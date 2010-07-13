GeForce GTX 460 kervanına Inno3D de katıldı

Su soğutmalı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle gündemde olan Inno3D, GeForce GTX 460 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Bir tanesi 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğeri ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bbellek kapasitesine sahip olan ekran kartları, GF104 GPU'sundan güç alıyor ve 336x paralel işlem birimile geliyorlar. Grafik işlemcileri 675MHz, paralel işlemcileri 1350MHz ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan kartlar çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları için 3DVision, yüksek tanımlı video hızlandırma için PureVideo HD, GPGPU hızlandırma içinse CUDA desteği sunuyorlar.

Gerek tasarım gerekse de saat hızlarıyla Nvidia'nın referans modelini baz alan ekran kartlarından 192-bit olan model 200$, 256-bit olan model ise 230$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.