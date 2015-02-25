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Galaxy Tab S2'nin özellikleri sızdırıldı

4 yıl
4,5b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Tab S2'nin özellikleri sızdırıldı
Son günlerde teknoloji gündemini oldukça yoğun bir şekilde meşgul eden sızıntılardan tabletler de nasibini alıyor gibi görünüyor. Daha önce bu bağlantıda Galaxy Tab S2'nin incelik rekorunu kırabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise tabletin teknik özellik tablosu sızdırılmış durumda.

Sızdırılan tablodaki iddialara göre 9.7 inçlik tablet 4:3'lük panel oranıyla 2048x1536 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran dışında ilk dikkat çeken özellik ise Samsung Exnos Octa 5 yonga seti oluyor. Tab S modellerinde 4 Çekirdek A15 ve 4 Çekirdek A7 ile ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ile çalışan Exynos 5420'in 4 Çekirdek A53 ve 4 Çekirdek A57 ile güncellendiği görülüyor. Ayrıca güncellenen yonga seti 6 Çekirdekli Mali T760 GPU'ya sahip.

Ayrıca sızdırılan tabloda 3 GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı ile birlikte tabletin arka kamerasının 7 MP olduğu ve FHD video kaydı yapabildiği de belirtiliyor. 407 gram ağırlık ve 237.1 x 168.8 x 5.4 mm boyutlarında geleceği söylentileri de yoğun bir şekilde dile getirilirken 9.7 inçlik iPad Air 2'den hem daha hafif hemde daha ince olması bekleniyor. Android 5.0.2 sürümüyle gelecek tabletin TouchWiz'in yeni hafif sürümünü kullanacağını düşünmek yanlış olmaz. Galaxy Tab S2 büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.
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THUGGER 3 yıl
iyi bencede
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doctor_bey 4 yıl
Cep yakar bu
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Arka Destroyer 4 yıl
S2 yi görünce heyecanlanıyor insan
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06anil06 4 yıl Okisht
Okisht



  

Son günlerde teknoloji gündemini oldukça yoğun bir şekilde meşgul eden sızıntılardan tabletler de nasibini alıyor gibi görünüyor. Daha önce bu bağlantıda Galaxy Tab S2'nin incelik rekorunu kırabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise tabletin teknik özellik tablosu sızdırılmış durumda.

Sızdırılan tablodaki iddialara göre 9.7 inçlik tablet 4:3'lük panel oranıyla 2048x1536 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran dışında ilk dikkat çeken özellik ise Samsung Exnos Octa 5 yonga seti oluyor. Tab S modellerinde 4 Çekirdek A15 ve 4 Çekirdek A7 ile ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ile çalışan Exynos 5420'in 4 Çekirdek A53 ve 4 Çekirdek A57 ile güncellendiği görülüyor. Ayrıca güncellenen yonga seti 6 Çekirdekli Mali T760 GPU'ya sahip.
Ayrıca sızdırılan tabloda 3 GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı ile birlikte tabletin arka kamerasının 7 MP olduğu ve FHD video kaydı yapabildiği de belirtiliyor. 407 gram ağırlık ve 237.1 x 168.8 x 5.4 mm boyutlarında geleceği söylentileri de yoğun bir şekilde dile getirilirken 9.7 inçlik iPad Air 2'den hem daha hafif hemde daha ince olması bekleniyor. Android 5.0.2 sürümüyle gelecek tabletin TouchWiz'in yeni hafif sürümünü kullanacağını düşünmek yanlış olmaz. Galaxy Tab S2 büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.

Not pro serisiyle alakalı bir gelişme var mı?
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Okisht 4 yıl 06anil06
Merhaba,
Note Pro serisiyle ilgili bir gelişme olursa ana sayfadan veya android tabletler forumunu altından takip ederek ulaşabilirsiniz.
Herhangi bir gelişme olursa haberini yazacağım
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MegaWolt38 4 yıl
Tablet konusunda hangi firma olursa olsun iPad üzerine yok.
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freudunpiposu 4 yıl
Canavar makine ama 1 yıl sonra sıkacaktır. Şu güncelleme olayını Apple gibi bir standarta bağlaması lazım Samsung'un-Android'in.
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darkdiva 4 yıl
Tablet alırsam alacağım cihaz bu olur. Tab s e bayilmistim. Tab s 2 nin metal kasa ile geleceği söyleniyor bir de. Ekranı mükemmel olacaktır.
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RioDeJaneiro 4 yıl
2015 e damga vuracak tablet Apple dan gelicek çok sağlam tabletle geliyorlar.
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DH Misafiri 4 yıl
4:3 beğenmiyorum bence 16:9 daha iyi bende pro var iyi bence
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Master_Evil 4 yıl
batarya özelliklerini aradı gözlerim ama bulamadım
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cengizhan72 4 yıl
Tab S kullanmaktayım amoled ekranı,çözünürlüğü ve pilinin 10 saatin üstünde gitmesi yetiyor,eminim Tab S2 iddialı gelecek.
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ALBAY 4 yıl cengizhan72
cengizhan72

Tab S kullanmaktayım amoled ekranı,çözünürlüğü ve pilinin 10 saatin üstünde gitmesi yetiyor,eminim Tab S2 iddialı gelecek.

tab s dediğiniz hangi modeli acaba? T700 mü yoksa T807 mi?
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berkanenes 4 yıl cengizhan72
cengizhan72
Tab S kullanmaktayım amoled ekranı,çözünürlüğü ve pilinin 10 saatin üstünde gitmesi yetiyor,eminim Tab S2 iddialı gelecek.

Hocam tab s gercekten cok iyi bir cihaz bebde tab 3 8.0 var o bile gayet yeterli tab s i gercekten cok begendim
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Breathe78 3 yıl cengizhan72
donanım olarak oldukça iddialı evet. ilk inceleme videosu da yayınlandı bugün. oldukça şık görünüyor.

tabletmecmua.com/...
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zaferaa 4 yıl
kalem olmazsa isi zor, bu sekilde ipad den farki kalmamis durumda.
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