ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı

Eğer herhangi bir Android cihaz kullanıyorsanız, ES Dosya Yöneticisi (ES File Manager) uygulamasını bir kez de olsa kullanmışsınızdır. Ancak bu günden sonra uygulamayı cihazınızdan kaldırmanızı öneriyoruz, zira bu uygulama reklam sahtekarlığından dolayı Google Play Store'dan kaldırıldı bile.

Arka planda reklam tıklamaları yapıyor

Her şey birkaç gün önce BuzzFeed News sitesinde yayınlanan bir haberle başladı. DO Global adı altında geliştirilen uygulamaların, arka planda reklamlara tıkladığı ve bazı süreçler yürüttüğü iddia edildi. Çinli geliştiricinin kullanıcıların bilgisi olmadan reklam gelirini arttırmak için giriştiği bu yöntem, Google tarafından da farkedildi ve bu skandalın ardından DO Global'in Total Cleaner, Smart Cooler ve RAM Master gibi uygulamaları Play Store'dan kaldırıldı.

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/google-play-store-ad-fraud-du-group-baidu

ES Dosya Yöneticisi ise aynı şirketin bağlı olduğuadı altında geliştirildiği için, bu durumdan birkaç günlüğüne de olsa. Ancak Google birkaç günün ardından ES Dosya Yöneticisi'ni de aynı sebepten dolayı'dan kaldırdı. ES Dosya Yöneticisi ortalama 4.6 puanlakez indirilmişti. Eğer akıllı telefonunuzda bu uygulamayı kullanıyorsanız hemenöneriliyor.