5 gibi gerizekalı bir telefon laglı şekilde oynatıo onuda geçtim renkler okadar soluk ve cansız ki ona baktıktan sonra note 2 nin ekranına bakınca gözlerim bayram ediyor. iphone nun bataryasından tut dokunmatiğine kadar samsung üretirken hala nasıl iphone samsungdan iyi diyebiliyorsunuz anlamıyorum. bunun da samsung fanıyla olmakla bi alakası yok meyve veren ağaç taşlanır. siz hala iphone htc diyin. adam işlemciyide kandi yapsın ramlerini her donanım parçasını kendisi yapsın siz hala samsungu kötüleyin.

Bu forumda cok fanboy gordum ama ilk defa bu kadarini goruyorum.Baska soze gerek yok
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bilal98 6 yıl ExclusivePack
ExclusivePack
java
Testlerde amuda kalsın isterse 10k puan alsın... Ön inceleme videonuzda belirttiğiniz gibi ana menude bile lag yaparken bence bu değerler hiçbirşey ifade etmiyor... Sözde 2 kat puan aldığı iPhone hiç takılmıyor ve tüm oyunlarda ondan daha iyi çalışacağı şimdiden garanti IOS sayesinde... Burada Samsungu babasını savunur gibi savunanlardan pek çoğu da dahil olmak üzere ülkedeki kaç kullanıcı telefonu bench yapmak için alıyor ki...? Eğer öyle bir varlık varsa aynı atmosferi paylaşmaktan utanç duyarım... Aynı zamanda gene bu süper kullanıcılarla dolu ülkemde hatta dünyada kaç kişi bahsedilen süper işlem gücünü kullanacak kaç uygulamaları kuracak ki o telefona... Tamam bende isterim hızlı olsun ama diğer tüm telefonlarda adam gibi arayüz ile yeterince hızlı olacak kapasitedeler... Şu an telefonlardaki işlemciler 6-7 sene önceki PClerde vardı... Bu gücü kullanacak yenilik hala yok ki telefonlarda... Bu durumda en basit kriterimiz hiçbir şekilde takılmayan en azından menude vs takılmayan bir cihaz olmalı ki S4 bu konuda tırt sizin lafınızla... Öte yandan S3 piyasaya sürüleli 1 yıl olmamasına karşın kampanyasıydı puandı vs hiç hesaba katmasak bile 1200 TL ye bulunabiliyor... Kaça piyasaya çıktı 2000... Peh peh peh... Bırak iPhone 5i 4S bile hala 1500 TL... Bir ürünün değerini koruması da önemli... O kadar küfür edilen HTC One X bile bu kadar düşmedi... Neden çünkü aslen ucuza mal edilip millete kakalanan bir alet ki S4 daha da ucuza mal olacaktır eskisinin neredeyse aynısı olması nedeniyle... Oturmuş bir seri üretim var... İşlemciyi ve rami değiştir al sana upgrade S3... Son olarak Bir ürün için herşey olmasa da nasıl hızlı işlemci vs önemliyse insan eline aldığında yaw ben buna 2000 TL verdim ama helal olsun çok ta şık alet demek ister... Bunu başkasına hava atmak için değil kendisi için ister... Yok ben naylon parçasına i7 Extreme işlemciyi dürüm yapsınlar böyle seviyorum diyen varsa da söyleyecek söz bulamıyorum... Eğer aksini düşünen varsa yani görünümü hava atma aracı olarak gören varsa hızlı işlemciyi de hava atmak için istiyor demektir ki böylelerine hava atacak herhangi bir özellik yeter... Zaten küçük beyinlilerdir, ne kadar paraları olsa da kullanmayacakları hatta kullanamayacakları bir alete tomarla para vermeyi adamlık sanmaktadırlar...

işte oyuzden note 2 de bütün oyunları takılmadan oynaıp iphone 5 gibi gerizekalı bir telefon laglı şekilde oynatıo onuda geçtim renkler okadar soluk ve cansız ki ona baktıktan sonra note 2 nin ekranına bakınca gözlerim bayram ediyor. iphone nun bataryasından tut dokunmatiğine kadar samsung üretirken hala nasıl iphone samsungdan iyi diyebiliyorsunuz anlamıyorum. bunun da samsung fanıyla olmakla bi alakası yok meyve veren ağaç taşlanır. siz hala iphone htc diyin. adam işlemciyide kandi yapsın ramlerini her donanım parçasını kendisi yapsın siz hala samsungu kötüleyin.

Arkadas on ekrana 2 tane mat koruyucu taktirmis sanirim . Vede cok guzel sacmaliyorsun kardesim .




Edit : ayran kafa yapiyor beyler -__-
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Srcn81 6 yıl
Galaxy S4
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SUAVI 6 yıl
Arkadaşlar keşke o kotulediginiz Samsung gibi firmamiz olabilseydi de gurur duysaydik kendisinden.

The Top Ten list of 2012 U.S. patent recipients* includes:
1 IBM 6,478
2 Samsung 5,081
3 Canon 3,174
4 Sony 3,032
5 Panasonic 2,769
6 Microsoft 2,613
7 Toshiba 2,447
8 Hon Hai 2,013
9 General Electric 1,652
10 LG Electronics 1,624

*Data provided by IFI CLAIMS Patent Services
IBM's record 2012 patent output featured inve
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