Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu

Son günlerde yoğun bir şekilde Star Wars temalı ürünlerin piyasaya çıktığını görüyoruz. Tencere takımı, replika kaskı derken Garmin de Star Wars temalı yeni akıllı saatlerini duyurdu. Seride iki karaktere yer verilmiş.

Garmin Legacy Saga Series özellikleri ve fiyatı

Garmin Legacy Saga Series adındaki yeni akıllı saatlerde iki karakter teması kullanılmış. Rey Special Edition Smartwatch adındaki versiyonda beyaz kayış ve ünlü karakterin ikonik ışın kılıcı tasarımına yer verilmiş. Ayrıca temalı saat ekranları ile hedefe ulaşınca yine Rey temalı animasyonlar oynatılıyor.

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Darth Vader Special Edition Smartwatch versiyonu ise siyah kayış ve karakterin TIE Advanced X1 aracındaki kokpit esintilerine yer verilmiş. Yine ekranlar, animasyonlar ve rozetler Darth Vader temasını barındırıyor.

Saatlerde ortak özellik olarak nabız ölçer, uyku düzeni takibi, kandaki oksijen ölçümü, vücut enerji takibi, anormal nabız durumlarında bildirim, adet dönemi takibi, temassız ödeme, müzik platformlarından parça çalabilme sayılabilir. Garmin Legacy Saga Series modeli 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.