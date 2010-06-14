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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli daha hızlı bellek yongaları kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli daha hızlı bellek yongaları kullanıyor
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Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, GeForce GTX 470 GC modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ekran kartı, DisplayPort bağlantısı ve daha hızlı GDDR5 bellek yongaları sayesinde referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline fark atmayı başarıyor. İki adet DVI ve bir adet HDMI 1.3a portuna sahip olan standart modelden farklı olarak üzerinde HDMI, DisplayPort ve DVI konnektörleri yer alan ekran kartı yine referans tasarımdan farklı olarak 0.5ns yerine 0.4 saniye GDDR5 bellek yongalarını kullanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz açıklanmayan Galaxy GeForce GTX 470 GC'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyat bilgisi de henüz netliğe kavuşmuş değil.

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli daha hızlı bellek yongaları kullanıyor
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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli daha hızlı bellek yongaları kullanıyor
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acbold 9 yıl
mavi fan da gri olsa güzel olurmuş
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F.@.T.İ.H 9 yıl
Daha yüksek hızlara çıkabilme imkanı varsa daha güzel olur...
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CeFurkan 9 yıl
hala newegg de bile ozel tasarimli fermi yok

ne zaman cikacak bunlar piyasaya
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m8400gs 9 yıl
Güzelmiş, allah sahiplerine bağışlasın
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