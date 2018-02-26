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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor?

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor? Diyafram açıklığı değişebilen Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın kamera örnekleri yayınlandı. Farklı koşullar altında Galaxy S9+ kamera örnekleri:
1 yıl
8,6b
1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor?
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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın tanıtımı dün akşam yapıldı. Telefonun en dikkat çekici özelliği yenilenen kamerası oldu. Galaxy S9 ve Galaxy S9+’da diyafram açıklığı değişebilen kamera teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojinin ilerleyen dönemlerde tüm üst seviye telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S9 kamera özellikleri

Galaxy S9’da bir adet arka kamera Galaxy S9+ modelinde ise çift arka kamera bulunuyor. Birincil arka kamera 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.5 ile f/2.4 arasında değişken diyafram açıklığına sahip. Galaxy S9+ modelindeki ikincil arka kamera ise geniş açı ile çekim yapmaya ve arkası bulanık fotoğraf çekmeye yarıyor. Her iki kamerada da OIS bulunuyor.

Ön kameraya baktığımızda ise kağıt üzerinde Galaxy S8’deki kamera ile aynı teknik özelliklere sahip bir kamera ile karşı karşıyayız. 8 MP çözünürlüğündeki f/1.7 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 2K çözünürlüğünde video kaydı yapıyor.

Serinin önceki modellerine göre kamera tarafındaki bir başka yenilik ise 960 FPS süper ağır çekim özelliği oldu. 720p çözünürlüğünde saniyede 960 kareye kadar yavaşlatılmış video kaydı yapılabiliyor. AR Emoji adındaki bir başka yeni özellik ise Apple’ın Animoji özelliğine benziyor. Kullanıcının suratındaki mimik hareketlerini ve kafa hareketlerini sanal karakterlerin suratına yansıtıyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın değişken diyaframı düşük ışıkta f/1.5’e genişliyor. Bu sayede düşük ışıkta daha aydınlık ve net kayıt yapabiliyor. Aydınlık ortamda ise diyafram açıklığı f/2.4’e daralıyor. Diyafram açıklığı genişledikçe kameranın aldığı ışık miktarı artar. Bu nedenle geniş diyafram açıklığına sahip bir kamera ile düşük ışıkta daha aydınlık ve pürüzsüz fotoğraf çekilebilir. Ancak ışığın yeterli olduğu ortamlarda geniş diyafram açıklığı, optimum pozlamayı bozar. Bu nedenle kameranın aldığı lens miktarını bir miktar kısmak gerekir. Samsung’un kameraları da tam olarak bunu yapıyor. Düşük ışıkta f/1.5 diyafram açıklığına genişliyor, iyi ışıkta da f/2.4’e daralıyor.

Galaxy S9+ kamera örnekleri

Peki Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kamerası gerçekten nasıl bir performans sergiliyor? Bununla ilgili olarak Samsung, çift arka kameralı Galaxy S9+ modelinin kamera örneklerini paylaştı. Aşağıdaki galeridan Galaxy S9+ modelinin farklı koşullar altındaki kamera performansına bakabilirsiniz.


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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Resim konusunda hep en iyiydi yine en iyisi olduğu kesin.
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drjacob 3 ay
gece çekimleri çok iyi
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DH Misafiri 3 ay
YALAN size yemin ederim bu görsellerin hepsi değiştirilmiş. bend e 29 kullanıcısıyım cekilen fotoğrafların bu gördüklerinizle hicbir alakası yok. kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. iğrenc ötesi birşey. büyük bir hevesle almıştım ama ne kadar pişmanım anlatamam. kamerasına özeniyorsanız bırakın başka telefon alın. tek diyeceğim iğrenc bir cöp
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hollowman_ 1 yıl
Fotoların tamamı neredeyse düşük ışıkta çekilmiş ama çok iyi görünüyor.
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magrofon 1 yıl
yotubeda note 8 s9 plus karşılaştırmalarına baktım kamera performansları birebir aynı gibi. videoyu bilmem ama fotografta hiçbir gelişme yok
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olağan_şüpheli 1 yıl
düşük ışıkta insan yüzünün inanılmaz detayını veriyor.
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MertDrx 1 yıl
Fotoları doğal olmayacak kadar renklendirerek ve keskinleştirerek göze güzel görünmesini sağlayan efsane mi olur?
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freudunpiposu 1 yıl
S8 aldığıma pişman etti. Kamera konusunda kullananlar bilir. Ne İphone ne başkası Samsung bir farklı.
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AI Engineer 1 yıl freudunpiposu
freudunpiposu
S8 aldığıma pişman etti. Kamera konusunda kullananlar bilir. Ne İphone ne başkası Samsung bir farklı.

Biraz daha açabilir misin?
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Affliate34 1 yıl
samsung pro fotoğraf makinesi seviyesine ulaşmak istemiyor kullanıcının günlük resim performansını en iyi seviyede tutmak istiyor gece fotograflarında tek eksigi fazla gren olması sony sensörleri nedense hep böyle kendi sensörleri gelişirse sıfır gren ile harika resimler çıkarabilir tabi kaç sene sonra olur bilinmez
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Bgrn7 1 yıl Affliate34
Zaten galaxy s5 ten itibaren kendi sensörlerini de kullanıyor. Aynı telefon modelinde sanırım %60 Samsung Isocell %40 Sony sensör kullanım oranındaydı. Zamanında forumda çok tartışılmıştı genel kanı sensörler aralarında kalite farkı olmadığı.
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Fx_57,5 1 yıl Affliate34
son yıllarda yazılımsal olarak baya azalttı gren olayını.fotografı çekmeden ekrana bakınca gren var ama çekince baya temizleniyor.gece performansı tatmin edici s8 de
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Resim konusunda hep en iyiydi yine en iyisi olduğu kesin.
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