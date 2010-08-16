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GeForce GTS 450'nin teknik özellikleri bir kez daha doğrulandı

8 yıl
21,7b
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8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTS 450 modeline ilişkin detayları daha önceki haberlerimzide sizlerle paylaşmıştık. Gün ışığına çıkan yeni bir ekran görüntüsüyle GeForce GTS 450'nin teknik özellikleri bir kez daha doğrulanmış oldu. GF106 kod adlı yeni grafik yongasının kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Paralel işlemci sayısının 192x olacağı belirtilen ekran kartında grafik işlem birimi 789MHz, paralel işlemciler 1579MHz ve bellekler de 3760MHz'de görev yapacak. GeForce GTS 450 için tasarım anlamında üreticilere herhangi bir sınırlama getirilmesi beklenmezken, 149$ civarında bir fiyatlandırma ile Eylül ayının ikinci haftasında lanse edileceği belirtiliyor.

GeForce GTS 450'ye ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 455 modelini hazırladığı da belirtiliyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bazı üreticilerin yol haritasında görünen bu modelde 192-bit bellek veri yolu desteğine yer verilebileceği belirtiliyor.


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Tolgá 8 yıl
Fermili gtx260 geliyor.
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ayakliPC 8 yıl
DirectX 11' li 128-bit Ati 57XX serisinin nVidia karşılığı sonunda geliyor.
Sonraki hamle Ati' den HD6XXX serisi olur herhalde
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showstopper41 8 yıl
GTS455 ile GTX460 arasındaki fark orta seviye kullanıcılar için kritik bir önem taşıyor.
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Dovahkiin 8 yıl
Çık artık 450 bekleye bekleye bi hal oldum yaw
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kitsenagru 8 yıl
Kabul edilebilir bir fiyatı olursa Hd 5770 yerine Gts 455 alınır.
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WinteR 8 yıl
İşte film burda kopucak ama doğrulaya doğrulaya evrensel gerçek haline geldi, ne zaman çıkacak.
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