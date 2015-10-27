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Garmin'den en akıllı tartı

Son yıllarda navigasyon sektörü dışına çıkış yapan Garmin, yeni geliştirdiği akıllı tartısı Index Smart Scale ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tartı 16 farklı kişiyi algılayabiliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin'den en akıllı tartı
 
Son dönemde giyilebilir cihazlara ve bu doğrultuda kişisel sağlık takibi konusuna oldukça ağırlık veren Garmin, yeni geliştirdiği akıllı tartısı Index Smart Scale'yi duyurdu.
Şık bir tasarım ile hazırlanan ve üzerinde ufak bir bilgi ekranı taşıyan Garmin Index Smart Scale, kişilerin sağlık ve egzersiz hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Standart ağırlık belirleme yanında vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve kas ile kemik kütlesi gibi verileri de ölçebilen akıllı tartı, bu verileri WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden firmanın "Garmin Connect" servisine aktarabiliyor.
Siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Garmin Index Smart Scale, küçük şirketler ya da spor takımları için 16 farklı kullanıcıya kadar destek veriyor ve bu kişileri otomatik olarak algılayarak verilerini ayrı ayrı tutabiliyor. Harici satılan ANT+ ölçüm cihazlarından da veri toplayabilen akıllı tartı, Garmin spor aksesuar ailesinin temelini oluşturacak bir çözüm ortaya koyuyor.
Garmin Index Smart Scale, 150$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardaki yerini alıyor.
Garmin'den en akıllı tartı
 

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/introducing-the-index-smart-scale.html#.Vi9qyRguI3g Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl
Alınabilir. Gerçekten güzel, gelişmiş özellikleri var.
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kurdelelikedi 3 yıl
bunu almis kullanan var midir acep? ben de bir akilli tarti almayi dusunuyorum ama bakalim.
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Patren 4 yıl
boyle bisey yapilcaksa fiyati max 50 dolar olmali 150 dolardan hic al benisi yok
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