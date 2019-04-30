ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı

Teknoloji Editörü
Eğer herhangi bir Android cihaz kullanıyorsanız, ES Dosya Yöneticisi (ES File Manager) uygulamasını bir kez de olsa kullanmışsınızdır. Ancak bu günden sonra uygulamayı cihazınızdan kaldırmanızı öneriyoruz, zira bu uygulama reklam sahtekarlığından dolayı Google Play Store'dan kaldırıldı bile.
Arka planda reklam tıklamaları yapıyor
Her şey birkaç gün önce BuzzFeed News sitesinde yayınlanan bir haberle başladı. DO Global adı altında geliştirilen uygulamaların, arka planda reklamlara tıkladığı ve bazı süreçler yürüttüğü iddia edildi. Çinli geliştiricinin kullanıcıların bilgisi olmadan reklam gelirini arttırmak için giriştiği bu yöntem, Google tarafından da farkedildi ve bu skandalın ardından DO Global'in Total Cleaner, Smart Cooler ve RAM Master gibi uygulamaları Play Store'dan kaldırıldı.ES Dosya Yöneticisi ise aynı şirketin bağlı olduğu ES Global adı altında geliştirildiği için, bu durumdan birkaç günlüğüne de olsa muaf tutuldu. Ancak Google birkaç günün ardından ES Dosya Yöneticisi'ni de aynı sebepten dolayı Play Store'dan kaldırdı. ES Dosya Yöneticisi ortalama 4.6 puanla 100 milyondan fazla kez indirilmişti. Eğer akıllı telefonunuzda bu uygulamayı kullanıyorsanız hemen kaldırmanız öneriliyor.
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/google-play-store-ad-fraud-du-group-baidu Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lonelycatgames.com/...
play.google.com/...
Symbian versiyonu da gayet iyiydi.
play.google.com/...
play.google.com/...