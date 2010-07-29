GeForce GTS 450'nin çıkışı gecikiyor

Nvidia, DirectX 11 destekli beşinci yeni modeli olacak GeForce GTS 450'nin çıkış tarihini erteledi. Üreticilere giden ilk planda resmi çıkış tarihini 31 Ağustos olarak açıklayan Nvidia, iki haftalık bir ertelemeye giderek lansman tarihini 13 Eylül'e kaydırdı. Firmanın orta segmentte iddialı olmayı hedeflediği yeni modeline, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450, fiyatlandırma açısından GeForce GTS 250'nin yerini alacak ve ATi Radeon HD 5700 serisinin karşısına konumlandırılacak.
Üreticilere herhangi bir tasarım sınırlamasının getirilmeyeceğiz GeForce GTS 450 için farklı soğutucu kullanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan çok sayıda modelin lanse edilmesi bekleniyor.
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çok komik valla şaban filmlerini gectin
her SM'de kaç cuda çekirdeği olacak acaba
gts455 çıkarsa gf104 gpu'su kullanacaktır
BİRAZ ZİHİN JİMNASTİĞİ YAPALIM. BİR KERE NVİDİA'YI SATIN ALABİLECEK MADDİ KAPASİTEYE SAHİP ÖLE FAZLA FİRMA YOK.MADDİ KAPASİTEYİ GEÇTİM BUNLARI ALMAK İSTEYEN ÇOK AZ TECH.FİRMASI VAR. BUNLARDAN BİRKAÇINI SAYALIM.
1. OLAĞAN ŞÜPHELİ İNTEL.BU BİR GERÇEK.NVİDİA İŞTAHINI KABARTIYOR İNTELİN.ÇÜNKÜ İNTEL GPU KONUSUNDA ÇOK BECERİKSİZ VE DENEYİMSİZ. MUHAKKAK ALMAK İSTEYECEKTİR.
2. OLAĞAN ŞÜPHELİ MİCROSOFT.DÜNYA YAZILIM VE TECH. LİDERLERİNDEN BU FİRMADA NVİDİAYI ALIP GPU PAZARINI DOMİNE ETMEK İSTEYECEKTİR.( BAZI DEDİKODULAR VAR BU KONUDA. )
BENİM AKLIMA BAŞKA GELMİYOR. ASLINDA GELİYORDA SÖYLEMEM.O SÜRPRİZ YUMURTA.
1- Oyun
2- Mangal
O değilde ya Ati satın alırsa