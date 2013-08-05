Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Tab 2 7.0 için Android 4.2.2 güncellemesi başladı

5 yıl
5,4b
1
29
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Tab 2 7.0 için Android 4.2.2 güncellemesi başladı

Üreticilerin Android 4.2.2 güncellemesini takvime göre yetiştirme çabaları devam ederken, son hafta yoğun bir şekilde tablet güncellemelerinin yaşandığına şahit oluyoruz. Sony'nin Xperia Tablet Z LTE versiyonu 4.2.2 güncellemesi almaya başlarken, yine Galaxy Note 8.0 LTE versiyonu da aynı güncellemeyi almaya başladı.

Samsung'un geçen yıl ki Galaxy Tab 2 serisinin giriş modeli olan Galaxy Tab 2 7.0 da güncellemeyi almaya başlayan modellerden. Şu an için Galaxy Tab 2 7.0 modelinin 3G versiyonu yani GT-P3100 numarasına sahip olan versiyon Android 4.2.2 güncellemesi almaya başlamış durumda.

GT-P3100 modeli için Android 4.2.2 güncellemesi şu anda Fransa üzerinde başlamış durumda. Ancak güncellemenin çok kısa sürede yayılması beklenmiyor. Bölge bölge dağıtılacak olan güncellemenin gelecek ay başlarında tamamlanmış olması bekleniyor.

Yaklaşık 895MB civarında olan güncelleme ile ayarlanabilir bildirim paneli, yenilenmiş TouchWiz arayüzü, Google tarafında gelişmiş güvenlik önlemleri, kilit ekranında widget desteği gibi pek çok yenilik de modele sunulacak. 

http://www.ubergizmo.com/2013/08/android-4-2-2-for-galaxy-note-8-0-lte-and-galaxy-tab-2-7-0-released/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
masmynak 4 yıl
4.2.2 ye geçtim resmen kagnıya döndü yavaşlıktan geri 4.1.1 e döndüm hızı düzeldi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Samsung Galaxy tab 2 (p3105) kullanıyorum.Güncelleme hala gelmedi internet üzerinden nasıl indirebilirim?Lütfen yardım edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creative BLack 4 yıl
Bakalım öylese :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
güncelleme yayınlandı bilginiz olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Breaak4Love 5 yıl
GM ne zaman gelir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Benim tabletim de Tab2 7.0 ama benim surumum 4.1.1 Cogu arkadasima gemis yeni surum. Ama bana gelmedi. Internetten de yuklmemek istemiyorum sizce ne yapmaliyimm??? :'(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Benim tabletim de Tab2 7.0 ama benim surumum 4.1.1 Cogu arkadasima gemis yeni surum. Ama bana gelmedi. Internetten de yuklmemek istemiyorum sizce ne yapmaliyimm??? :'(

ulkemizde yayinlamayacaklar belli.ben sammobileden indirdim kurdum.sizde oyle yapin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WPer 5 yıl
Benim cihazım galaxy tab 2 7 rootlu ve italyan'nın romunu kurmuştum. Şimdi italyaya güncelleme geldi fakat benim cihazım güncellemeyi görmüyor. Halbuki telefon özelliğini açmak için rootladığımda 4 ten 4.1 e güncelleme yapmıştı.
Şimdi benim bu güncellemeyi tableti sıfırlamadan almak için ne yapmam gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Benim cihazım galaxy tab 2 7 rootlu ve italyan'nın romunu kurmuştum. Şimdi italyaya güncelleme geldi fakat benim cihazım güncellemeyi görmüyor. Halbuki telefon özelliğini açmak için rootladığımda 4 ten 4.1 e güncelleme yapmıştı.
Şimdi benim bu güncellemeyi tableti sıfırlamadan almak için ne yapmam gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu güncelleme türkiye ye ne zaman gelir bilgisi olan var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nelson Muntz 5 yıl
Bu iyi bir haber mi beyler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2000watts 5 yıl
Bende 2.7 tab 3100 3g var. Yeni 4.2.2 update var mi diye baktim. Maalesef daha gelmemis. Kies tende aradim gine yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5381 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim