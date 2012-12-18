Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, yılbaşı indirimlerine başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
49
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte mobil oyuncuların yüzünü güldürecek kısa süreli yeni bir indirim listesi yayınladı.

Söz konusu indirimler şu an için sadece iOS platformu için geçerli olsa da, Gameloft yakın bir zamanda Android kullanıcılarının da yüzünü güldürecek süprizler yapacağını açıkladı. Aralarında Wild Blood, The Dark Knight Rises ve N.O.V.A 3 gibi yapımlarında yer aldığı indirim listesi şu şekilde: 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*GameOver* 6 yıl en beğenilen
7 ios oyunu 1.79tl yazmışlar görende tek paket sanacak olmamış gameloft
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Sirrüs 6 yıl
Androide ne zaman gelir ? Birde fifa 2013 ün 2012den farkı var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1/2mv2 6 yıl
Tesekkur ederim abicim anladim cok sagol.. Peki abicim pcdeki itunesten indirmenin bir avantaji mi var telden degil de pcden indirdiniz ? Yoksa bir nedeni yok mu ? Diger sorum yeni bir pc alacam indirdigim uygulamalari yenisine nasil depo edebilirim? Itunesi kurup giris yapinca oyunlar yeni pc me kayit olur degil mi ? Bir diger sorum ise 4a kullanicisiyim 5 e gecersem apple kimligi girisi yapinca yeni telime oyunlarim yuklenir mi yoksa para verip bastan mi indiririm ? Tesekkurler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VR_27 6 yıl 1/2mv2
erenaksahin

Tesekkur ederim abicim anladim cok sagol.. Peki abicim pcdeki itunesten indirmenin bir avantaji mi var telden degil de pcden indirdiniz ? Yoksa bir nedeni yok mu ? Diger sorum yeni bir pc alacam indirdigim uygulamalari yenisine nasil depo edebilirim? Itunesi kurup giris yapinca oyunlar yeni pc me kayit olur degil mi ? Bir diger sorum ise 4a kullanicisiyim 5 e gecersem apple kimligi girisi yapinca yeni telime oyunlarim yuklenir mi yoksa para verip bastan mi indiririm ? Tesekkurler..

Sorularına sırasıyla cevap vereyim ilk soru:

+ pcdeki itunesten indirmenin bir avantaji mi var telden degil de pcden indirdiniz ? Yoksa bir nedeni yok mu ?
- Ekstra bir avantajı yok. Sadece cihazımda yer kaplamasın, henüz oynamayacağım, sonra oynarım ve bi kenarda dursun oyunu silersem tekrardan indirmek zorunda kalmayayım vs gibi nedenlerle pcye indirilebilir.(Ücretini ödediğiniz bir uygulamayı silip yüklemek isterseniz de yeniden para vermezseniz.Ücretler bir seferliktir.)

-yeni bir pc alacam indirdigim uygulamalari yenisine nasil depo edebilirim?
+ sanırım begelerimdeki itunes klasörünü kopyalayıp yeni pcne itunesi kurduktan sonra yapıştırıp değiştirmen yeterli olacaktır. emin olmak lazım ekstra bir şey var mı bimiyorum

-Itunesi kurup giris yapinca oyunlar yeni pc me kayit olur degil mi ?
+uygulamalar sizin mail hesabınızla ilişkilidir. appstore kayıt oluduğunuz hesabınızla itunes kurulu her cihaza hesabınızdaki uygulamaları indirebilirsiniz. Uygulamalar kendiliğinden inmez yani pcye

-Bir diger sorum ise 4s kullanicisiyim 5 e gecersem apple kimligi girisi yapinca yeni telime oyunlarim yuklenir mi yoksa para verip bastan mi indiririm ?
+ cevabı yukarıda verdiğim gibi aynı hesabınızla tüm cihazlarınıza kurabilirsiniz yeniden ücret ödemeden.(ipad uygulaması ekstra ücret talep edebilir o bahsettiğim konu dışındadır)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1/2mv2 6 yıl
Gtada bir indiri yapsa keske ah ah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Wildblood mi batman mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VR_27 6 yıl
Batman le iron man nasıl acaba ? Oynanışı ve senaryosu vs güzelse alayım ? Yer yok aldım oyunları pc de yatıyor :D akşam bi ayar çekicem :D
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bdurmus 6 yıl VR_27
Kdrncr

Batman le iron man nasıl acaba ? Oynanışı ve senaryosu vs güzelse alayım ? Yer yok aldım oyunları pc de yatıyor :D akşam bi ayar çekicem :D

oynamadım ama gördüğüm kadarıyla iron man güzel gözükmüyor.. batman alınabilir, ben aldım şahsen, daha oynamaya fırsat bulamadım ama iron man den iyidir diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thathurts 6 yıl VR_27
Kdrncr

Batman le iron man nasıl acaba ? Oynanışı ve senaryosu vs güzelse alayım ? Yer yok aldım oyunları pc de yatıyor :D akşam bi ayar çekicem :D

Batman'in müthiş grafikleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1/2mv2 6 yıl VR_27
Kdrncr
Batman le iron man nasıl acaba ? Oynanışı ve senaryosu vs güzelse alayım ? Yer yok aldım oyunları pc de yatıyor :D akşam bi ayar çekicem :D

Pc olayini anlamiyorum nasil yani abo bu oyunlar tel oyunu degil mi nasil telde oluye bir aydinlatsan sevinirim bilmiyorum bu konulari cok iyi 4s kullaniyorum bizde bilelim ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mem01990 6 yıl
Bu oyunlarin ipad icin versiyonuda var mi eger ipad de de tam ekran gozukucekse 3 4 tane alicam ??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mem01990 6 yıl mem01990
mem01990
Bu oyunlarin ipad icin versiyonuda var mi eger ipad de de tam ekran gozukucekse 3 4 tane alicam ??

Cevapliyacak birisi yok mu ?? İpad yanimda olsa bakicam ama yokk malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 6 yıl
yılbAŞI Değilde jb geliyor :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
Gayet uygun fiyatlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 6 yıl beytepeli06
beytepeli06

yılbAŞI Değilde jb geliyor :)

Keşke çıksa oyunlar umrumda değil..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 6 yıl
Ben direk:
-9mm
-N.O.V.A. 3
-Wild Blood
oyunlarını çektim. Bunlar kaçırılmayacak fırsatlar beyler, yumulun.

Ayrıca hocam ellerine sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
32aslan 6 yıl
Hemen aldım nova 3 ile Batman'ı ama nova 3 un görüntüsü ip5 e göre değilmiş alt ve üst taraflarda boşluklar var biran önce duzeltirler inşallah
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl 32aslan
32aslan

Hemen aldım nova 3 ile Batman'ı ama nova 3 un görüntüsü ip5 e göre değilmiş alt ve üst taraflarda boşluklar var biran önce duzeltirler inşallah

Ben de NOVA'yı alacaktım optimizeli olmadığını görünce vazgeçtim, sadece Rises'ı aldım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
Dark Knight Rises ve NOVA 3'ü hemen alıyorum, teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1457 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
2 etiket daha ios gameloft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Powercom BNT-1000AP UPS kesintisiz güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim