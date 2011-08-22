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Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu

7 yıl
7,2b
1
61
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, tablet pazarının en önemli cihazlarından olan Galaxy Tab 10.1'i ülkemizde Turkcell ile birlikte satışa sundu.

Galaxy Tab 10.1, Eylül ayının sonuna kadar 250 MB'lık internet paketiyle birlikte ayda 75 TL'ye 24 aylık sözleşme ile Turkcell mağazalarındaki yerini alırken; 250MB'ın yetersiz olduğunu düşünen teknoloji severlerin 8.6 mm kalınlığındaki tablete 1GB ya da 4GB'lık internet paketiyle birlikte sahip olmaları da mümkün.

iPad ile birlikte tablet pazarının en popüler çözümlerinden olan Galaxy Tab 10.1'in teknik özellikleri şöyle;

İşlemci 1 GHz Nvidia Tegra 2
İşletim Sistemi Android 3.1 (Honeycomb)
HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100
EDGE/GPRS 850/900/1800/1900
Ekran 10.1 inç, 1280x800 piksel
Bellek 16GB, 1GB Sistem belleği
Kamera Ana: 3 Megapiksel LED Flaşlı Otomatik Netlemeli
İkincil: 2 Megapiksel Kamera
Bağlanabilirlik Bluetooth® teknolojisi (v3+ EDR)
USB 2.0
Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n)
Sensörler Jireskop sensörü, İvmeölçer, Dijital Pusula, Ortam Işığı Sensörü
Batarya 7000 mAh
Ölçüler 256.6 x 175.3 x 8.6 mm, 565 gr
Kurumsal Çözümler Microsoft Exchange ActiveSync
Polaris Office
Ek Özellikler Android Market
Google™ Talk Video Chat, Google™ Maps, Books vb.
Samsung TouchWiz UX
Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu
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Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu
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Elguug 7 yıl en beğenilen
Tablet almak icin arastirdikca, icimdeki cuzdansever ortaya cikip "ya napican tableti?!" diyo ve beni kurtariyo :)
Ama sunu net bir sekilde soyleyebilirim ki, Asus Transformer 2 cikmadan tablet filan almam.
Tablet almak icin arastirdikca, icimdeki cuzdansever ortaya cikip "ya napican tableti?!" diyo ve beni kurtariyo :)Ama sunu net bir sekilde soyleyebilirim ...
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Kisisell 7 yıl
umutarslan.com
Orijinalden alıntı: 4Crumby
Orijinalden alıntı: hseyin2o değilde turkcell dalga geçiyor heralde, hadi galaxy s2 cep telefonu formunda olduğu için işte girin maillerinize bakın yeter 250 mb diyor. Peki kardeşim tablet bu, en en az 1-2 gb lazım 250 mb ne ya. Turkcell devam etsin böyle saçma sapan internet paketleri vermeye sırf internet için vodafone kaçırcak müşterilerini.
Ah be kardesim su haberleri ne zaman tam okumayi ogreniceksiniz merak ediyorum ilk okul hocaniz size okumayi ogretmediyse onca yil neyapti ? 250mb yeterli gelmeyenler 1gb veya 4gb internet paketini tercih edebilirler diyo
aynı paraya mı yoksa biliyoz isteyen 16gb hatta sınırsız tarifeye bile geçebilir :D

ArkadasLar Kızmayın Ama O Çok Sevdiğiniz Türkcell Operatörü Herzan Geriden Geliyor Kampanlayarı Nelerdir Bilmiyorum Ama 8TL'ye Sınırsız Vodafone Varken Neden Kendimi Sınırlayayım 1-4-8-16 GB ile Vodafonla Anı Yaşa Hemde Sınırsız ;)
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siyahtemas 7 yıl
Maceraperest, elektroniksever, sabırlı, idealist olmayı gerektirir, şu anda sammy 10.1 almak... Ne kadar çok insan alırsa o kadar iyi, çünkü ipad3 yine bu üstünlüklerle veya avantajlarla çıkarsa, yine kabul edilemez fiyatlarla ve kisitlamalarla devam edecek. Rekabet, kalite getirir... Android tablet uygulmalarinin çoğalması, ancak Android tabletlerin yayilmasiyla mümkün olur....
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Yafoo 7 yıl
apple fanıyım (bknz:avatar) ama samsung galaxy tab kullanıyorum yani genelleme yapmayın yok apple babasının malıydı diye ayrıca isteyen istediğini alır istediği markayı avatarına yansıtır kime ne ?
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theraptorx 7 yıl
Pil olarak İPad daha iyi galiba.
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smart1978 7 yıl
Galaxy Tab 10.1 wifi modelini kullanmaktayım... 3G modelinde hiç olmazsa batarya gücü daha yüksek olabilirdi 7000 mA wifi modeliyle aynı... Ayrıca işlemcisi de biraz güçlü olabilirdi...
Bilen bilir 3G gibi özellikler daha fazla işlemci GSM özelliği yüzünde daha çok pil tüketir..
Tablet kullananların telefonlarında bluetooth varsa kolaycana telefondaki internet tablete paylaştırılabiliyor...
Ayrıca 3G bataryayı daha çok yormaktadır... Bluetooth ile bağlantılı daha az pil tüketiyor...
Kısacası Galaxy Tab 10.1 3G modeli için bataryası 9000 mA filan olmalıydı.. İişlemcisi de 1.2 Ghz olamlıydı... Tegra2 nin 1.2 Ghz modeli de vardı...
Asus u övenler olmuş.. Asus ekranı GAlaxy Tab 10.1 kadar kaliteli ama ağır oluşu ve sivri hatlar elde tutulduğunda batması kısa hemen fark ediliyor... Kıyas yapabilmek kendi gözlerinizde kendi elinizle daha iyi anlaşılıyor...
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fatsuncuk 7 yıl
burda da satışa sunulmuş ancak daha stoğu girememişlermi ne anlamadım



