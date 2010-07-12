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GamePark yeni oyun konsolu Caanoo'yu 15 Ağustos'ta satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,1b
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Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Linux tabanlı alternatif oyun konsolu GP2X'in üreten GamePark, uzun süren sessizliğini, Caanoo adını verdiği yeni konsoluyla bozmaya hazırlanıyor. GP2X gibi Linux tabanlı olan Caanoo, 533MHz'de çalışan ARM9 işlemcisinden güç alıyor. GP2X ile kıyaslandığında bellek kapasitesi iki kat arttırılarak 128MB'a çıkartılan konsol, 3.5-inç boyutundaki dokunmatik ekrana sahip. Sahip olduğu 3D grafik hızlandırıcı hakkında henüz detaylı özellikler açıklanmayan Caanoo, entegre ivme ölçere ve daha gerçekçi bir oyun deneyimi için titreşim özelliği de bulunuyor. Aynı zamanda bir taşınabilir medya oynatıcısı da olan Caanoo, DivX, XviD ve MPEG4 formatındaki videoları oynatabiliyor.

GamePark yeni oyun konsolu Caanoo'yu, 15 Ağustos'ta 150 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunmaya hazırlanıyor.


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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Cano.
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onboardx 8 yıl
psp2 piyasayı süpürür bunlar çer çöp.
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DH Misafiri 8 yıl
benim note bookum da var yaklaşık 10000 tane oyun var
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piccina 8 yıl
Caanoo Türkiye'de 179,00 USD + KDV'den satışta:
garantialisveris.com/...
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Batuist 9 yıl
cihaz hiçte fena görünmüyor.. fiyatıda abartı değil..
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leventalpsal 9 yıl
Alternatif oyun konsolu arayanlara OpenPandora diyoruz ve şu köşeye alıyoruz:
openpandora.org/...
pandorapress.net/...
Geliştirici ekibinde bir Türkün de bulunduğu pandora sıradan bir oyun konsolu değil, linux tabanlı, açık kaynak kodlu bir oyun konsolu. Ayrıca sadece bir oyun konsolu da değil, tam q klavyesi, 2x SDHC kart girişi, 2x USB 2.0 portu ile gerçek bir avuç içi bilgisayar.
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takeru 9 yıl

leventalpsal

Alternatif oyun konsolu arayanlara OpenPandora diyoruz ve şu köşeye alıyoruz:

openpandora.org/...



pandorapress.net/...



Geliştirici ekibinde bir Türkün de bulunduğu pandora sıradan bir oyun konsolu değil, linux tabanlı, açık kaynak kodlu bir oyun konsolu. Ayrıca sadece bir oyun konsolu da değil, tam q klavyesi, 2x SDHC kart girişi, 2x USB 2.0 portu ile gerçek bir avuç içi bilgisayar.



Bu cihaz çıkmadan eskidi. Çok geç kaldılar bence. Yeni nesil el konsolları çıktığı zaman, bu konsolun tek güzelliği içindeki linux olarak kalacak malesef. Oyun konsolu olarak portatif emulator den öteye gitmez.
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DH Misafiri 9 yıl
Joistik tarzı yon tusu kesinlikle çok akılcı bir hareket olmuş. Özellikle Tekken, Stret Fighter tarzı oyunlarda çok çok daha kullanışlı olacaktır.
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laserion 9 yıl
Kusura bakmasınlar ama 3.5-inç ile bir cacık olmaz yaptın bir yenilik tam yap 4.3-inç yapılabilirdi aman aman bir yenilik yok malesef
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