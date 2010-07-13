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GeForce GTX 460 kervanına Inno3D de katıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Su soğutmalı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle gündemde olan Inno3D, GeForce GTX 460 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Bir tanesi 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğeri ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bbellek kapasitesine sahip olan ekran kartları, GF104 GPU'sundan güç alıyor ve 336x paralel işlem birimile geliyorlar. Grafik işlemcileri 675MHz, paralel işlemcileri 1350MHz ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan kartlar çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları için 3DVision, yüksek tanımlı video hızlandırma için PureVideo HD, GPGPU hızlandırma içinse CUDA desteği sunuyorlar.

Gerek tasarım gerekse de saat hızlarıyla Nvidia'nın referans modelini baz alan ekran kartlarından 192-bit olan model 200$, 256-bit olan model ise 230$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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freshmind 9 yıl
Harbiden bu sene oldukça vasat bir çizgide yürüyen nvidia bu kart ile olası bir 8800 GT vakası yaratabilir.. Turnayı gözünden vurucak gibi..
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alpa07 9 yıl
XFX kafasını duvardan duvara vuruyordur su anda.

+1
BAKTI NVİDİA D11 ÇÖZÜM YOQ BIRAKTI ATİ KARTLARI ÇIKARMAYA BASLADI.ŞU AN NVİDİANIN KAPISINI ÇALMIŞLARDIR BİLE
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Batuist 9 yıl
yalnız soğutucular genel anlamda vasat gibi..
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K0rkunc 9 yıl
ucuz olacak gibi herkes bir anda üretti arkadaş :D
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Dovahkiin 9 yıl
Herkes saldırdı GTX 460'lara bakalım ne olacak bu işin sonu, umarım düşük fiyat olarak bize geri döner
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Erikakerstedt 9 yıl
XFX kafasını duvardan duvara vuruyordur su anda.
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sadtneverdie 9 yıl

Riqimaru

Herkes saldırdı GTX 460'lara bakalım ne olacak bu işin sonu, umarım düşük fiyat olarak bize geri döner



bu rekabet ortamında illa ki fiyat düşecek. yağmur gibi 460 yağıyor.
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El Mukteda 9 yıl

Riqimaru

Herkes saldırdı GTX 460'lara bakalım ne olacak bu işin sonu, umarım düşük fiyat olarak bize geri döner


bunlar orta seviye için fiyat düşüşü sağlar. nvidia 5970 e rakip bir kart çıkarıp 5870 ve 5850 ye fiyat indirtemedi.
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car_26 9 yıl
Hangi ara ürettiler bunları ya
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