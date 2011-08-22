Galaxy Tab 10.1, ülkemizde satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, tablet pazarının en önemli cihazlarından olan Galaxy Tab 10.1'i ülkemizde Turkcell ile birlikte satışa sundu.

Galaxy Tab 10.1, Eylül ayının sonuna kadar 250 MB'lık internet paketiyle birlikte ayda 75 TL'ye 24 aylık sözleşme ile Turkcell mağazalarındaki yerini alırken; 250MB'ın yetersiz olduğunu düşünen teknoloji severlerin 8.6 mm kalınlığındaki tablete 1GB ya da 4GB'lık internet paketiyle birlikte sahip olmaları da mümkün.

iPad ile birlikte tablet pazarının en popüler çözümlerinden olan Galaxy Tab 10.1'in teknik özellikleri şöyle;

İşlemci 1 GHz Nvidia Tegra 2 İşletim Sistemi Android 3.1 (Honeycomb) Ağ HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100

EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 Ekran 10.1 inç, 1280x800 piksel Bellek 16GB, 1GB Sistem belleği Kamera Ana: 3 Megapiksel LED Flaşlı Otomatik Netlemeli

İkincil: 2 Megapiksel Kamera Bağlanabilirlik Bluetooth® teknolojisi (v3+ EDR)

USB 2.0

Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) Sensörler Jireskop sensörü, İvmeölçer, Dijital Pusula, Ortam Işığı Sensörü Batarya 7000 mAh Ölçüler 256.6 x 175.3 x 8.6 mm, 565 gr Kurumsal Çözümler Microsoft Exchange ActiveSync

Polaris Office Ek Özellikler Android Market

Google™ Talk Video Chat, Google™ Maps, Books vb.

Samsung TouchWiz UX