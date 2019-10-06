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    Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor

    Oyun temalı yemek kitaplarına bir yenisi daha ekleniyor. Popüler çevrim içi oyun Overwatch artık yemeklerinizde de size eşlik edecek. Overwatch yemek kitabı çıktı.
    5 gün
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde oyun veya sinema efsanelerinin mutfaklarımıza doğru geçiş yaptığını görüyoruz. Star Wars temalı tencere setinin ardından Overwatch karakterlerinden esinlenmiş bir yemek kitabı da satışa sunuldu.

    Temalı yemekler

    Overwatch yemek kitabı Chelsea Monroe-Cassel tarafından hazırlamış. Bu isim daha önce The Elder Scrolls, Star Wars, Game of Thrones, World of Warcraft, Firefly gibi pek çok tematik yemek kitabını da hazırladı.

    Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

    Overwatch yemek kitabında 90’dan fazla tarif sevenlerini bekliyor. Tarifler genellikle oyun içerisindeki karakterlerden esinleniyor. Örneğin Orisa Sundae, Rikimaru makarna karışımı veya Valkyrie’s Flight bunlar arasında.

    Her tarifin bir açıklaması ve resmi yer alıyor. Tarifin esinlendiği karakterin illüstrasyonları da bazı sayfalarda yerini almış. Tarifler arasında yemeklerin yanında tatlı ve içecekler de mevcut. Ayrıca bu tariflerle birlikte tüketilebilecek yiyecek ve içecek tavsiyeleri de yapılıyor.

    Blizzard tariflerin karakterlerin yanında oyunun hikayesine göre de hazırlandığını ifade ediyor. Bazı tarifler bu bakımdan karakterlerin şehirlerine atıfta bulunuyor. Toplam 216 sayfadan oluşan Overwatch tarif kitabı 35$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.slashgear.com/official-overwatch-cookbook-arrives-with-themed-treats-and-drinks-04594250/ Yorum Yaz
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    sankii 1 gün
    Bize uymaz. O ne öyle yemek yemeyen çocuklara cazibe olsun yesin diye mi yapmışlar 😃
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    Shovel Knight 5 gün
    wow'un da yemek kitabı var o baya iyi
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    NimbleSoul 5 gün
    Türkiye'de olsa ne kadar satar meçhul ama ilginç geldi. Türk yemeklerine uyarlayıp kitap tarifler oluştursak ilginç yemek isimleri çıkar aslında.
    D.Va budu köfte, mayına bastı, Mercy bayıldı, Junkrat sandviç, Hanzo tatlısı, Dorado kebap... aklıma gelenler bunlar. :D
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