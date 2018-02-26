Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor?

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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın tanıtımı dün akşam yapıldı. Telefonun en dikkat çekici özelliği yenilenen kamerası oldu. Galaxy S9 ve Galaxy S9+’da diyafram açıklığı değişebilen kamera teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojinin ilerleyen dönemlerde tüm üst seviye telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S9 kamera özellikleri

Galaxy S9’da bir adet arka kamera Galaxy S9+ modelinde ise çift arka kamera bulunuyor. Birincil arka kamera 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.5 ile f/2.4 arasında değişken diyafram açıklığına sahip. Galaxy S9+ modelindeki ikincil arka kamera ise geniş açı ile çekim yapmaya ve arkası bulanık fotoğraf çekmeye yarıyor. Her iki kamerada da OIS bulunuyor.

Ön kameraya baktığımızda ise kağıt üzerinde Galaxy S8’deki kamera ile aynı teknik özelliklere sahip bir kamera ile karşı karşıyayız. 8 MP çözünürlüğündeki f/1.7 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 2K çözünürlüğünde video kaydı yapıyor.

Serinin önceki modellerine göre kamera tarafındaki bir başka yenilik ise 960 FPS süper ağır çekim özelliği oldu. 720p çözünürlüğünde saniyede 960 kareye kadar yavaşlatılmış video kaydı yapılabiliyor. AR Emoji adındaki bir başka yeni özellik ise Apple’ın Animoji özelliğine benziyor. Kullanıcının suratındaki mimik hareketlerini ve kafa hareketlerini sanal karakterlerin suratına yansıtıyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın değişken diyaframı düşük ışıkta f/1.5’e genişliyor. Bu sayede düşük ışıkta daha aydınlık ve net kayıt yapabiliyor. Aydınlık ortamda ise diyafram açıklığı f/2.4’e daralıyor. Diyafram açıklığı genişledikçe kameranın aldığı ışık miktarı artar. Bu nedenle geniş diyafram açıklığına sahip bir kamera ile düşük ışıkta daha aydınlık ve pürüzsüz fotoğraf çekilebilir. Ancak ışığın yeterli olduğu ortamlarda geniş diyafram açıklığı, optimum pozlamayı bozar. Bu nedenle kameranın aldığı lens miktarını bir miktar kısmak gerekir. Samsung’un kameraları da tam olarak bunu yapıyor. Düşük ışıkta f/1.5 diyafram açıklığına genişliyor, iyi ışıkta da f/2.4’e daralıyor.

Galaxy S9+ kamera örnekleri

Peki Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kamerası gerçekten nasıl bir performans sergiliyor? Bununla ilgili olarak Samsung, çift arka kameralı Galaxy S9+ modelinin kamera örneklerini paylaştı. Aşağıdaki galeridan Galaxy S9+ modelinin farklı koşullar altındaki kamera performansına bakabilirsiniz.