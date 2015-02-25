Galaxy Tab S2'nin özellikleri sızdırıldı

Son günlerde teknoloji gündemini oldukça yoğun bir şekilde meşgul eden sızıntılardan tabletler de nasibini alıyor gibi görünüyor. Daha önce bu bağlantıda Galaxy Tab S2'nin incelik rekorunu kırabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise tabletin teknik özellik tablosu sızdırılmış durumda.

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Sızdırılan tablodaki iddialara göre 9.7 inçlik tablet 4:3'lük panel oranıyla 2048x1536 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran dışında ilk dikkat çeken özellik ise Samsung Exnos Octa 5 yonga seti oluyor. Tab S modellerinde 4 Çekirdek A15 ve 4 Çekirdek A7 ile ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ile çalışan Exynos 5420'in 4 Çekirdek A53 ve 4 Çekirdek A57 ile güncellendiği görülüyor. Ayrıca güncellenen yonga seti 6 Çekirdekli Mali T760 GPU'ya sahip.Ayrıca sızdırılan tabloda 3 GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı ile birlikte tabletin arka kamerasının 7 MP olduğu ve FHD video kaydı yapabildiği de belirtiliyor. 407 gram ağırlık ve 237.1 x 168.8 x 5.4 mm boyutlarında geleceği söylentileri de yoğun bir şekilde dile getirilirken 9.7 inçlik iPad Air 2'den hem daha hafif hemde daha ince olması bekleniyor. Android 5.0.2 sürümüyle gelecek tabletin TouchWiz'in yeni hafif sürümünü kullanacağını düşünmek yanlış olmaz. Galaxy Tab S2 büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.