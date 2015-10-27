Garmin'den en akıllı tartı

Son dönemde giyilebilir cihazlara ve bu doğrultuda kişisel sağlık takibi konusuna oldukça ağırlık veren Garmin, yeni geliştirdiği akıllı tartısı Index Smart Scale'yi duyurdu.

Şık bir tasarım ile hazırlanan ve üzerinde ufak bir bilgi ekranı taşıyan Garmin Index Smart Scale, kişilerin sağlık ve egzersiz hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Standart ağırlık belirleme yanında vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve kas ile kemik kütlesi gibi verileri de ölçebilen akıllı tartı, bu verileri WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden firmanın "Garmin Connect" servisine aktarabiliyor.

Siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Garmin Index Smart Scale, küçük şirketler ya da spor takımları için 16 farklı kullanıcıya kadar destek veriyor ve bu kişileri otomatik olarak algılayarak verilerini ayrı ayrı tutabiliyor. Harici satılan ANT+ ölçüm cihazlarından da veri toplayabilen akıllı tartı, Garmin spor aksesuar ailesinin temelini oluşturacak bir çözüm ortaya koyuyor.

Garmin Index Smart Scale, 150$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardaki yerini alıyor.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/introducing-the-index-smart-scale.html#.Vi9qyRguI3g