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Galaxy, GeForce GTX 470 X2 modelini gösterdi

Özel tasarımlı ekran kartları hazırlamada, Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan Galaxy, GeForce GTX 470 X2 prototipini gösterdi.
8 yıl
11,8b
1
85
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480 modelinde kullandığı GF100 GPU'sunu, dünyanın en hızlı grafik yongası olarak lanse eden Nvidia, en hızlı ekran kartına ise sahip değil. AMD tarafından 6 ay önce pazara sunulan çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 modeli, yüksek performans segmentindeki liderliğini koruyor. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun iki tanesine sahip olan ekran kartı, 3200x paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle, günümüzün en hızlı ekran kartı olarak pazardaki yerini korumakta. Performans liderliğini geri almayı hedefleyen Nvidia, GF100 GPU'sunun çiftine yer vereceği yeni bir "X2" modeliyle liderlik koltuğunu ele geçirmeyi planlarken, bu noktada ilk ciddi adım Nvidia yerine önde gelen iş ortaklarından Galaxy'den geldi ve bir süre önce GeForce GTS 250 X2 modelini duyuran firma, GeForce GTX 470 X2 prototipini, Tayvan'da devam eden Computex 2010 fuarında gösterdi.

Galaxy, GeForce GTX 470 X2 modelini gösterdi
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GeForce GTX 480 lansmanından önceki haberlerimizde, yüksek güç tüketiminden ötürü, planlama aşamasındaki yeni bir "X2" modelinde, GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470'nin kullanılacağını yani GeForce GTX 470'te yer alan GF100 GPU'sunun iki tanesinin tek bir baskılı devre üzerinde bir araya getirileceğinden bahsetmiştik. Kapalı kapılar ardında hazırlık çalışmalarına devam eden Nvidia, bahsi geçen X2 modeli için sessizliğini korurken, Galaxy'nin hazırladığı GeForce GTX 470 X2 modeli gün ışığına çıktı. Üzerinde iki adet GF100 GPU'su bulunan yeni nesil X2 modeli, 12-inç uzunluğunda Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilmiş. Her biri 3.2 milyar transistör içeren iki adet GF100 GPU'sunu besleyebilmek için iki adet 8pin PCIe konnekörü ile donatılan ekran kartında, GPU'ların haberleşebilmesine adına, Nvidia'nın BR-04 kodlu NF200 yongasına yer verildiğini de görüyoruz.

Galaxy, GeForce GTX 470 X2 modelini gösterdi
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Sahip olduğu SLI konnektörü ile Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan kart, henüz prototip aşamasında olduğu için saat hızları ve bellek kapasitesi gibi detaylar hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia yöneticilerinden bir tanesi "GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu [güç tüketiminden ötürü] ama biz bunu başardık" açıklamasında bulunarak Fermi X2 modeline gönderme yapmıştı. Nvidia'nın Avrupa'daki tepe isimlerinden biri olan Luciano Alibrandi de, Donanım Haber'e verdiği röportajında, Fermi mimarisinin piyasadaki her segmentte kendine yer bulacağına söyleyerek Fermi X2 için ilk sinyallerden birini vermişti. Bizim elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 470 tabanlı Fermi X2 modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor ve en geç üçüncü çeyrek sonuna doğru yani "okula dönüş" dönemi olarak bilinen Eylül ayı içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
@tiCCky
Kaçın fanatik var!
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NecroCyber-777 8 yıl

DH Misafiri

@tiCCky

Kaçın fanatik var!


DH misafilerini kale alan yok yırtınma bence
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siLahsz 8 yıl
Bu kart için henüz soğutucu bulamamışlar üfleyerek soğuturuz artık :D su soğutma yapsak radyatör su kaynatır kesin
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punished 8 yıl

siLahsz

Bu kart için henüz soğutucu bulamamışlar üfleyerek soğuturuz artık :D su soğutma yapsak radyatör su kaynatır kesin




radyatör su mu kaynatır ilginç
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tiCCky 8 yıl
@ 666
tost tasarım değil daha dikkatli bak
@hapocod
sende birşey bilip bilmeden okeyleme istersen
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ALBAY 8 yıl

tiCCky

@ 666

tost tasarım değil daha dikkatli bak

@hapocod
sende birşey bilip bilmeden okeyleme istersen


Tost olmadığını ben de görüyorum.
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punished 8 yıl
bu 500w enerji harcar soğutma olarakta özel borulu 2 adet 120 cm 3000 devirli fanla soğutulur :)
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alito 8 yıl
bunu nasıl sogutmayı düşünüyorlar merak ediyorum doğrusu. hadi bunu geçtim gtx480 x2 yi filan nasıl sogutacaklar o tam bir muamma.
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lvlono 8 yıl
Gerçekten x2 (ikisi bir arada)bir ürün. Soğuk mevsimlerde ekran kartı + radyatör olarak kullanılabilir :D
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OZKNaln 8 yıl
bu kartın harcadıgı gucu 5970 harcaddıgında da gecebılır mı .
asıl merakım bu bunu da goz onunde bulundurarak konusalım dıme.
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siLahsz 8 yıl
bu kadar büyük gpu sahip kart hiç görmedim.şaştım kaldım sözün bittiği yer :D
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OSINOS 8 yıl
ekran kartı değil anakart sanki.. devreler falan bu ne yav :D
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nakitchip 8 yıl
çok iyi..
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