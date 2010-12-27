Galaxy beyaz renkli baskılı devre kullanan GeForce GTX 460 modelini hazırladı

Galaxy ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan GeForce GTX 460 Hall of Fame (HOF) modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Beyaz renkli baskılı devre tasarımıyla Sapphire firmasının bir dönem piyasaya sunduğu anakartları hatırlatan ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 336x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, paralel işlemcileri 1700MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de çalışan DirectX 11 destekli ekran kartı yüksek kaliteli komponentleriyle de dikkat çekiyor. 6+2 fazlı güç tasarımına, NEC üretimi dört adet Proadlizer kapasitörlere ve biri 6-pin diğeri ise 8-pin olmak üzere çift güç girişine sahip olan ekran kartında görüntü aktarımı içi DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Galaxy tarafından yakında satışa sunulması beklenen süt beyaz GeForce GTX 460 HOF için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.