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Gameloft, web mağazası üzerindeki Android oyunlarında indirime gitti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft, web mağazası üzerindeki Android oyunlarında indirime gitti
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şerefine web mağazası üzerinden yayınladığı Android oyunlarının tümünde indirime gitti.

Bir milli bayram için ilk kez web mağazası üzerinde bir indirim kampanyası düzenleyen Gameloft, ücretli yapımlarının tümünü 4 TL'den mobil oyuncular ile buluşturuyor. Kısa bir süreli bu indirim kapsamında Modern Combat 4: Zero Hour, Gangstar Rio: City of Saints ve Wild Blood gibi yapımların indirimli olarak sunulduğunu belirtelim. 

Gameloft'un Android kullanıcıları için sunmuş olduğu kısa süreli indirim listesine Gameloft Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://wapshop.gameloft.com/wapshop-tr/hd/?ms_sid=4&phoneId=4824&country=215&ms_sid=4&fromcrt=1&crtoperator_id=0&crtcountry_id=215&updateadid=2833856978&from=ADID-269747&main=&setCookie=true&sv2408=e183e6781888e1d6d397 Yorum Yaz
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labraganza 6 yıl
x peria j var mortal kombat 4 ü yüklemek istiyorum birisi anlatabilir mi acaba ?
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Bamya Avcisi 6 yıl
Gameloftun androide verdiği önem buradan da belli oluyor.donanımsal olarak ıphone 5ten yüksek cihazlar gameloft Oyunları'nda kasıyor.Umarım bir gün geleceğin teknolojisinin ihsâda değil de androidde olduğunu anlar da biraz çabalar androidde için.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar iki oyun satin alaym dedim.resmen kandirildim tek boyutlu oyunlar geliyor satin aldiginiz zaman.modern combat 4 le dark knight rises i almistim.nasil olabilir hala aklim almiyor
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-Deltoid- 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaslar iki oyun satin alaym dedim.resmen kandirildim tek boyutlu oyunlar geliyor satin aldiginiz zaman.modern combat 4 le dark knight rises i almistim.nasil olabilir hala aklim almiyor

HD versiyonunu alacaktin geçmiş olsun hocam
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Jacobıan 6 yıl
blackmarkt
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Kellerman 6 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

blackmarkt


aynen şuana kadar para vermedim hiç bir oyuna
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-Deltoid- 6 yıl
Lan iosta bedavaya veriyor nova 3 falan bizde indirim o kadar dalgs geçirdik iphonela paralı diye simdiki halimize bak Google hic bir sey yapma izle sadece sen
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danGerfuLL 6 yıl -Deltoid-
-Deltoid-

Lan iosta bedavaya veriyor nova 3 falan bizde indirim o kadar dalgs geçirdik iphonela paralı diye simdiki halimize bak Google hic bir sey yapma izle sadece sen


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Ajzen 6 yıl -Deltoid-
-Deltoid-

Lan iosta bedavaya veriyor nova 3 falan bizde indirim o kadar dalgs geçirdik iphonela paralı diye simdiki halimize bak Google hic bir sey yapma izle sadece sen



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ConCarnage 6 yıl
ios a bedava android e indirimli 4 tl oldumu şimdi.
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