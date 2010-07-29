GeForce GTX 460'da ciddi fiyat indirimleri yaşanıyor

12 Temmuz'da lanse edilen GeForce GTX 460, sergilediği performansla dikkat çekmiş ve sahip olduğu fiyat/performans başarımıyla "en iyi Fermi" yorumları almayı başarmıştı. İki farklı versiyonu bulunan GeForce GTX 460'ın çıkışıyla birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$'a çeken AMD'ye karşı Nvidia resmi fiyat indirimine gitmese de, Avrupa piyasalarında GeForce GTX 460'ın fiyatı, marka ve modeline göre 69 Avro'ya varan oranda düşüşler yaşıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip üst modeli, yüksek hız aşırtma başarımıyla, kendinden daha pahalı olan GeForce GTX 465 ve GeForce GTX 470 gibi modelleri geride bırakmayı başarsa da, üreticiler için indirimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yapılan yorumlara göre fiyat indiriminin nedenleri arasında ATi'deki indirime ek olarak henüz tam düzelmeyen ekonomik iklim ve yaz dönemine bağlı sezonsal satış yavaşlığının etkili olduğu belirtiliyor.
İşte bazı üreticilerdeki fiyat değişiklikleri;
Palit GeForce GTX 460 (Sonic)
Gainward GeForce GTX 460
Zotac GeForce GTX 460
Asus GeForce GTX 460
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zotac synergy olan modellerden bazı kartlar kullaqnmştım daha az elektrik tuketimi ve biraz düşük performans fiyat ta o yuzden düşük bence
hangi zotac synergy modeli ekran kartını kullandımsa diger modellerine gore yani zotac normal olanlarına gore daha dusuk performasn veriyor gibi geldi bana
madem yetiyor, bence şu an için gerek yok ...
5850 pcs+ alıcaktım ama şuan bile aralarında 100 tl fark var, biraz daha inerse bu farkı vermeye değmez diye düşünüyorum.
O bizim devletimizin yamyamlığı petrolün %70ini vergi olarak devlete veriyoruz internet kullanımında 30 liralık faturanın yine nerdeyse yarısını vergi olarak devlete veriyoruz ve aynı şekilde elekronik cihazlarda yüksek oranda vergi uygulaması mevcut..