pcdepo.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
ben transfomer kullanıcısıyım 3g yok diye neden üzülüyorsunuz
usb girişli dock(klavye) varsa usb den cep telefonunuzu modem olarak kullanabiliyorsunuz android de 2.2 üstünde samsungun 1tane tuşlu kamerasız basit dediğimiz bi telefonunda da bu özellik vardı nokia e72 de de vardı galiba
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theraptorx 7 yıl
Samsung iyi bir alternatif olabilir ama İPAD'den vazgeçmem.
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webislander 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben transfomer kullanıcısıyım 3g yok diye neden üzülüyorsunuz

usb girişli dock(klavye) varsa usb den cep telefonunuzu modem olarak kullanabiliyorsunuz android de 2.2 üstünde samsungun 1tane tuşlu kamerasız basit dediğimiz bi telefonunda da bu özellik vardı nokia e72 de de vardı galiba


cep telefonunu modem olarak kullanınca cep telefonunu pili kaç saat dayanabilir?
ben söyleyeyim e71'im 30 dk içinde aşırı ısınmaya ve batarja uyarısı vermeye başlıyor:)
yani öyle bir yöntem var ama kesinlikle adamı yarı yolda bırakır.
fakat simkartımı ipadime taktığımda internetim hem daha hızlı oluyor hemde ısınma-batarya derdi yok
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyat çok pahalı hp yüz dolara tablet satarken israf bence
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sansal07 7 yıl
Arkadaşlar tablet piyasası öyle bir hal aldiki olur olmadık saçma sapan yorumlarında ardı arkası kesilmedi .. Yahu Gpu 'larını kıyaslamışsınız gerçekten ilginç. Hiç mi "youtube" gibi bir sitede araştırmadınız hadi video incelemelerinde ingilizceniz yok diyelim türkçe normal karşılaştırmalarıda mı görmediniz .. İsterseniz web deneyimlerini karşılaştırsınlar :) Tasarım deneyimini karşılaştırsınlar :) Renk kalitesini araştırsınlar :) Araştırdıktan sonrada yorum yapın .. Ayrıca bir markaya da bağımlı olmayın ne Apple çılgınlığıymış :/ Saygılar...
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silver021 7 yıl
Alfren
İnsanların neden -marka- avatarı taşıdığını anlayamıyorum bir türlü.. neden avatarlarında marka logosu varken tarafsız davranmaya çalıştıklarını anlayamadığım gibi.. sizde mi gariplik bizde mi?

apple babasının mallarıydı kardeş. :) burda geçmiş GPU konuşuyor. olmayan bir flashı kurduğunu iddiada ediyor. ama naparsın işte onlara kalsa appledan başkası yok. samsung yapamaz edemez deniyor. yapınca gene yapamadı deyip yaygarayı basmak kolay çünkü at gözlüğü kardeş bu insanların taktıkları. elindeki iphonea ipade bakan insanların kibirleri korkunç derecede. Neden bu kadar kibir var zannediyorsun. Çünkü zamanında dünyanın parasını bayıldılar ve ben kralım dediler. :) malesef krallık bununla ölçülüyormuş bizim ülkemizde. insanlar büyük bir yanılgı içinde. Dünyayı kasıp kavuran bir amerikaya param gidiceğineyse allahın korelisini gitsin hesabı bende samsungu tutuyorum. ve yaptıklarına yapacaklarınada inanıyorum. En iyi yapana bakmak lazım en pahalı olana değil. :)
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TuffkiLLe 7 yıl
75x24 ay mı? yahu el insaf, ipad2 alınır o paraya daha stabil.. zaten tablet konusunda geridesin bari fiyatları düşür de almak isteyen senin ürününe yönelsin..
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Sunstorms 7 yıl silver021
silver021

