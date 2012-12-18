Gameloft, yılbaşı indirimlerine başladı

Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte mobil oyuncuların yüzünü güldürecek kısa süreli yeni bir indirim listesi yayınladı.

Söz konusu indirimler şu an için sadece iOS platformu için geçerli olsa da, Gameloft yakın bir zamanda Android kullanıcılarının da yüzünü güldürecek süprizler yapacağını açıkladı. Aralarında Wild Blood, The Dark Knight Rises ve N.O.V.A 3 gibi yapımlarında yer aldığı indirim listesi şu şekilde: