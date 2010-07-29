GeForce GTS 450'nin çıkışı gecikiyor

Nvidia, DirectX 11 destekli beşinci yeni modeli olacak GeForce GTS 450'nin çıkış tarihini erteledi. Üreticilere giden ilk planda resmi çıkış tarihini 31 Ağustos olarak açıklayan Nvidia, iki haftalık bir ertelemeye giderek lansman tarihini 13 Eylül'e kaydırdı. Firmanın orta segmentte iddialı olmayı hedeflediği yeni modeline, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450, fiyatlandırma açısından GeForce GTS 250'nin yerini alacak ve ATi Radeon HD 5700 serisinin karşısına konumlandırılacak.

Üreticilere herhangi bir tasarım sınırlamasının getirilmeyeceğiz GeForce GTS 450 için farklı soğutucu kullanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan çok sayıda modelin lanse edilmesi bekleniyor.