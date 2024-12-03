Elon Musk, Nvidia'ya yeni yapay zeka çipleri için fazladan para ödeyecek

xAI, yapay zeka gücünü artıracak
Elon Musk, xAI süper bilgisayarı için önümüzdeki yılın başlarında 1,08 milyar dolara mal olacak Nvidia Blackwell GB200 sunucularına öncelikli erişim sağlamak için Huang ile görüşerek normalden yüksek bir fiyat teklifinde bulundu. Aktarılanlara göre Blackwell GB200 için verilen dev sipariş, Nvidia’nın kilit ortağı Foxconn tarafından üretilecek ve Ocak 2025'te teslim edilecek.
Kısa bir süre önce xAI, devreye aldığı Colossus AI süper bilgisayar kümesiyle ciddi ses getirmişti. 100.000 Nvidia Hopper H100 işlemcisiyle donatılan bu devasa süper bilgisayarın yıl bitmede 200.000 Hopper GPU’ya ulaşacağı açıklanmıştı. Ancak yapay zekada kapasiteyi sürekli olarak artırmak büyük önem arz ediyor. Bu yüzden çok daha fazla işlem gücü sunan Blackwell GB200’lerin kümeye eklenmesi xAI ve geliştirdiği Grok yapay zekası için hayati öneme sahip.
Musk, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 300 bin adet NVIDIA B200 çipi içeren CX8 ağını kurmayı planladıklarını ve bunu 2025 yazına kadar yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu donanımın maliyeti ise 10 milyar doların üzerinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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