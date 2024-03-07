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    Alpine A110 ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Renault Group’un ikonik Fransız premium spor otomobil markası Alpine, Türkiye’ye giriş yaptı. A110 modelinin üç versiyonuyla birlikte pazara giriş yapan Alpine fiyat listesi şöyle:
    Yeni Alpine A110 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OYAK ve Renault’nun Türkiye’ye 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırımını kısa süre önce duyurmasının ardından şimdi de MAİS A.Ş., Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine markasını ekleyerek varlığını taçlandırıyor. İkonik tasarımı ile geçmişten günümüze uzanan Alpine; A110, A110 GT ve A110 S versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

    Alpine A110 fiyat listesi 💸 (Mart 2024)
    Versiyon Fiyat
    Alpine A110 5.900.000 TL
    Alpine A110 GT 6.800.000 TL
    Alpine A110 S 7.000.000 TL

    İstanbul Sarıyer’de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

    Alpine A110, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Alpine A110 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanıldı. Ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimine odaklanıldı. Yüksek performanslı Brembo Fren Sistemi ve 320 mm fren diski ile sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkartıldı.

    Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

    A110’un her versiyonunun öne çıkan birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin A110’un boş ağırlığı 1102 kg, A110 GT’nin boş ağırlığı 1119 kg, A110 S’in boş ağırlığı ise 1109 kg. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip.

    Yeni Alpine A110 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor. A110 S ayrıca yüksekliği ile diğer modellerden ayrılıyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S’te yükseklik spor şasi ile birlikte 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.

    İkonik dış görünümünde dar açılı arka cam, yanlarda bulunan akış çizgisi ve yan imza, önünde bulunan merkezi karakter çizgisi ve yardımcı lambalar, arkasında bulunan ana karakter çizgisi, genişletilmiş kemerler ve arka karakter çizgisi ile kullanıcılarına hayranlık uyandıran bir tasarım sunuyor.

    Yeni Alpine A110 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda kullanılan Sabelt marka koltuklar, versiyona göre Bucket veya Comfort tipi koltuklar ile deri veya mikrofiber döşeme olarak kombinlenebiliyor. 13,1 kilogramdan başlayan ağırlığa sahip Sabelt koltuklar otomobilin hafifliğine büyük katkı sağlarken, farklı renklerdeki dikiş detaylarıyla daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

    İç kapıda kullanılan gövde rengi ile aynı renkteki eklentiler, modelin iç ve dış görünümü arasında bütünlük sağlıyor. Focal Premium ses sistemi ile sürücü hazzı maksimuma çıkarılıyor. A110 S versiyona özel siyah ya da karbon tavan, turuncu emniyet kemeri, aero kit, semi-slick lastikler gibi opsiyonel özelliklerin yanında; tüm versiyonlarda geçerli Alpine Atelier, birbirinden çekici gövde ve jant renkleri ile kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme olanağı sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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