Alpine A110 ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|Alpine A110
|5.900.000 TL
|Alpine A110 GT
|6.800.000 TL
|Alpine A110 S
|7.000.000 TL
İstanbul Sarıyer’de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.
Alpine A110, özellikleriyle neler sunuyor❓
Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.
A110’un her versiyonunun öne çıkan birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin A110’un boş ağırlığı 1102 kg, A110 GT’nin boş ağırlığı 1119 kg, A110 S’in boş ağırlığı ise 1109 kg. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip.
İkonik dış görünümünde dar açılı arka cam, yanlarda bulunan akış çizgisi ve yan imza, önünde bulunan merkezi karakter çizgisi ve yardımcı lambalar, arkasında bulunan ana karakter çizgisi, genişletilmiş kemerler ve arka karakter çizgisi ile kullanıcılarına hayranlık uyandıran bir tasarım sunuyor.
İç kapıda kullanılan gövde rengi ile aynı renkteki eklentiler, modelin iç ve dış görünümü arasında bütünlük sağlıyor. Focal Premium ses sistemi ile sürücü hazzı maksimuma çıkarılıyor. A110 S versiyona özel siyah ya da karbon tavan, turuncu emniyet kemeri, aero kit, semi-slick lastikler gibi opsiyonel özelliklerin yanında; tüm versiyonlarda geçerli Alpine Atelier, birbirinden çekici gövde ve jant renkleri ile kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme olanağı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.