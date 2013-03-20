"Galaxy Tab 3, IFA 2013'de geliyor; Galaxy Tab'e destek sona eriyor"

Kısa bir süre önce Galaxy S4'ü tanıtan Samsung, güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, IFA 2013'de Galaxy ailesinin iki önemli üyesi Note ve Tab'in yeni jenerasyonlarını duyuracak.

SamMobile'ın son dönemde firmayla ilgili tutarlı bilgiler veren kaynağına göre Samsung, Galaxy Tab 3'ü Galaxy Note 3'le birlikte IFA Berlin 2013'de tanıtmayı planlıyor. Eğer projenin kritik faaliyetlerinde bir gecikme olmazsa IFA 2013'de Galaxy Tab 3'ün tanıtılmasıyla birlikte 1.nesil Galaxy Tab'lere verilen yazılım desteği de sonlanacak.

Galaxy Tab 2'ye de Android 4.2.2 desteğinin sunulmasından sonra Galaxy Tab 2 için de sonun başlayacağını belirten kaynağımız, Galaxy Tab 3'ün teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi ise vermiş değil.

http://www.sammobile.com/2013/03/20/samsung-to-bring-galaxy-tab-3-at-ifa-2013/