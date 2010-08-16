GeForce GTS 450'nin teknik özellikleri bir kez daha doğrulandı

Nvidia'nın lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTS 450 modeline ilişkin detayları daha önceki haberlerimzide sizlerle paylaşmıştık. Gün ışığına çıkan yeni bir ekran görüntüsüyle GeForce GTS 450'nin teknik özellikleri bir kez daha doğrulanmış oldu. GF106 kod adlı yeni grafik yongasının kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Paralel işlemci sayısının 192x olacağı belirtilen ekran kartında grafik işlem birimi 789MHz, paralel işlemciler 1579MHz ve bellekler de 3760MHz'de görev yapacak. GeForce GTS 450 için tasarım anlamında üreticilere herhangi bir sınırlama getirilmesi beklenmezken, 149$ civarında bir fiyatlandırma ile Eylül ayının ikinci haftasında lanse edileceği belirtiliyor.

GeForce GTS 450'ye ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 455 modelini hazırladığı da belirtiliyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bazı üreticilerin yol haritasında görünen bu modelde 192-bit bellek veri yolu desteğine yer verilebileceği belirtiliyor.