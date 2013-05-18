Gameloft, web mağazası üzerindeki Android oyunlarında indirime gitti

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şerefine web mağazası üzerinden yayınladığı Android oyunlarının tümünde indirime gitti.
Bir milli bayram için ilk kez web mağazası üzerinde bir indirim kampanyası düzenleyen Gameloft, ücretli yapımlarının tümünü 4 TL'den mobil oyuncular ile buluşturuyor. Kısa bir süreli bu indirim kapsamında Modern Combat 4: Zero Hour, Gangstar Rio: City of Saints ve Wild Blood gibi yapımların indirimli olarak sunulduğunu belirtelim.
Gameloft'un Android kullanıcıları için sunmuş olduğu kısa süreli indirim listesine Gameloft Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
http://wapshop.gameloft.com/wapshop-tr/hd/?ms_sid=4&phoneId=4824&country=215&ms_sid=4&fromcrt=1&crtoperator_id=0&crtcountry_id=215&updateadid=2833856978&from=ADID-269747&main=&setCookie=true&sv2408=e183e6781888e1d6d397 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HD versiyonunu alacaktin geçmiş olsun hocam
aynen şuana kadar para vermedim hiç bir oyuna