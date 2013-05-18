Gameloft, web mağazası üzerindeki Android oyunlarında indirime gitti

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şerefine web mağazası üzerinden yayınladığı Android oyunlarının tümünde indirime gitti.





Bir milli bayram için ilk kez web mağazası üzerinde bir indirim kampanyası düzenleyen Gameloft, ücretli yapımlarının tümünü 4 TL'den mobil oyuncular ile buluşturuyor. Kısa bir süreli bu indirim kapsamında Modern Combat 4: Zero Hour, Gangstar Rio: City of Saints ve Wild Blood gibi yapımların indirimli olarak sunulduğunu belirtelim.





Gameloft'un Android kullanıcıları için sunmuş olduğu kısa süreli indirim listesine Gameloft Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://wapshop.gameloft.com/wapshop-tr/hd/?ms_sid=4&phoneId=4824&country=215&ms_sid=4&fromcrt=1&crtoperator_id=0&crtcountry_id=215&updateadid=2833856978&from=ADID-269747&main=&setCookie=true&sv2408=e183e6781888e1d6d397