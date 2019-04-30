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ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı

Android platformunun en popüler uygulamalarından biri olan ES Dosya Yöneticisi, Google Play Store'dan kaldırıldı. Nedeni ise reklam sahtekarlığı yaparak kullanıcıları aldatması.
3 hf.
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25
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer herhangi bir Android cihaz kullanıyorsanız, ES Dosya Yöneticisi (ES File Manager) uygulamasını bir kez de olsa kullanmışsınızdır. Ancak bu günden sonra uygulamayı cihazınızdan kaldırmanızı öneriyoruz, zira bu uygulama reklam sahtekarlığından dolayı Google Play Store'dan kaldırıldı bile.

Arka planda reklam tıklamaları yapıyor

Her şey birkaç gün önce BuzzFeed News sitesinde yayınlanan bir haberle başladı. DO Global adı altında geliştirilen uygulamaların, arka planda reklamlara tıkladığı ve bazı süreçler yürüttüğü iddia edildi. Çinli geliştiricinin kullanıcıların bilgisi olmadan reklam gelirini arttırmak için giriştiği bu yöntem, Google tarafından da farkedildi ve bu skandalın ardından DO Global'in Total Cleaner, Smart Cooler ve RAM Master gibi uygulamaları Play Store'dan kaldırıldı.
ES Dosya Yöneticisi ise aynı şirketin bağlı olduğu ES Global adı altında geliştirildiği için, bu durumdan birkaç günlüğüne de olsa muaf tutuldu. Ancak Google birkaç günün ardından ES Dosya Yöneticisi'ni de aynı sebepten dolayı Play Store'dan kaldırdı. ES Dosya Yöneticisi ortalama 4.6 puanla 100 milyondan fazla kez indirilmişti. Eğer akıllı telefonunuzda bu uygulamayı kullanıyorsanız hemen kaldırmanız öneriliyor.

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/google-play-store-ad-fraud-du-group-baidu Yorum Yaz
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ERIKCI 3 hf. en beğenilen
x-plore kraldır
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chamillitary 3 hf.
X-plore
lonelycatgames.com/...
play.google.com/...
Symbian versiyonu da gayet iyiydi.
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MaRQuE 3 hf.
Yıllardır Solid Explorer kullanırım. Üzerine tanımam...
play.google.com/...
play.google.com/...
2 Yanıt Yanıtla +4
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Umutcan 13 sa.
Daha önce de benzer bir vukuatı vardı bu uygulamanın. Redditte açık kaynak kodlu bir proje olduğu için Amaze file manager öneriyorlardı.
Amaze kullanıyorum yıllardır.
play.google.com/...
Kaynak: github.com/...
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SemtinFamesi 15 sa.
Root explorer üzerine tanımam sade arayüz artı verimlilik
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hacker_127 5 gün
3 ile başlayan sürümleri tavsiye ederim , hazır marketten kaldırılmışken güncelleme de gelmez. Ne iğrenç hale gelmişti güzelim uygulama. kendi ayaklarına sıktılar.
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DH Misafiri 1 hf.
Es Dosyanın yerini tutacak bir dosya yöneticisi arıyorum fakat bulamıyorum. Hiç iyi olmadı yıllardır kullanıyorum. Diğer dosya yöneticilerini denedim hiç kullanışlı değil. Nerede bizim Türk bilişimciler.
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Ahmet DOĞAN 2 hf.
Seneler Evvel Yapılmalıydı. Bir Uygulama Kuruyorsun 5o Tane Reklam Çıkarıyordu. Yok Onu Yok Bunu Tavsiye Ediyor. Xplore Süper...
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chtsydn 2 hf.
zaten kimse de es kullanmıyormuş baksanıza. es kullanan bi ben varım heralde, nerde bu 100 milyon o da mı hileydi
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01halil 3 hf.
File commender yada Mİxplorer öneririm birçoğunu kullandım özelikle root kullananlar için tavsiyemdir
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northwood 3 hf.
ES kullanıyordum ben de. Dün kaldırdım. Açılış hızı yavaştı ve reklamlıydı. Arka planda sürekli olarak uykuda kalacak şekilde ayarlıydı her türlü kilit ekranı zımbırtısı da kapalıydı zaten.
Normal gündelik kopyalama taşıma işlemleri için samsung'un kendi dosya yöneticisi biçilmiş kaftan. Hem seri çalışıyor hem de pratik özellikleri var ama çok işlevi yok.
İşlevsellik yönünden girdiğim arayışta Mixplorer'ı buldum. Google Play Store'da ücretli. Çeşitli eklentilerle istediğiniz yönde uygulamayı şekillendirebiliyorsunuz. Reklam vs yok. Baya da işlevi var. Benim için önemli olan toplu yeniden adlandırma ve seçili iki dosya arasındaki dosyaları seçme özelliği de var.
Ücretsiz edinmek isteyenler, geliştiricisi uygulamasını Xda üzerinden ücretsiz olarak veriyor ayrıca eklentileri de tabi. Archiver eklentisi işe yarar baya 7zip sıkıştırabiliyor hoşuma gitti.
Kurduktan sonra ayarlardan güncelleştirme bildirimlerini açmayı unutmayın böylece güncelleme işini de halletmiş olursunuz.
Ana konu : forum.xda-developers.com/...
İndirme linki ana konuda da var ama eklentilerini de edinebileceğiniz ek sayfa. Üyelik istiyor indirmek için.
labs.xda-developers.com/...
Açıkçası ben beğendim güzel seri çalışıyor animasyonları da hoş. İşlevsellik açısından da gayet iyi durumda. İleride google play store'dan satın almayı düşünüyorum. Google opinion rewards sağolsun :)
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interwap 3 hf.
X-Plore
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DH Misafiri 3 hf.
2000 li yıllardan beri diyeceğim artık HTC'nin ilk modellerinden beri, video müzik oynatma, sıkıştırılmış dosya, resim vs herşeyi açma becerisine sahip kompakt ve yetenekli bir uygulama idi, zaten saçmasapan reklamlar abuk subuk yerlerden fışkırmaya başlamıştı, yazık ettiler.
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es global, es dosya yöneticisi ve
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