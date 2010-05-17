Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modelini hazırlıyor

Özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini geçtiğimiz günlerde satışa sunan Galaxy, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, tek slot tasarımlı yeni bir GeForce GTX 470 modelini pazara sürmeyi planlıyor. Bilindiği üzere hem GeForce GTX 470 hem de GeForce GTX 480, standart olarak çift slot tasarımını temel alıyorlar ve henüz bunun dışına çıkan bir üretici de bulunmuyor.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle tanınan Galaxy'nin tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartının, tek slot soğutucu ile termal anlamda nasıl bir karakteristiğe sahip olduğu henüz bilinmese de özellikle SLI kurulumları için ideal olabileceği üzerinde duruluyor.

Standart saat hızlarıyla gelmesi beklenen tek slot tasarımlı GeForce GTX 470'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, detayların Computex 2010 fuarıyla birlikte netleşmesi beklenebilir.