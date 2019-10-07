Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu

Son günlerde yoğun bir şekilde Star Wars temalı ürünlerin piyasaya çıktığını görüyoruz. Tencere takımı, replika kaskı derken Garmin de Star Wars temalı yeni akıllı saatlerini duyurdu. Seride iki karaktere yer verilmiş.
Garmin Legacy Saga Series özellikleri ve fiyatı
Garmin Legacy Saga Series adındaki yeni akıllı saatlerde iki karakter teması kullanılmış. Rey Special Edition Smartwatch adındaki versiyonda beyaz kayış ve ünlü karakterin ikonik ışın kılıcı tasarımına yer verilmiş. Ayrıca temalı saat ekranları ile hedefe ulaşınca yine Rey temalı animasyonlar oynatılıyor.Ayrıca Bkz. "Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor"
Darth Vader Special Edition Smartwatch versiyonu ise siyah kayış ve karakterin TIE Advanced X1 aracındaki kokpit esintilerine yer verilmiş. Yine ekranlar, animasyonlar ve rozetler Darth Vader temasını barındırıyor.
Saatlerde ortak özellik olarak nabız ölçer, uyku düzeni takibi, kandaki oksijen ölçümü, vücut enerji takibi, anormal nabız durumlarında bildirim, adet dönemi takibi, temassız ödeme, müzik platformlarından parça çalabilme sayılabilir. Garmin Legacy Saga Series modeli 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
https://www.slashgear.com/garmin-legacy-saga-series-smartwatches-bring-darth-vader-to-your-wrist-05594279/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Renkli e-ink yok!
Yansitmasi azaltimis Safirden saat CAMI yok! ( Klasik saatlerimden yaklasik 10 yil once aldigim birinde bu sekilde varken ... )
Bataryasi nedir ?
Kullanilan akilli mobil isletim sistemi var midir ?
Garmin genelde pek ( Wear OS ) yani Android Wear eski isimlendirmesi ile pek urunleri yoktur.
Renkli e-ink ekran yok. Çünkü Garmin, MIP yani Memory In Pixel denen 64 renk ekranlar kullanır. Safir camı pahalı modellerinde kullanıyor ki, görünürlüğü azalttığı için sevilmiyor pek. Saatin fiyatını safir ile abartmaktansa Gorilla Glass 3 kullanmayı tercih etmişler. Safir camları Fenix ve Marq gibi daha pahalı saatlerinde kullanıyorlar ve fiyata direk 100$ ekliyor. Ha bu saati alacak kitle de bu 100$'lık farkı arar mıydı, hiç sanmıyorum.
Batarya olarak 200 - 250 mAh civarı bataryalar kullanıyorlardır.
Garmin'in hiçbir modelinde EKG yok. Bir modelin sızıntılarında görünen grafiğin de EKG değil de, güneş enerjisi şarj durumu eğrileri olduğu görülmüştü. Çok yakın zamanda çıkacak modellerinde de beklemiyorum açıkçası.
İşletim sistemi olarak, dediğiniz gibi Wear OS vs. işletim sistemi kullanmaz. Bu işletim sistemi ile işe yarar bir batarya ömrü sunması imkansız zaten. Firma içinde Garmin OS denen, ama onun haricinde adı şanı olmayan bir RTOS işletim sistemine sahip. Geliştirme ortamı olarak Connect IQ denen bir sanal makine ve platformda Java, JavaScript, Ruby, Pyhton vs. bir ton dilden kırpılarak geliştirilmiş MonkeyC diye bir dille kodlanmış uygulamalar çalıştırıyor. İşlemci olarak Cortex M4 işlemciler kullanıyor ve eski modellerde 256 KB SRAM bellekte çalışırdı işletim sistemi. Şimdiki Vivoactive 4 serisinde uygulamalara 1 MB bellek kullanım izni verildiğine ve saat harita da desteklemediğine göre RAM miktarı hakkında ve nasıl bir RAM var fikrim yok. Harita destekli modellerde 32 MB harici DDR bellek yongası olurken diğerlerinde işlemci üstündeki SRAM belleği kullanıyordu. Bunlardaki durumu bilmiyorum.