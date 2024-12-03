Elon Musk, Nvidia'ya yeni yapay zeka çipleri için fazladan para ödeyecek

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, gelişmiş yapay zeka donanımlarına erişmek için her yolu deniyor. Sektör kaynaklarına göre Musk, doğrudan Nvidia CEO'su Jensen Huang'a başvurarak 1,08 milyar dolarlık siparişi hızlandırmak için fazladan ödemeye yapmaya hazır olduğunu belirtti.

xAI, yapay zeka gücünü artıracak

Elon Musk, xAI süper bilgisayarı için önümüzdeki yılın başlarında 1,08 milyar dolara mal olacak Nvidia Blackwell GB200 sunucularına öncelikli erişim sağlamak için Huang ile görüşerek normalden yüksek bir fiyat teklifinde bulundu. Aktarılanlara göre Blackwell GB200 için verilen dev sipariş, Nvidia’nın kilit ortağı Foxconn tarafından üretilecek ve Ocak 2025'te teslim edilecek.

Kısa bir süre önce xAI, devreye aldığı Colossus AI süper bilgisayar kümesiyle ciddi ses getirmişti. 100.000 Nvidia Hopper H100 işlemcisiyle donatılan bu devasa süper bilgisayarın yıl bitmede 200.000 Hopper GPU’ya ulaşacağı açıklanmıştı. Ancak yapay zekada kapasiteyi sürekli olarak artırmak büyük önem arz ediyor. Bu yüzden çok daha fazla işlem gücü sunan Blackwell GB200’lerin kümeye eklenmesi xAI ve geliştirdiği Grok yapay zekası için hayati öneme sahip.

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Musk, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 300 bin adet NVIDIA B200 çipi içeren CX8 ağını kurmayı planladıklarını ve bunu 2025 yazına kadar yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu donanımın maliyeti ise 10 milyar doların üzerinde olacak.

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Musk, Nvidia'ya yeni yapay zeka çipi için fazladan para ödeyecek