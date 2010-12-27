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Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı
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Galaxy ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan GeForce GTX 460 Hall of Fame (HOF) modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Beyaz renkli baskılı devre tasarımıyla Sapphire firmasının bir dönem piyasaya sunduğu anakartları hatırlatan ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 336x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, paralel işlemcileri 1700MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de çalışan DirectX 11 destekli ekran kartı yüksek kaliteli komponentleriyle de dikkat çekiyor. 6+2 fazlı güç tasarımına, NEC üretimi dört adet Proadlizer kapasitörlere ve biri 6-pin diğeri ise 8-pin olmak üzere çift güç girişine sahip olan ekran kartında görüntü aktarımı içi DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Galaxy tarafından yakında satışa sunulması beklenen süt beyaz GeForce GTX 460 HOF için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı
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Rallyman 8 yıl
Ne kötü nede güzel bunu almak konusunda baya bi kararsız kalırdım. Biraz eski işi gibi durmuş
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zamzara 8 yıl
Dijitalcenter vardı birde tagan powersupply almıştık arkadaşa 6 ay sonra gümledi pwr.Garantisi vardı ama bi gittik baktık kapanmış firma.
OverClocKing sizi fuardan hatırlıyorum ama işyerine gelemedim bi türlü.
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Confusion 8 yıl
basit ama etkili bir ürün farklılaştırma yöntemi kullanmışlar
===> bu kartın std mavi/yeşil pcb ile piyasaya sürülmüş versiyonu üzerine haber yapılsaydı bu kadar yorum almazdı
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muratti 8 yıl
Beyaz pcb olaya teknik bir hava katıyor şahaneymiş ;) Siyah ve lacivertte güzel;)
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SEO-Uzmanı 8 yıl
şeffaf olanları daha iyi gözüküyor :)
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vengefulghoul 8 yıl
sapphire'in toxic serilerine benziyor dış tasarımı..
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Applejack 8 yıl
çok felaket bişey olmuş bu, gtx460' lıktan çıkmış artık
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setek01 8 yıl
Artık geç kalınmış bir model diye düşünüyorum. Nedenleri ise GTX460 sanırım GTX560
çıkınca üretim dışı olarak kalacak ve stok fazla dönmeyeceği için liste fiyatı yüksek kalacak. Şu an mevcut fiyatlar bile artık pahalı. İkincisi ise ramler için verilen 4000 mhz sanırım oc ile elde edilmiş değer ve bu daha sıradan modelde bile elde edilebilecek bir hız. 850 mhz civarında bence 4200 mhz gerekiyor.
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umutarslan.com 8 yıl
bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler (özdemir Asaf)
:D:D:D:D:D
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xbizx 8 yıl
Bu kartı çabuk kirletirler :D Şaka bir yana güzel kart olmuş keşke çift fanlı soğutma olsaydı daha iyi ve sessiz bir kart ortaya çıkardı böylece yük altında beyaz kırmızıya dönüşmezdi.
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sangokudbgt 8 yıl
tek - si gtx560 ın gelecek olması sanırım
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AtiMX4 8 yıl
Süper olmuş değişik bi havası olur bence.Beğenmeyenler birkez daha baksın :)
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TurkishDelight 8 yıl
Galaxy'in servisi-garantisi nasıldır bilen var mı?,ekran kartı fiyatları diğer markalara göre daha iyi duruyor
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yugams 8 yıl
arka fonda beyaz oldufundan bogmuş kartı renkli bi zeminde farklı förüle bilir bide beşiktaşlı olmuş bu kart :) artık bi cacık olmaz bundan :))
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