Alfren

İnsanların neden -marka- avatarı taşıdığını anlayamıyorum bir türlü.. neden avatarlarında marka logosu varken tarafsız davranmaya çalıştıklarını anlayamadığım gibi.. sizde mi gariplik bizde mi?


apple babasının mallarıydı kardeş. :) burda geçmiş GPU konuşuyor. olmayan bir flashı kurduğunu iddiada ediyor. ama naparsın işte onlara kalsa appledan başkası yok. samsung yapamaz edemez deniyor. yapınca gene yapamadı deyip yaygarayı basmak kolay çünkü at gözlüğü kardeş bu insanların taktıkları. elindeki iphonea ipade bakan insanların kibirleri korkunç derecede. Neden bu kadar kibir var zannediyorsun. Çünkü zamanında dünyanın parasını bayıldılar ve ben kralım dediler. :) malesef krallık bununla ölçülüyormuş bizim ülkemizde. insanlar büyük bir yanılgı içinde. Dünyayı kasıp kavuran bir amerikaya param gidiceğineyse hesabı bende samsungu tutuyorum. ve yaptıklarına yapacaklarınada inanıyorum. En iyi yapana bakmak lazım en pahalı olana değil. :)


ukalalık yapma bilmediğin mevzularda ahkam kesip kendini komik duruma düşme milletide yanıltmaya çalışma araştır "puffin browser"kaynak google&youtube gör bakalım flash var mı yok mu! htc de g.kore firması onuda kullanıyorum ne olacak şimdi "amerikaya param gidiceğineyse allahın korelisini gitsin"bu mantaliteyle hiçbir yere varamadık böyle kepaze yorum olamaz türk markası varsa söyle onu alalım.kendi gözündeki at gözlüğünü çıkarttıktan sonra bu yorumları yaparmısın acaba
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siyahtemas 7 yıl
svideoz
ipad 2 yanında popüler olabilecek çözüm malesef 10.1 değil arada ciddi klasman farkı var o gpu ile bir cacık olmaz htc puccini ise bu işi kıvıracak gibi görünüyor işlemci ve gpu kombinasyonu son derece güzel görünüyor android ile uyumu iyi olursa kaliteli ve ipad 2 den performanslı bir tablet gün yüzü görmüş olacak.

Kesinlikle katılmıyorum, ipad2 almamış olsaydım düşünmeden tek tercihim olurdu 10.1... Daha ince, daha hafif, 16:9, flash, fiyat... Tek kusuru android tablet desteği veya uyumu, uygulamalar, iostan en az 1 yıl geride...
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LKLC 7 yıl
uygulama desteği ipad deki kadar olsa iyi bir seçim olabilir ama bu haliyle benime gözümde ipad ve galaxy tab kıyaslanamazlar.
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Sunstorms 7 yıl siyahtemas
siyahtemas

svideoz



ipad 2 yanında popüler olabilecek çözüm malesef 10.1 değil arada ciddi klasman farkı var o gpu ile bir cacık olmaz htc puccini ise bu işi kıvıracak gibi görünüyor işlemci ve gpu kombinasyonu son derece güzel görünüyor android ile uyumu iyi olursa kaliteli ve ipad 2 den performanslı bir tablet gün yüzü görmüş olacak.




Kesinlikle katılmıyorum, ipad2 almamış olsaydım düşünmeden tek tercihim olurdu 10.1... Daha ince, daha hafif, 16:9, flash, fiyat... Tek kusuru android tablet desteği veya uyumu, uygulamalar, iostan en az 1 yıl geride...


Bende sana katılmıyorum bilmem biliyormusun jb ile en çok muhalefet edilen flash desteği ipad2 de artık mevcut 10.1 gpusu ise ipad2 nin yarı performansında bunu ben değil tüm forumlar ve inceleme siteleri söylüyor şuan için tek rakibi kendisi ama yakında değişeceğinede eminim
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Sunstorms 7 yıl
ipad 2 yanında "popüler olabilecek" çözüm malesef 10.1 değil arada ciddi klasman farkı var o gpu ile bir cacık olmaz htc puccini ise bu işi kıvıracak gibi görünüyor işlemci ve gpu kombinasyonu son derece güzel görünüyor android ile uyumu iyi olursa kaliteli ve ipad 2 den performanslı bir tablet gün yüzü görmüş olacak.
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