GamePark yeni oyun konsolu Caanoo'yu 15 Ağustos'ta satışa sunuyor

Linux tabanlı alternatif oyun konsolu GP2X'in üreten GamePark, uzun süren sessizliğini, Caanoo adını verdiği yeni konsoluyla bozmaya hazırlanıyor. GP2X gibi Linux tabanlı olan Caanoo, 533MHz'de çalışan ARM9 işlemcisinden güç alıyor. GP2X ile kıyaslandığında bellek kapasitesi iki kat arttırılarak 128MB'a çıkartılan konsol, 3.5-inç boyutundaki dokunmatik ekrana sahip. Sahip olduğu 3D grafik hızlandırıcı hakkında henüz detaylı özellikler açıklanmayan Caanoo, entegre ivme ölçere ve daha gerçekçi bir oyun deneyimi için titreşim özelliği de bulunuyor. Aynı zamanda bir taşınabilir medya oynatıcısı da olan Caanoo, DivX, XviD ve MPEG4 formatındaki videoları oynatabiliyor.

GamePark yeni oyun konsolu Caanoo'yu, 15 Ağustos'ta 150 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunmaya hazırlanıyor.