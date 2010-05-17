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Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
28,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modelini hazırlıyor
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Özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini geçtiğimiz günlerde satışa sunan Galaxy, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, tek slot tasarımlı yeni bir GeForce GTX 470 modelini pazara sürmeyi planlıyor. Bilindiği üzere hem GeForce GTX 470 hem de GeForce GTX 480, standart olarak çift slot tasarımını temel alıyorlar ve henüz bunun dışına çıkan bir üretici de bulunmuyor.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle tanınan Galaxy'nin tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartının, tek slot soğutucu ile termal anlamda nasıl bir karakteristiğe sahip olduğu henüz bilinmese de özellikle SLI kurulumları için ideal olabileceği üzerinde duruluyor.

Standart saat hızlarıyla gelmesi beklenen tek slot tasarımlı GeForce GTX 470'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, detayların Computex 2010 fuarıyla birlikte netleşmesi beklenebilir.

Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modelini hazırlıyor
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DH Misafiri 9 yıl
Kart 95 derecede çalışsa 2 yıl garanti var 3 ncü yılda bu pert olur .
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respire91 9 yıl
bence mort çift slot la adam gibi soğumuyor kart bu nasıl soğutcak bide slı yapınca arada boşlukta kalmıcak anakart erisin ondan sonra
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yenilik78 9 yıl
ne polemik olmuş be :D tek slot canavar
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Batuist 9 yıl
iyi soğutmaya sahip bir kasada kullanılması gerekecektir.. ısı sorun olmasa bile yinede o fan çok gürültü yapacaktır..
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Man From Atlantis 9 yıl
Furmark sırasında bu karta dokunmak güven, özveri ve tecrübe ister gibi.. uzak doğulu hatunlar gibi sevimli ve ateşli duruyor.. ama kart sonuçta kasa içinde durcak.. fiyatı normal 470lerden ucuz olursa kartın şansı artabilir..
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Rusty 9 yıl
"Ehehehe bakın hiç bir şey olmuyor" diyen tipler geldi aklıma. Bu kart için de umarım "eheheh bakın hiç ısınıyormu" demezler inşallah
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engintezel 9 yıl
Fan daha hızlı dönmek zorunda kalacak sanırım çok ısınan kart küçücük soğutma bloğu bana pek mantıklı gelmedi
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ALBAY 9 yıl
O fan iyi ıslık çalar
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BuĞrA 9 yıl
kartın ısısını cok merak ettım dogrusu cıksada bır testlerıne baksak
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J.C.Navarro 9 yıl
Yine Galaxy'den farklı bir tasarım olmuş ancak fazlaca sesli olacağından emin gibiyim.
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thorismund 9 yıl
Nvd de fiyat indirimi olsa ne olacak ki ati kartların nerdeyse 2 katı fiyata satılıyor aynı segmetteki kartları...
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St Batuhan 9 yıl
Cidden iyi cesaret denildiği gibi. Zira tek slotta kaliteli sogutma biraz zorlayıcı ve agır bir yükümlülük olucak. Basarılı olursa ve fiyat indirimi yapılırsa ilerde güzel tercih olacaktır.
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Applejack 9 yıl
8+6 pin?

gtx 480 filan olmasın bu
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Man From Atlantis 9 yıl

War Ensemble

8+6 pin?

gtx 480 filan olmasın bu


yalnız kartın pcbsi sahiden gtx 480.. bi işler çeviriyor çinliler ama hayırlısı
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demircibu 9 yıl

War Ensemble

8+6 pin?

gtx 480 filan olmasın bu

evet şimd baktım bu 8+6pın girişleri var gtx 480 olmasın bu?

birde gördüğüm bu bu kartları kullanmayanlar ısı güç yada diğer konularda daha tecrübeliki daha keskin net yorumlar yapıyorlar bizede öğretin bu taktiğide bu kartlara boşa paralar vermiyelim kullanmadan öğrenelim


CESAJANS sendeki o kartı ben tanıyormuyum
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