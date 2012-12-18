Gameloft, yılbaşı indirimlerine başladı

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte mobil oyuncuların yüzünü güldürecek kısa süreli yeni bir indirim listesi yayınladı.
Söz konusu indirimler şu an için sadece iOS platformu için geçerli olsa da, Gameloft yakın bir zamanda Android kullanıcılarının da yüzünü güldürecek süprizler yapacağını açıkladı. Aralarında Wild Blood, The Dark Knight Rises ve N.O.V.A 3 gibi yapımlarında yer aldığı indirim listesi şu şekilde:
- Wild Blood -1.79 TL
- The Dark Knight Rises -1.79 TL
- N.O.V.A. 3 -1.79 TL
- Order & Chaos -1.79 TL
- 9mm -1.79 TL
- Iron Man 2 -1.79 TL
- The Settlers -1.79 TL
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Sorularına sırasıyla cevap vereyim ilk soru:
+ pcdeki itunesten indirmenin bir avantaji mi var telden degil de pcden indirdiniz ? Yoksa bir nedeni yok mu ?
- Ekstra bir avantajı yok. Sadece cihazımda yer kaplamasın, henüz oynamayacağım, sonra oynarım ve bi kenarda dursun oyunu silersem tekrardan indirmek zorunda kalmayayım vs gibi nedenlerle pcye indirilebilir.(Ücretini ödediğiniz bir uygulamayı silip yüklemek isterseniz de yeniden para vermezseniz.Ücretler bir seferliktir.)
-yeni bir pc alacam indirdigim uygulamalari yenisine nasil depo edebilirim?
+ sanırım begelerimdeki itunes klasörünü kopyalayıp yeni pcne itunesi kurduktan sonra yapıştırıp değiştirmen yeterli olacaktır. emin olmak lazım ekstra bir şey var mı bimiyorum
-Itunesi kurup giris yapinca oyunlar yeni pc me kayit olur degil mi ?
+uygulamalar sizin mail hesabınızla ilişkilidir. appstore kayıt oluduğunuz hesabınızla itunes kurulu her cihaza hesabınızdaki uygulamaları indirebilirsiniz. Uygulamalar kendiliğinden inmez yani pcye
-Bir diger sorum ise 4s kullanicisiyim 5 e gecersem apple kimligi girisi yapinca yeni telime oyunlarim yuklenir mi yoksa para verip bastan mi indiririm ?
+ cevabı yukarıda verdiğim gibi aynı hesabınızla tüm cihazlarınıza kurabilirsiniz yeniden ücret ödemeden.(ipad uygulaması ekstra ücret talep edebilir o bahsettiğim konu dışındadır)
oynamadım ama gördüğüm kadarıyla iron man güzel gözükmüyor.. batman alınabilir, ben aldım şahsen, daha oynamaya fırsat bulamadım ama iron man den iyidir diye düşünüyorum
Batman'in müthiş grafikleri var
Pc olayini anlamiyorum nasil yani abo bu oyunlar tel oyunu degil mi nasil telde oluye bir aydinlatsan sevinirim bilmiyorum bu konulari cok iyi 4s kullaniyorum bizde bilelim ?
Cevapliyacak birisi yok mu ?? İpad yanimda olsa bakicam ama yokk malesef
Keşke çıksa oyunlar umrumda değil..
-9mm
-N.O.V.A. 3
-Wild Blood
oyunlarını çektim. Bunlar kaçırılmayacak fırsatlar beyler, yumulun.
Ayrıca hocam ellerine sağlık.
Ben de NOVA'yı alacaktım optimizeli olmadığını görünce vazgeçtim, sadece Rises'ı aldım.
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