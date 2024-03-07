Alpine A110 ailesi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör OYAK ve Renault’nun Türkiye’ye 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırımını kısa süre önce duyurmasının ardından şimdi de MAİS A.Ş., Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine markasını ekleyerek varlığını taçlandırıyor. İkonik tasarımı ile geçmişten günümüze uzanan Alpine; A110, A110 GT ve A110 S versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Alpine A110 fiyat listesi 💸 (Mart 2024) Versiyon Fiyat Alpine A110 5.900.000 TL Alpine A110 GT 6.800.000 TL Alpine A110 S 7.000.000 TL

İstanbul Sarıyer’de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

Alpine A110, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanıldı. Ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimine odaklanıldı. Yüksek performanslı Brembo Fren Sistemi ve 320 mm fren diski ile sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkartıldı.

Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

A110’un her versiyonunun öne çıkan birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin A110’un boş ağırlığı 1102 kg, A110 GT’nin boş ağırlığı 1119 kg, A110 S’in boş ağırlığı ise 1109 kg. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip.

Tam Boyutta Gör A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor. A110 S ayrıca yüksekliği ile diğer modellerden ayrılıyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S’te yükseklik spor şasi ile birlikte 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.

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İkonik dış görünümünde dar açılı arka cam, yanlarda bulunan akış çizgisi ve yan imza, önünde bulunan merkezi karakter çizgisi ve yardımcı lambalar, arkasında bulunan ana karakter çizgisi, genişletilmiş kemerler ve arka karakter çizgisi ile kullanıcılarına hayranlık uyandıran bir tasarım sunuyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda kullanılan Sabelt marka koltuklar, versiyona göre Bucket veya Comfort tipi koltuklar ile deri veya mikrofiber döşeme olarak kombinlenebiliyor. 13,1 kilogramdan başlayan ağırlığa sahip Sabelt koltuklar otomobilin hafifliğine büyük katkı sağlarken, farklı renklerdeki dikiş detaylarıyla daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

İç kapıda kullanılan gövde rengi ile aynı renkteki eklentiler, modelin iç ve dış görünümü arasında bütünlük sağlıyor. Focal Premium ses sistemi ile sürücü hazzı maksimuma çıkarılıyor. A110 S versiyona özel siyah ya da karbon tavan, turuncu emniyet kemeri, aero kit, semi-slick lastikler gibi opsiyonel özelliklerin yanında; tüm versiyonlarda geçerli Alpine Atelier, birbirinden çekici gövde ve jant renkleri ile kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme olanağı sunuyor.

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Yeni Alpine A110 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri