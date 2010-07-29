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GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor

12 Temmuz'da lanse edilen GeForce GTX 460'ın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. İşte son gelişmeler ve güncel fiyatlar.
8 yıl
6,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Temmuz'da lanse edilen GeForce GTX 460, sergilediği performansla dikkat çekmiş ve sahip olduğu fiyat/performans başarımıyla "en iyi Fermi" yorumları almayı başarmıştı. İki farklı versiyonu bulunan GeForce GTX 460'ın çıkışıyla birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$'a çeken AMD'ye karşı Nvidia resmi fiyat indirimine gitmese de, Avrupa piyasalarında GeForce GTX 460'ın fiyatı, marka ve modeline göre 69 Avro'ya varan oranda düşüşler yaşıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip üst modeli, yüksek hız aşırtma başarımıyla, kendinden daha pahalı olan GeForce GTX 465 ve GeForce GTX 470 gibi modelleri geride bırakmayı başarsa da, üreticiler için indirimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yapılan yorumlara göre fiyat indiriminin nedenleri arasında ATi'deki indirime ek olarak henüz tam düzelmeyen ekonomik iklim ve yaz dönemine bağlı sezonsal satış yavaşlığının etkili olduğu belirtiliyor.

İşte bazı üreticilerdeki fiyat değişiklikleri;

GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor
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Palit GeForce GTX 460 (Sonic)

GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor
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Gainward GeForce GTX 460

GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor
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Zotac GeForce GTX 460

GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor
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Asus GeForce GTX 460


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DH Misafiri 8 yıl
Gigabyte bir oc 460 mdeli 5850 den % 5.5 daha iyi performans verdiğiyazıyor doğrumudur ?
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DH Misafiri 8 yıl
Beyler gigabyte ın bir oc 460 modelinde 5850 den daha iyi olduğu yazıyor %5.5 doğrumudur?
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myd 8 yıl
Bimeks de 211 dolar artı KDV arkadaşlar yani toplamda 370 TL ye falan geliyor çok uygun geldi bana (zotac synergy mi ne markası)
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unixslax 8 yıl

myd

Bimeks de 211 dolar artı KDV arkadaşlar yani toplamda 370 TL ye falan geliyor çok uygun geldi bana (zotac synergy mi ne markası)



zotac synergy olan modellerden bazı kartlar kullaqnmştım daha az elektrik tuketimi ve biraz düşük performans fiyat ta o yuzden düşük bence

hangi zotac synergy modeli ekran kartını kullandımsa diger modellerine gore yani zotac normal olanlarına gore daha dusuk performasn veriyor gibi geldi bana
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shekil_34 8 yıl
en pahalı kart 100 tl olsun bizde rahat edelim...
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tahir40 8 yıl
Bizde indirim olmaz... Önce eldeki malları kaktıralım.
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muvaZaa xD 8 yıl
konu bizim ülkedeki fiyatlara gelince geçen gün Avrupa da oturan akrabamla yazıştık msn den sordum bilgisayar parçalarından neler var falan diye işte link falan gönderdi 5870 vapor-x 350€ ya satılıyor hayret ettim ne kadar ucuz Türkiye de 800 tl ye bulabilirsen dua edersin
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vidoko 8 yıl
türkiyede yansımadık tan sonra bizim eürün tedarikçilerimiz tam soyguncu ..
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Vouljin 8 yıl
Nvidia'nın bu kartı iyi satış yapar hem fiyat hem performans birde OC potansiyeli çok iyi
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DH Misafiri 8 yıl
Biraz saçma olacak ama, 22'' monitör ile 3 senedir 8800 GT kullanan ve genelde sadece son çıkan fps'leri deneyen biri olarak sizce böyle bir vga'ya geçiş elzem midir? :) Teşekkürler.
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

Biraz saçma olacak ama, 22'' monitör ile 3 senedir 8800 GT kullanan ve genelde sadece son çıkan fps'leri deneyen biri olarak sizce böyle bir vga'ya geçiş elzem midir? :) Teşekkürler.


madem yetiyor, bence şu an için gerek yok ...
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mehmetgirgin 8 yıl
69 avro iyi indirimde.tr ye yansıyacak mı
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the enemy 8 yıl
palit'in sonic versiyonu 260$ seviyelerine insin hemen alayım.


5850 pcs+ alıcaktım ama şuan bile aralarında 100 tl fark var, biraz daha inerse bu farkı vermeye değmez diye düşünüyorum.
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mo0rfin 8 yıl
@Riqimaru
O bizim devletimizin yamyamlığı petrolün %70ini vergi olarak devlete veriyoruz internet kullanımında 30 liralık faturanın yine nerdeyse yarısını vergi olarak devlete veriyoruz ve aynı şekilde elekronik cihazlarda yüksek oranda vergi uygulaması mevcut..
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