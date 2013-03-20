Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Galaxy Tab 3, IFA 2013'de geliyor; Galaxy Tab'e destek sona eriyor"

6 yıl
701
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce Galaxy S4'ü tanıtan Samsung, güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, IFA 2013'de Galaxy ailesinin iki önemli üyesi Note ve Tab'in yeni jenerasyonlarını duyuracak.

SamMobile'ın son dönemde firmayla ilgili tutarlı bilgiler veren kaynağına göre Samsung, Galaxy Tab 3'ü Galaxy Note 3'le birlikte IFA Berlin 2013'de tanıtmayı planlıyor. Eğer projenin kritik faaliyetlerinde bir gecikme olmazsa IFA 2013'de Galaxy Tab 3'ün tanıtılmasıyla birlikte 1.nesil Galaxy Tab'lere verilen yazılım desteği de sonlanacak.

Galaxy Tab 2'ye de Android 4.2.2 desteğinin sunulmasından sonra Galaxy Tab 2 için de sonun başlayacağını belirten kaynağımız, Galaxy Tab 3'ün teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi ise vermiş değil.


http://www.sammobile.com/2013/03/20/samsung-to-bring-galaxy-tab-3-at-ifa-2013/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serokar1 6 yıl en beğenilen
1.nesile sanki çok destek verdi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bytekno 6 yıl
ilk note 8.0 çıksında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 6 yıl
maalesef tablette apple hala rakipsiz... ipad2 yi hala sorunsuz ve çok faydalı bir şekilde kullanıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozican0148 6 yıl
Tablette ipad telefonda samsung ezer
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 6 yıl
Bir gelse de şimdikilerin fiyatı düşse... Bana bu nesil Note 10.1 bile 3 yıl yeter...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhmt_tkmk 6 yıl
Zaten anlamis degilim bu insanlari bendede note10.1 var tablet pc gibi oldu çift ekran olmadı çoklu ekran daha ne istiyorsuniz arkadaslar yazilim bakımından hayvan gibi ozellikler ipad bunlari yapana kadar 10 yil gecmesi lazim . Ha siz uzay mekigi olarak kullanacaksaniz yanlis forumda dolasiuorsunuz bence:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 6 yıl
1.Nesile ne zaman destek verdi ki zaten? Aldık elimizde patladı. Açtıracaklar bayramlık ağzımı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 6 yıl
samsung haberi duymaktan gına geldi =(
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
duyan da 1. nesile destek verdiler sanar. olmayan şeyin neyini sonlandıracaklar anlamadım. xda developers olmasa benim gibi p1000 sahipleri yanmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 6 yıl
Asus Nexus 7 çok stabil çalışıyor. Samsung kullananlardan çok eleştiri geliyor sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serokar1 6 yıl en beğenilen
1.nesile sanki çok destek verdi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung ve tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası... 6 yıl AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim