    Dijital oyunlara ve sosyal medyaya yönelik düzenlemede sona gelindi

    AK Parti milletvekilleri dijital oyunlara ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacak. 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak.

    Dijital oyunlara ve çocuklara yönelik düzenlemede sona gelindi Tam Boyutta Gör
    Çocukları dijital dünyadaki olumsuz unsurlardan korumak amacıyla hazırlanan kanun teklifine yönelik düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Anadolu Ajansı muhabirlerinin aldığı bilgiye göre AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

    Temsilci bulundurma zorunluluğunda geri adım atılabilir

    Kanun teklifi 15 yaşından küçük çocukların sosyal medyada çocukların korunmasıyla ilgili maddeler içerirken aynı zamanda dijital oyunlara yönelik çeşitli denetimler getiriyor. Oyunlara yaşlara göre derecelendirme zorunlu hale geliyor. Çocuklar yalnızca yaşına uygun oyunlar oynayabilecek. Teklifin tartışma yaratan maddesi ise Steam, Epic Games, Xbox Store, Playstation Store gibi “oyun dağıtıcılarına” Türkiye’de bulundurma temsilci zorunluluğu getirmesi oldu. Temsilci bulundurmayan platformlara yüzde 90’a varan bant daraltma cezası geliyor. Oyuncular sosyal medyada #OYUNUMADOKUNMA etiketiyle tepkisini dile getirdi. Anadolu Ajansı’nın haberinde yaş derecelendirmesi ile ilgili bilgiye yer verilirken temsilci bulundurma zorunluluğundan bahsedilmedi. Oyuncuların tepkisi nedeniyle bu konuda geri adım atılmış olabilir.

    BTK'nın belirleyeceği kriterlere göre yaş derecelendirmesi yapılacak 

    Kanun taslağına göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanırken, oyun sağlayıcıların oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmesi zorunlu hale geliyor. Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi hakkındaki ayrıntılar BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.

    Temsilci bulundurmayan oyun platformlarına bant daraltma cezası uygulanacak

    Oyunların satışının yapıldığı ve kullanıcılara sunulduğu dijital mağazalar ise “oyun dağıtıcı” olarak tanımlanıyor. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, EA App, Ubisoft Store, GOG ve Rockstar Games Launcher gibi platformlar bu tanıma dahil ediliyor.

    Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Türkiye’de temsilci atanması halinde bant daraltma yaptırımı sona erecek.

    BTK, riskli görülen oyunların kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca oyun sağlayıcılardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek.

