Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu

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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, tablet pazarının en önemli cihazlarından olan Galaxy Tab 10.1'i ülkemizde Turkcell ile birlikte satışa sundu.
Galaxy Tab 10.1, Eylül ayının sonuna kadar 250 MB'lık internet paketiyle birlikte ayda 75 TL'ye 24 aylık sözleşme ile Turkcell mağazalarındaki yerini alırken; 250MB'ın yetersiz olduğunu düşünen teknoloji severlerin 8.6 mm kalınlığındaki tablete 1GB ya da 4GB'lık internet paketiyle birlikte sahip olmaları da mümkün.
iPad ile birlikte tablet pazarının en popüler çözümlerinden olan Galaxy Tab 10.1'in teknik özellikleri şöyle;
|İşlemci
|1 GHz Nvidia Tegra 2
|İşletim Sistemi
|Android 3.1 (Honeycomb)
|Ağ
| HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100
EDGE/GPRS 850/900/1800/1900
|Ekran
|10.1 inç, 1280x800 piksel
|Bellek
|16GB, 1GB Sistem belleği
|Kamera
| Ana: 3 Megapiksel LED Flaşlı Otomatik Netlemeli
İkincil: 2 Megapiksel Kamera
|Bağlanabilirlik
| Bluetooth® teknolojisi (v3+ EDR)
USB 2.0
Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n)
|Sensörler
|Jireskop sensörü, İvmeölçer, Dijital Pusula, Ortam Işığı Sensörü
|Batarya
|7000 mAh
|Ölçüler
|256.6 x 175.3 x 8.6 mm, 565 gr
|Kurumsal Çözümler
|Microsoft Exchange ActiveSync
Polaris Office
|Ek Özellikler
|Android Market
Google™ Talk Video Chat, Google™ Maps, Books vb.
Samsung TouchWiz UX
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Ama sunu net bir sekilde soyleyebilirim ki, Asus Transformer 2 cikmadan tablet filan almam.