Galaxy S4; HTC One'ı geçti, iPhone 5'i ikiye katladı

Ön inceleme videomuzda DH olarak da kısaca değindiğimiz Geekbench testiyle ilgili daha ayrıntılı sonuçlar gelmeye başladı.Primate Labs'de yayınlanan sonuçlar, Samsung Galaxy S4'ün gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
Galaxy S4, Samsung'un en büyük rakibi olan Apple'ın şu anki amiral gemisi olan iPhone 5'i de Geekbench 2 testinde 2'ye katlamayı başarmış durumda. Ancak Samsung Galaxy S4'ü iPhone 5'den ziyade haziran ayında tanıtılması muhtemelen olan 7.nesil iPhone ile kıyaslamak daha doğru. Eğer Apple, iPhone 4S'den iPhone 5'e geçerken ortaya koyduğu 2,5 katlık performans artışını bir kez daha 28nm'lik A7 işlemcisi ile koyabilirse; Galaxy S4, liderlik koltuğunu yeni iPhone'a bırakmak zorunda kalacak.
Öte yandan Geekbench 2'nin saf işlem gücünü ortaya koyan bir test olduğunu hatırlatalım.
http://www.primatelabs.com/blog/2013/03/samsung-galaxy-s-4-benchmarks/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yav he he samsung he sensin..