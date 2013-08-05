Galaxy Tab 2 7.0 için Android 4.2.2 güncellemesi başladı





Üreticilerin Android 4.2.2 güncellemesini takvime göre yetiştirme çabaları devam ederken, son hafta yoğun bir şekilde tablet güncellemelerinin yaşandığına şahit oluyoruz. Sony'nin Xperia Tablet Z LTE versiyonu 4.2.2 güncellemesi almaya başlarken, yine Galaxy Note 8.0 LTE versiyonu da aynı güncellemeyi almaya başladı.





Samsung'un geçen yıl ki Galaxy Tab 2 serisinin giriş modeli olan Galaxy Tab 2 7.0 da güncellemeyi almaya başlayan modellerden. Şu an için Galaxy Tab 2 7.0 modelinin 3G versiyonu yani GT-P3100 numarasına sahip olan versiyon Android 4.2.2 güncellemesi almaya başlamış durumda.





GT-P3100 modeli için Android 4.2.2 güncellemesi şu anda Fransa üzerinde başlamış durumda. Ancak güncellemenin çok kısa sürede yayılması beklenmiyor. Bölge bölge dağıtılacak olan güncellemenin gelecek ay başlarında tamamlanmış olması bekleniyor.





Yaklaşık 895MB civarında olan güncelleme ile ayarlanabilir bildirim paneli, yenilenmiş TouchWiz arayüzü, Google tarafında gelişmiş güvenlik önlemleri, kilit ekranında widget desteği gibi pek çok yenilik de modele sunulacak.

http://www.ubergizmo.com/2013/08/android-4-2-2-for-galaxy-note-8-0-lte-and-galaxy-tab-2-7-0-released/